Zlínsko propagují české hvězdy Instagramu, pro region zpracují audit

„A po pár letech je zas Sandra ve Zlíně. Od té doby, co jsem tu byla minule, šla kavárenská a restauratérská scéna hodně nahoru,“ napsala na svůj profil například Sandra Kisić, mladá blogerka, která se věnuje hlavně cestování.

„Zlín je o gastronomii, ale hlavně o architektuře – a za mě navštívit Památník Tomáše Bati rozhodně musíte! Páni! Ta budova je neskutečná a její fotogeničnost je bonus navíc. Má tři patra a nic v ní není, jen letoun, který se stal Baťovi osudným. Čistota, linie, světlo toho místa – to musíte vidět naživo a i poslechnout, protože tam probíhají komentované prohlídky,“ popsala modelka Natálie Kotková.

Kromě nich region navštívili Jitka Nováčková, Veronika „Weef“ Šubrtová, Lucie Feriková a Jakub Mařík.

Vybraní influenceři, tedy lidé, kteří mají na sociálních sítích vliv, přijeli na pozvání destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko, aby provedli tzv. instagramový audit. V Česku už se podobné projekty objevily třeba v jižních Čechách.

Jejich úkolem byla jednak propagace a popis zážitků na vlastních profilech, což může přinést desítky tisíc zhlédnutí a tím pádem posílení povědomí o tomto regionu po celé republice. Dalším výstupem bude dotazník s podrobnějšími dojmy a zkušenostmi, který bude hotový zhruba v polovině října.

Zástupci destinace pozvali osobnosti sociálních sítí, které reprezentují generaci mileniálů, mladé maminky, milovníky architektury i cestovatele. V části víkendového programu si mohli vyzkoušet třeba šití obuvi v tradiční výrobě, pečení chleba nebo zvukovou mapu Luhačovic, část si ale vybrali a naplánovali sami.

„Chceme od nich vědět, co je nejvíce oslovilo, co jinde nezažijí, jak hodnotí nabídku podniků, co jim tady naopak chybělo, kde se ztratili, jakou vnímali bariéru, nedostatky, kde se nudili,“ vysvětlila smysl auditu manažerka destinace Jana Pastyříková.

„Mladí lidé a rodiny, kteří nás navštívili, představují přesně tu cílovou skupinu, kterou k nám chceme dostat,“ doplnila.

Poznatky využije i radnice

Podle ní je Zlínsko a Luhačovicko místem, které nemá jeden hlavní cíl, za nímž by lidé jezdili nebo který by ho definoval. Jde o městskou turistiku ve Zlíně a lázeňství v Luhačovicích, případně přírodu v části Bílých Karpat a vinařské pomezí na Uherskobrodsku.

Za rok 2018 se ve zlínském okrese ubytovalo téměř 276 tisíc návštěvníků, rok předtím 268 tisíc.

Destinační společnost na svých internetových stránkách nabízí návštěvníkům různé způsoby poznávání a zážitků spojených s architekturou, památkami či lázněmi. Doporučuje výlety pro pěší, cyklisty, rodiny, sportovce, dává tipy, kam zajít na jídlo, dobrou kávu, kde najít studánku či tradiční řemeslníky.

„Za nejlepší víkendový objev teď považujeme Tvořivý chlívek prasátka Lojzíka ve Filmovém uzlu. Parádně jsme si tam všichni tři vyhráli a už teď mám zprávy i od rodilých Zlíňanů, že o tomhle místě vůbec nevěděli,“ poukázala Lucie Feriková, mladá maminka, která ve Zlíně nebyla poprvé a znovu ho objevovala se svým synem a manželem.

Až bude mít destinační společnost materiál hotový, bude s ním pracovat i město Zlín tak, aby lákalo zájemce na místa, která influenceři objevili nebo si oblíbili.

„Sociální sítě mají jedinečný potenciál k propagaci cestovního ruchu. Jejich náhled nám může pomoci v dalším nastavení propagace,“ potvrdil zlínský primátor Jiří Korec.