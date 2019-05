Zlínský kraj řeší zrušení autobusového tendru, hledá dočasné dopravce

Autobusoví dopravci, kteří v krajské soutěži uspěli, rádi nejsou. Ti, již nepochodili, jsou naopak spokojení. Zlínský kraj začal se všemi, kteří se do tendru přihlásili, jednat o tom, kdo bude od poloviny letošního prosince vozit cestující.

To není zatím jasné, protože antimonopolní úřad v dubnu zrušil veřejnou soutěž na autobusové dopravce kvůli pochybením v jejím zadání. Kraj proti tomu sice podal rozklad, musí však zajistit dopravce, protože ti současní mají smlouvy jenom do prosince a nové by měly být podepsány s devítiměsíčním předstihem.

Je tak zřejmé, že tolik očekávaný integrovaný dopravní systém, díky němuž se bude dát jezdit na jeden doklad v různých typech veřejné dopravy, začne platit zřejmě s ročním a možná až dvouročním zpožděním.

„Máme za sebou první kolo tržních konzultací s dopravci, kteří poslali nabídku do původního výběrového řízení. Začátkem června bude druhé kolo,“ přiblížil náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek z KDU-ČSL.

„Rádi bychom měli tři měsíce před zahájením provozu jistotu v tom, kdo bude v kraji jezdit,“ zdůraznil.

Kraj chce sblížit železniční a autobusovou dopravu

Kraj narychlo vybírá dopravce na dobu přechodnou podle obvyklých kritérií, v nichž hraje opět nejdůležitější roli cena.

„Byli jsme rádi, že nás kraj oslovil. Máme zájem jeho zadání plnit, je třeba ho ale ještě upřesnit,“ zmínil ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Společnost miliardáře Zdeňka Zemka zajišťuje zhruba polovinu autobusové dopravy v kraji. V tendru překvapivě neuspěla, protože nabídla vyšší ceny než konkurence. Teď je opět ve hře, minimálně na přechodné období, nové autobusy ale zatím nekupuje.

„Kdyby to byla zakázka na pět let a podmíněná investicemi, tak bychom autobusy kupovali. Pokud bude jenom na půl roku, nebude to mít smysl,“ nastínil Holubář.

Jasné je zatím to, že kraj nebude požadovat, aby dopravci vybraní na přechodné období neměli vozový park v průměru starší než šest let.

Cestující si také budou muset počkat na nové jízdní řády, podle kterých měly nejen autobusy, ale také vlaky najezdit výrazně více kilometrů.

Kraj už začal jednat s dopravci na železnici o tom, že s nimi upraví již podepsané smlouvy tak, aby více odpovídaly autobusové dopravě, u níž nebude nárůst takový, jak původně předpokládal.

„Jedno řešení je, že budeme částečně korigovat i vlakové jízdní řády. Je to na dohodě s dopravci,“ naznačil Botek. „Doposud byly vlaková a autobusová doprava dva světy, které o sobě skoro nevěděly. Chceme, aby se k sobě alespoň trochu přiblížily,“ doplnil.

Kraj bude při dočasném zajištění autobusové dopravy vycházet spíše ze současných než z rozšířených jízdních řádů.

Zadání se má změnit jen mírně

Dopravce vybírá na přechodné období proto, že i kdyby s rozkladem na antimonopolním úřadu uspěl, ztratí hodně času. Současně ale připravuje nové výběrové řízení pro případ, že úřad rozklad odmítne. Vypsané by pak mohlo být na podzim s mírně pozměněným zadáním.

Otázka je, jestli se bude měnit rozsah kilometrů. Kraj původně počítal s tím, že autobusy ročně najezdí o pět milionů kilometrů více, což ale někteří zastupitelé kritizovali. Proti byl i ekonomický náměstek Jiří Sukop z ANO, podle něhož by navýšení vlakové a autobusové dopravy stálo kraj až 600 milionů korun navíc.

To považuje společně s plánovanou výstavbou nové zlínské nemocnice za příliš velkou ekonomickou zátěž, kterou by kraj nemusel zvládnout.

„Ideální by proto bylo, kdyby se náklady na dopravní obslužnost zvedly jen o třetinu na 200 milionů korun ročně. Zbývající peníze bychom neprojezdili, ale dali na investiční výstavbu. Pak by si kraj nemusel brát na novou nemocnici úvěr 3,8 miliardy korun,“ míní Sukop.

Kraj teď řeší, jak sblížit vlakovou a autobusovou dopravu tak, aby to bylo přijatelné pro dopravce i cestující a mohly platit jízdní řády alespoň částečně v rozšířené podobě.

„Až bude analýza hotová, tak budeme moci přehodnocovat zadání soutěže ohledně rozsahu kilometrů,“ naznačil lidovecký hejtman Jiří Čunek.

„Naše priorita se ale nemění. Nevyhazujeme peníze z plezíru. Chceme změnit trend, kdy lidé jezdí málo veřejnou dopravou, protože na sebe spoje nenavazují,“ doplnil.