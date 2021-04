Miliarda korun a tři roky práce, hejtmanství má plán na novou internu

„Důležité je postavit centrální objekt, to je srdce nemocnice,“ prohlásil ředitel Baťovy nemocnice Michal Filip.

„Pak se bude nějakým způsobem vyvíjet ekonomika, medicína se bude měnit. My na to budeme reagovat. Teď jistě víme, že centrální objekt je naprosto nutný. Díky generelu budeme mít v čase prostor na další plány a nemusíme všechno dělat najednou,“ upřesnil na posledním zasedání krajských zastupitelů.

V novém centrálním pavilonu by mělo být interní oddělení a urgentní příjem. Podle předpokladů se náklady budou pohybovat kolem jedné miliardy a stavba by měla trvat zhruba tři roky.



Zatím je ale stále v platnosti schválený investiční plán stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Kraj čeká na zprávu od znalce, který posuzuje právní dopady jeho zrušení i s ohledem na nakoupené pozemky a podobně.

Hejtmanství přichází s harmonogramem rekonstrukcí objektů v areálu nemocnice i přesto, že stále není schválená koncepce zdravotnictví v kraji do roku 2030. Přitom i zastupitelé za hnutí ANO v minulém volebním období kritizovali, že o nové nemocnici se rozhoduje bez této koncepce, která by měla nabídnout komplexní směřování zdravotní péče na dalších deset let dopředu.

Už před čtyřmi měsíci také zástupci ODS a Pirátů avizovali, že netrvají na zpracování studie, která by srovnala náklady na rekonstrukci současného areálu a na stavbu nového ve Zlíně-Malenovicích.

Minulé vedení kraje upřednostnilo nový areál před postupnou modernizací současného, mimo jiné z finančních důvodů, kdy náklady na novou stavbu vyčíslili na osm miliard, opravy areálu na dvanáct. Tehdejší lidovecký hejtman Jiří Čunek také upozorňoval, že stavební ruch v prostorově omezeném areálu výrazně znepříjemní péči o pacienty.

„Pokud chcete aktualizovat studie a stihnout začátek stavby v příštím roce, tak to bude docela výkon,“ reagoval Čunek.

Jak bude nový centrální pavilon vypadat a co by znamenalo, kdyby byl jeho investorem kraj, nebo nemocnice, by mělo být zřejmé ze studií vyhotovených do konce června. „O tom, kdo stavbu nového pavilonu zaplatí, diskutujeme,“ podotkl Filip. „Ale jasné je, že stavět budeme a že to bude hodně práce. Přípravu dokončíme letos.“

Zároveň nemocnice musí opravit současnou internu. Nepůjde o komplexní rekonstrukci, ale o nejnutnější úpravy, aby vyhověla normám. Počítá se s modernizací a rozšířením dialýzy, úpravou vstupu, opravou interních ambulancí a jednotek intenzivní péče.

Sedmipodlažní budova byla postavená na konci 70. let. Sídlí v ní nejen interní, ale i kardiologické oddělení se specializovanými ambulancemi, jednotkou intenzivní péče a lůžkovým oddělením. Lékaři dlouhodobě upozorňují, že objekt je v mnoha ohledech zastaralý. V horším stavu je především elektroinstalace.

Varianty řešení interny byly tři

„Už před třemi lety bylo pozdě se zahájením rekonstrukce této budovy. Dnes je její stav takový, že správný hospodář by to takto neměl nechat dojít,“ oznámil hejtman Radim Holiš.

Minulé vedení nemocnice nutné opravy v loňském roce plánovalo a zvažovalo různé varianty.



„Byly tři a z toho jedna čekající na novou nemocnici,“ poukázal bývalý ředitel Radomír Maráček. „Ještě loni byla i varianta, že budova interny se bude bourat. Připravili jsme také projekt na opravu druhého patra s dialýzou, ale nejdříve se musela postavit nová. Vše je teď připravené k realizaci, když bude vlastník chtít. Musí se opravit i výtahy, rozvody vody nebo topení.“

Jestli a jak bude modernizace nemocničního areálu u řeky Dřevnice pokračovat i v následujících letech, chce kraj vědět do konce letošního září. Do té doby má být hotový aktualizovaný generel z roku 2008.

Počítalo se v něm se sedmi etapami, které měly, podle tehdejších cen, stát přes šest miliard korun a trvat přibližně 16 až 20 let. Podle pozdějších přepočtů kraje by se pravděpodobně stavělo dvanáct let a potřeba by bylo deset miliard korun.

„Tento materiál je určitě použitelný, jen je třeba ho aktualizovat,“ uvedl už dříve Luděk Tomek, ředitel a předseda představenstva firmy LT projekt, která je autorem generelu. „Zdravotnictví se sice vyvíjí z hlediska techniky a vybavenosti, ale budovy a logistika jsou platné pořád.“

Během let 2022 až 2024 má nové vedení zlínské nemocnice naplánované i další akce. Například rekonstrukce operačních sálů v budově centrálních operačních sálů, porodních sálů, pokračování rekonstrukce hematologicko-transfuzního oddělení nebo rekonstrukci budovy očního oddělení. V současné době hledá firmu, která zateplí a zrekonstruuje budovu ředitelství, ve které sídlí také krajští hygienici.