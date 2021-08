Honosnou Čiperovu vilu ve Zlíně kraj opraví a otevře veřejnosti

Hejtmanství chystá nové využití památkově chráněné Čiperovy vily ve Zlíně na Burešově, aby mohla být přístupná i veřejnosti. V současnosti v ní sídlí Dětské centrum Zlín, jež by se mělo do dvou let vystěhovat do nových, více vyhovujících prostor.