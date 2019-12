Ekologové napadli stavební povolení na dálnici D55, stavět se nezačne

Ve svém odvolání spolek zmiňuje, že ministerstvo v rámci stavebního řízení nenavrhlo kompenzační opatření za zničené biotopy zvláště chráněných živočichů.

Jde o čmeláky, mravence, užovky obojkové, koroptve polní, lejska šedého, slavíka obecného a ťuhýka obecného. Vyskytují se na pěti menších lokalitách podél trasy.



Spolek se ohradil také proti tomu, že úřad ve Starém Městě neakceptoval jeho připomínky, když povolil v souvislosti s dálnicí kácení 47 stromů a keřů na 95 metrech čtverečních.



„Přípravu a povolování úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku pečlivě sledujeme více než dvanáct let, neboť dálnice má u Bzence v délce asi čtrnácti kilometrů protnout ptačí oblast. Proti nezákonnostem jsme proto logicky podali odvolání,“ řekl předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.



Bzenecká doubrava s výskytem chráněných ptáků sice není součástí tohoto úseku dálnice, nicméně ekologičtí aktivisté sledují i sousedící.

„Navrhli jsme vysadit aspoň 129 stromů a aspoň 29 keřů, ale městský úřad žádnou konkrétní náhradní výsadbu neuložil a ani nám nesdělil, proč naše připomínky a návrhy zamítl,“ upřesnil Patrik.

Starosta Starého Města Josef Bazala přiblížil, že úředník, který věc řešil, náhle vážně onemocněl a místo něho nastoupila nová kolegyně.

„Námitky se k ní nedostaly, takže vydala povolení ke kácení stromů a keřů se standardní náhradou kus za kus. Děti Země chtěly výsadbu třikrát navýšit,“ přiblížil Bazala. „Toto vysvětlení jsme podali i na Zlínský kraj, který je náš nadřízený orgán,“ dodal.

Krajský úřad rozhodne, jestli vyhoví námitkám Dětí Země a kompenzační výsadbu navýší, nebo ji ponechá v současné podobě. Povolení může i zrušit. Bazala si ale myslí, že by to nemělo bránit výstavbě.

Příští rok stavba nezačne

Odvolání proti stavebnímu povolení řeší ministerstvo dopravy, zatím ho ale nechce komentovat. „O podrobnostech budeme informovat až po vydání rozhodnutí ministra dopravy o podaném rozkladu,“ oznámila mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek tvrdí, že kompenzační opatření za zničené biotopy silničáři dělávají, když to po nich nějaký kompetentní úřad požaduje.

„Sami nechceme stavby prodražovat,“ poznamenal Chudárek. „Většinou je to tak, že pokud je někde kaluž s pulci, tak někde jinde uděláme jezírko. Takovým věcem se nebráníme,“ dodal.

Trasa plánované dálnice D55 v úseku Staré Město - Moravský Písek

Ministerstvo dopravy zvolilo postup, že kompenzační opatření bude chtít až po vydání stavebního povolení. Podle Patrika ale měly být předloženy během stavebního řízení a odvolává se přitom na pět let staré rozhodnutí pražského městského soudu, který se zabýval výjimkou k zásahu do území chráněných živočichů. I to posoudí ministerstvo.

Také na tom, jaký názor bude mít, bude záležet, jak moc se výstavba dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku zdrží. Silničáři uvažovali, že by začali s přípravnými pracemi ve druhé půlce příštího roku. Nevysoutěží také dodavatelskou firmu.



„Příští rok nezačneme, znamená to oddálení,“ konstatoval Chudárek. „Může to mít i další fatální důsledky. Je totiž otázka, jak na tom budeme v dalších letech s finančními prostředky,“ podotkl.

Devět kilometrů čtyřproudové cesty vyjde zhruba na 2,5 miliardy korun.

Zdržení také znamená, že nevznikne téměř současně 16 kilometrů souvislý úsek dálnice z Babic do Moravského Písku. Část D55 z Babic do Starého Města silničáři zahájili přípravnými pracemi letos.

„Čekáme na dálnici už hodně dlouho. Byla by škoda, kdyby na sebe oba úseky dálnice nenavazovaly,“ zdůraznil starosta Bazala.