Napříč Zlínským krajem se rozjely virtuální kroužky, stačí internet

Každý týden se na webových stránkách uherskohradišťského Domu dětí a mládeže Šikula objeví jedna nová příhoda ze zahrady lišky Bystroušky.

Na děti čekají doplňovačky, hádanky, křížovky, úkoly, které nesouvisí jen s přírodou, ale uplatní v nich třeba i angličtinu, výtvarné a rukodělné činnosti, zazpívají si písničku, něco vyfotografují. V každém pracovním listě je soutěž, a když ji děti vyplní a pošlou zpět, mohou vyhrát cenu.

„Naše pracovní listy jsou děti schopny vypracovat samostatně. Víme, že rodiče teď mají starostí dost. Zadání posíláme do mailu, pověsíme na web, Facebook, tiskneme jej a dáváme do obchodů s potravinami, aby bylo dostupné všem,“ vypočítala ředitelka Šikuly Ivana Zůbková.



„Máme od rodičů zpětnou vazbu, že na to děti opravdu stačí samy. Pouze pokud by to chtěli dělat předškoláci, musel by jim někdo přečíst zadání,“ doplnila.

Stejný názor zastávají také ve vsetínském středisku Alcedo, které navštěvuje zhruba tisícovka dětí.

„Chtěli jsme zábavu pro děti, ne starost pro rodiče. Uvažovala jsem nad zpřístupněním online výtvarných činností. Ale kolegyně mě upozornily, že tam chodí předškoláci a bez pomoci rodičů by to nezvládli,“ souhlasila ředitelka Alceda Martina Hromadová.

Do svých kroužků tak děti mohou chodit virtuálně. Alespoň částečně. Na síti se neodehrává celá hodina nebo dvě zájmové činnosti, jako je tomu, když jsou domy dětí otevřené. Ale například pro malé zahradníky tam lektoři umístí několikaminutové video, jak nechat naklíčit semínko, pro „tvořílky“ návod na veselé malování a pro sportovce rozcvičky a posilování.

„Každé oddělení si dává své činnosti. Snažíme se dodržet frekvenci ob den, aby děti nebyly zahlceny. Jsou to věci pro zábavu, odreagování. Úkoly jsme zadávat nechtěli, těch mají dost ze školy,“ zmínila Ivana Vladíková, ředitelka Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně, který má téměř 1 600 svěřenců.

Mezi činnostmi, které se na internetu objevují, nechybí třeba tolik oblíbené vaření. Holešovské středisko volného času TyMy radí, jak připravit zdravou svačinku, zlínská Astra ponouká děti, ať si troufnou na lasagne nebo sekanou.

„Mohou nám poslat video z přípravy nebo fotku hotového pokrmu. Propojit však můžeme daleko více činností. U vaření by šlo poslat i něco jako malou slohovku, kde by děti popsaly postup,“ uvažuje Vladíková.

Děti mohou cvičit nebo hrát na flétnu

Nevzdali se ani lektoři tak specifických kroužků, jako je třeba parkour. „Prostřednictvím natočeného videa poradíme, jak doma posilovat. Dáváme tipy i na úplně běžné pohybové aktivity, které děti určitě znají, jen na ně trochu pozapomněly, jako je například skákání panáka,“ konstatovala ředitelka TyMy Jarmila Vaclachová. „Nebo je učíme něco nového, třeba morseovku, s níž se hodně zabaví,“ doplnila.

Videa tak točí lektoři i děti, jsou totiž nejatraktivnějším způsobem online komunikace.

Pedagogové volného času ukazují, jak správně cvičit karate, mluvit anglicky nebo hrát na kytaru či flétnu, a děti točí samy sebe při těchto činnostech.

„Vedoucí kroužků jim pak prostřednictvím dalšího videa řeknou, co dělaly špatně, co bylo dobře, co je nutné zlepšit. Takže určitě jsou v kontaktu a mají zpětnou vazbu,“ ujistila Hromadová.

Příprava online kroužků pro děti tvoří teď jen jednu z činností, které se pracovníci domů dětí a mládeže věnují. Kromě toho šijí roušky a některým z nich se podařilo přesunout opravy, které byly původně plánovány na později.

„Uvnitř TyMy se dělají stavební práce. Rekonstruujeme učebny, schodiště i kanceláře. Takže až se k nám děti vrátí, bude vše v novotě,“ těší Vaclachovou.