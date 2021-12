Stavba dálnice nestačí, potíže může způsobit chybějící přivaděč do Zlína

Silničáře i motoristy může těšit, že stavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku dostala zelenou poté, co ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) zamítl rozklady ekologických spolků týkající se stavebního povolení.

Prozatím však vázne příprava důležitého dálničního přivaděče do Zlína. Na konci dálnice ve Fryštáku vznikne kruhová křižovatka, z níž budou řidiči sjíždět na stávající dvoupruhou silnici, jež je přivede do Zlína.

„Bude se to tam ucpávat auty,“ tuší šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

„Říkám už delší dobu, že pokud se dálnice nepostaví až na hranici se Slovenskem, bude to dělat problémy. Když další úsek D49 skončí v Lípě, bude větší provoz v sousedních Zádveřicích a Vizovicích,“ doplnil.

První část dálničního přivaděče z Fryštáku má na starosti stát. Vést má nejprve na pilířích a potom v zářezu mezi Malým a Velkým Kostelcem. Tamní obyvatelé ale chtějí, aby tudy vedla tunelem. Silničáři to odmítají, protože by to stálo o 600 milionů korun víc. V současné době je přerušené územní řízení. Podle Chudárka i kvůli sporům v dalších řízeních, které s přivaděčem souvisejí.

„Dva roky je řízení přerušené. Kdyby nebylo, mohli jsme mít územní rozhodnutí a vykupovat pozemky. Věřím ale, že už svítá na lepší časy,“ zmínil Chudárek.

Výhrady mají obyvatelé i ekologické spolky

Doufá, že když se začne stavět úsek z Hulína do Fryštáku, může to vlekoucí se pře rozhýbat a přivést k rychlejším řešením. Spolek tamních obyvatel ale už dříve řekl, že je ochoten obrátit se i na soud, aby dosáhl svého.

Navazující část dálničního přivaděče má postavit Zlínský kraj. A ani tady není situace příliš dobrá. Kraj si musí vyřídit nové řízení EIA, v němž se posuzuje dopad stavby na životní prostředí. To může trvat i několik let.

„Zpracovává se biologický průzkum, který bude příští rok hotový, potom zadáme zpracování dokumentace pro řízení EIA,“ upozornil Pavel Kavan z odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského krajského úřadu.

Důvodem zpracování nového řízení EIA jsou z velké části připomínky ekologických spolků, které se týkají Fryštáckého potoka, jenž teče podél stávající silnice.

„Děti Země a místní spolky současně navrhly vypracovat variantu, která umožní pravý břeh potoka a jeho porost zachovat, to znamená silnici posunout více na západ,“ naznačil předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Začneme na přípravu více tlačit, říká náměstek

Podle Kavana ale nemusí být zpoždění přivaděče tak velká komplikace. „Ve Fryštáku se může doprava trochu sukovat, ale když se to stane, najde si jinou cestu,“ míní Kavan. Podle něho pak řidiči začnou jezdit jinudy, třeba opět přes Otrokovice a tamní dálniční obchvat, tedy pokud budou mířit do Zlína.

Náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel neočekává, že bude po dokončení dálnice do Fryštáku jezdit odtud do Zlína o mnoho více aut než dnes.

„Začneme ale na přípravu přivaděče více tlačit, abychom měli za tři a půl roku stavební povolení a mohli začít stavět,“ přeje si Doležel.

Pomyslnou třetí částí dálničního přivaděče je obchvat Zálešné ve Zlíně, který se chystá už přes deset let a stále nemá stavební povolení. Měl by odklonit od centra auta z dálnice na výpadovku směrem na Vizovice.

K obchvatu Zálešné potřebuje Zlín výjimku

Ministerstvo životního prostředí ale před časem zrušilo výjimku k zásahu do území chráněných živočichů. Napadli ji opět ekologičtí aktivisté. Město si ji musí vyřídit znovu a chce si na to najmout firmu.

„V půlce příštího roku bychom mohli výjimku mít, potom bychom mohli po deseti letech konečně získat územní rozhodnutí,“ předestřel zlínský radní přes dopravu Michal Čížek. „Pak můžeme ve větším rozjet výkupy pozemků.“

Zmínil také, že obchvat Zálešné bude mít smysl především ve chvíli, kdy bude hotový dálniční přivaděč do Zlína. Obchvat by se podle Čížka mohl začít stavět mezi lety 2024 až 2028 a bude to třeba skloubit s chystanou modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic.

Pokud jde o pokračování dálnice D49 z Fryštáku do Lípy, podle oficiálního harmonogramu silničářů by se mohlo začít stavět v roce 2026. Uvedení do provozu by bylo o tři roky později.

Silničáři mají hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. „Nenarážíme tady zatím na problémy,“ uvedl Chudárek.

„Máme vyjádření všech dotčených obcí a potkali jsme se i s některými občany, kterým zasahujeme do jejich zemědělských plánů. Ve hře jsou nějaké kompenzace, chtějí se s námi dohodnout.“