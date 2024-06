Kraj rozdá miliony, aby si udržel obyvatele. Polepší si sedm menších měst

„Stát většinou podporuje obce do tří tisíc obyvatel. Kraj před dvěma lety podpořil dotacemi větší města, ale jen ta, která jsou obcemi s rozšířenou působností. Obce naší velikosti tak vlastně nemají šanci nějaké větší dotace získat,“ shrnul starosta Starého Města a krajský zastupitel Martin Zábranský.

Podobný názor má také starosta Slavičína Tomáš Chmela. „My máme více obyvatel než některé obce s rozšířenou působností (ORP) a cítíme se diskriminovaní, vyloučení. Zapomíná se na nás a vnímáme to jako velkou nespravedlnost,“ prohlásil.

Peníze rozdá kraj v rámci nového dotačního programu. Jeho podmínky splňuje sedm měst: Brumov-Bylnice, Napajedla, Zubří, Hulín, Staré Město, Slavičín a Kunovice. Dohromady je pro ně připraveno přes 40 milionů korun. Maximální možnou částkou je 934 korun na obyvatele. Podle počtu tak města dostanou od 5,1 do 6,6 milionu korun.

Použít je mohou na různé investiční akce, které by ale v konečném důsledku měly vést k tomu, aby se lidé nestěhovali jinam. Kraj tak chce zabránit vylidňování celého regionu.

„Chceme přispět k tomu, aby se tyto obce staly atraktivnější pro své občany i nově příchozí, a pomoci zvrátit nepříznivý trend, kdy lidé v produktivním věku odcházejí z kraje jinam,“ zdůvodnil nový program hejtman Radim Holiš.

Se stejným záměrem nachystal kraj téměř 250 milionů korun před dvěma lety. A postupně je rozděluje městům se statusem ORP. Nárok na ně má 13 větších měst, například Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Kroměříž, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm nebo Holešov. Také v tomto případě to bylo vůbec poprvé a starostové to velmi vítali.

Tehdy ale nápad vedení kraje vyvolal i kritiku mezi opozičními zastupiteli. Upozorňovali, že by měl kraj raději peníze investovat do zdravotnických zařízení, a obávali se rovněž toho, jak bude čerpání peněz kontrolované. I tentokrát musejí program schválit zastupitelé, a to na jednání 17. června.

Kuchyně, parkoviště nebo sítě pro nové domy

Obce mohou z dotačních peněz zaplatit maximálně polovinu nákladů například na modernizaci veřejného prostranství, dopravní infrastrukturu nebo na nové byty. Akci ale musejí dokončit do dvou let. Starostové mají poměrně jasno, k čemu by miliony použili. Slavičín například chystá lokalitu pro stavbu rodinných domů a potřebuje také novou kuchyni pro místní nemocnici, která vyjde na 25 milionů.

„Myslím, že kraj má v obcích podporovat projekty s regionálním dosahem, a naše nemocnice slouží i dalekému okolí mimo spádovou oblast. Je správné, že tomu kraj pomůže,“ prohlásil Chmela.

Hulín zase chystá rekonstrukci sokolovny a finance od kraje by tady využili na dobudování parkoviště. „Také by nám peníze pomohly při přestavbě kanceláří v bývalém kulturním domě na prostory pro zdravotnické ordinace,“ uvedl starosta Hulína Jaromír Žůrek.

Ve Starém Městě mohou peníze pomoci při stavbě infrastruktury ve Velehradské ulici pro desítky rodinných domů. „Je to velká investice řádově za desítky milionů korun. Chceme, aby lidé, kteří tady chtějí žít, tu možnost měli,“ dodal Zábranský.