Města ve Zlínském kraji si proti loňsku polepšila, mohou více investovat

Letošní příjmy jsou vyšší než loňské, ovšem zase nedosahují úrovně předloňských. Ve Zlíně za prvních šest měsíců inkasovali na daních 535 milionů, v roce 2020 to bylo 476, v roce 2019 543 milionů korun.

„Byli jsme tři procenta pod plánem, což je v rámci jednoho roku v limitu. Čekali jsme to ještě horší, částečně jsme se uklidnili,“ nastínil ekonomický náměstek zlínského primátora Bedřich Landsfeld.

Ve Zlíně na začátku roku s ohledem na špatnou situaci pozastavili investice za 70 milionů korun. Šlo o rezervu, kdyby byl pokles příjmů větší. Nyní budou zastupitelé tyto peníze opět uvolňovat a rozhodnou, na jaké akce půjdou.

„Celkem by mělo jít letos na investice 360 milionů korun,“ upřesnil Landsfeld. Pokud město získá dotaci, chtělo by se ještě letos pustit například do náročné přestavby zimního stadionu, na což si hodlá vzít i půlmiliardovou půjčku.

V Uherském Hradišti očekávali daňové příjmy kvůli koronaviru nižší, než byla skutečnost. Nakonec za šest měsíců téměř přesáhly hranici 200 milionů korun, když loni to nebylo za stejnou dobu ani 180 milionů.



„Hospodaříme lépe, než jsme očekávali v rozpočtu, protože nerealizujeme některé investice,“ konstatoval starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Čekáme na vypsání nějakých dotačních titulu a vyhodnocení dotačních výzev, takže se situace může změnit.“

Půlroční daňové příjmy měst ve Zlínském kraji Město 2019/2020/ 2021 Kroměříž 196/172/192 Uh. Hradiště 201/179/197 Vsetín 228/205/226

Zlín 543/476/ 535 Poznámka: jedná se o údaje v milionech korun za první pololetí Zdroje: radnice měst

Město by chtělo získat dotaci třeba na bezbariérové úpravy chodníku v místní části Sady. Ještě letos chce zažádat Národní sportovní agenturu o peníze na výstavbu nového zimního stadionu. K dotacím pak bude muset přidat i vlastní zdroje.

Kroměříž si polepšila oproti loňsku také o dvacet milionů korun. Ve srovnání s rokem 2019 je zhruba čtyři miliony v minusu.

„Do investic se nám to nepromítá, protože jsme v rozpočtu počítali se zapojením zůstatků z minulých let. Když ale děláme plán, máme představu, že peněz dostaneme více,“ hlásil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Ve Vsetíně je situace s daňovými příjmy zatím velmi podobná jako v Kroměříži a v Uherském Hradišti. „Pokud bude ve druhém pololetí pokračovat vývoj jako doposud, očekávané daňové příjmy budou vyšší, než předpokládal letošní rozpočet,“ řekla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.