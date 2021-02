Bečvu pohlídají organismy, které poznají i malou změnu ve složení vody

„Umístěny bude pod nimi, ve Lhotce nad Bečvou. Momentálně řešíme stavební povolení,“ uvedl starosta města Robert Stržínek.

Zařízení v hodnotě zhruba 2,5 milionu korun dodá Výzkumný ústav vodohospodářský. Je schopné kontinuálně měřit a vyhodnocovat biologické vlastnosti vody. Využívá k tomu vodní organismy, které dokážou zaregistrovat i mírné změny.

„Reagují mnohem dřív než by začaly hynout ryby,“ vysvětlil vedoucí ostravské pobočky ústavu Přemysl Soldán.

Kromě toho přístroj v případě zhoršení kvality vody okamžitě spouští odběr vzorků. „Bude napojen na záchranné složky a informaci o případné havárii okamžitě předá,“ doplnil Soldán.

Tím by se předešlo situaci, která nastala po havárii z loňského září. Úřady se o ní dozvěděly až v okamžiku, kdy rybáři zpozorovali uhynulé ryby. A protože byla neděle, trvalo hodiny, než zareagovaly. „Skutečně se ukázalo, že v neděli odpoledne, navíc v době pandemie, je problém sehnat akreditovanou osobu, která může vzorky odebrat,“ potvrdil Stržínek.

Samotné zařízení je však jen jednou částí budoucí ochrany řeky Bečvy. Tu druhou představuje tým odborníků. Město uzavře smlouvu s podnikem Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín. Získá tak proškolené pracovníky, služby akreditované laboratoře i pohotovostní službu VaKu.

„Máme k dispozici tři pracoviště na Vsetínsku, což znamená, že máme i velmi krátkou dojezdovou vzdálenost,“ uvedl ředitel VaK Roman Pilař.

Náklady na pořízení monitorovacího zařízení bude z velké části krýt ministerstvo životního prostředí.

Zářijovou havárii na Bečvě způsobilo nadlimitní množství kyanidů, které se do řeky dostaly patrně v průmyslových odpadních vodách. Výsledky vyšetřování nejsou stále známé. Zastupitelé Valašského Meziříčí před týdnem vyzvali ministra životního prostředí, aby odvolal ředitele České inspekce životního prostředí Erika Gausse

S žádostí o informace město u policie neuspělo

„Dostávají se k nám velmi znepokojivé informace, ať už je to přehazování odpovědnosti mezi pobočkami, převzetí či nepřevzetí vzorků, případně jejich ztráta. Nebo to, že inspektoři jeli k Bečvě vlakem,“ popsal důvody Stržínek. „To si myslím, že by měl nadřízený orgán prošetřit a vyvodit důsledky,“ dodal.

Reakci od úřadu však město nedostalo. Neuspělo ani se žádostí, aby policie zveřejnila informace o výsledcích rozborů. „Vyměnili jsem si s policií několik mailů, ale je evidentní, že nechce konkrétní tvrdá data zveřejnit,“ řekl Stržínek.

Policie nezveřejnila ani závěry zprávy soudního znalce Jiřího Klicpery, který pro ni dělal posudek. Ten nicméně v pořadu České televize uvedl, že viníka havárie zná a není to společnost Deza. Tu označuje část veřejnosti za původce znečištění, které mělo fatální následky pro 40 kilometrů toku. Bližší údaje ani argumenty však znalec nedodal.