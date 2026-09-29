Zlínskou univerzitu dál povede dosavadní rektor Adámek, volbu vyhrál až ve třetím kole

Rektora musí jmenovat prezident, Adámek by měl do nového volebního období vstoupit 15. prosince, funkční období je čtyřleté.
UTB by podle Adámka měla být moderní a digitální univerzitou, na níž bude méně administrativy a více prostoru pro vzdělávání a vědu. Za zásadní považuje zahájení stavby vývojového centra pro digitalizaci. Je podle něj také potřebné soustředit se na bezpečné a odpovědné užívání umělé inteligence (AI) ve výuce a ve vědě.
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„Největší rezervou, ale zároveň příležitostí naší univerzity, je digitalizace vnitřních procesů,“ uvedl dříve Adámek při představování svého programu. Jeho dalším cílem je zajistit více příležitostí pro studenty a zaměstnance univerzity, ale i pro lidi zvenčí.
„Otevřeme vybrané studijní předměty v rámci akreditovaného programu veřejnosti,“ uvedl rektor. Usiluje též o růst počtu zahraničních studentů, podpořit chce například rozvoj výzkumných center.
20 hlasů získal rektor ve třetím kole
O post rektora se ucházeli tři kandidáti, kromě Adámka a Tučka také bývalý děkan a současný proděkan Fakulty technologické UTB Roman Čermák. Akademický senát má 38 členů. V prvním kole získal Adámek 19 hlasů, Tuček 13 a Čermák šest.
Ve druhém kole pro Adámka hlasovalo 19 členů senátu, pro Tučka 13, šest hlasů bylo neplatných. Ve třetím kole dostal Adámek 20 hlasů a Tuček 12, šest bylo neplatných. Ke zvolení bylo potřeba minimálně 20 hlasů.
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„Řeknu otevřeně, že volba proti minulému období byla výrazně náročnější. Tam to bylo na jedno kolo, tady na tři kola. A už to třetí kolo jsem neviděl příliš pozitivně, ale nakonec to dobře dopadlo. Chtěl bych v následujícím období rozběhnout nebo dotáhnout projekty, které mám domyšlené,“ řekl dnes novinářům po volbě Adámek.
V plánu je rozšíření míst na kolejích
Chce vyřešit problém Fakulty humanitních studií, kde je velký počet studentů v nelékařských zdravotnických programech a potřebují další prostory. Podobně je na tom Fakulta multimediálních komunikací, která učí na více místech. Na jaře by se měla otevírat nová budova Fakulty technologické, chystá se také otevření studentského klubu.
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Příští rok by také mohla začít stavba sportovní haly. Pro to, aby se ve Zlíně udrželi studenti, jsou potřeba podmínky, aby mohli ve městě začít podnikat. Vhodné by byly také startovací byty. UTB chce také rozšířit počet míst na vysokoškolských kolejích, vzniknout by měly nové koleje na Růmech.
Volební období rektora je čtyřleté a rektor může stát v čele univerzity maximálně dvě po sobě jdoucí volební období. Zlínská univerzita vznikla v roce 2001, má šest fakult a bezmála 10 tisíc studentů.
Devětapadesátiletý Adámek byl od roku 2014 do roku 2022 děkanem Fakulty aplikované informatiky, poté jejím proděkanem. V čele univerzity vystřídal na konci roku 2022 Vladimíra Sedlaříka, kterého porazil v tajné volbě akademického senátu.