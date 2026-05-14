Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Milan Libiger
  12:45
Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu. Argumentují zejména tím, že k lokalitě, která se změnila ze smíšené nezastavěné plochy na bytovou, vede jen úzká cesta bez chodníku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Je tady extrémně špatná komunikace, která se nedá rozšířit. Chráníme nejen bezpečí svých dětí, ale i své nemovitosti, které by mohly kvůli vibracím z větší dopravy začít praskat,“ obává se Petr Beran. „Jde také o zvýšenou hlučnost a prašnost.“

Bydlí v ulici Klabalská I., po níž se má k nové zástavbě přijíždět. Měří na šířku pouze 4,5 metru, a když místní po městu chtěli, ať na ní udělá chodník, nebyl k tomu prostor. Musela by se zjednosměrnit.

Pozemky, na nichž by nově mohly vyrůst domy, leží z větší části ve svahu na už částečně zastavěné Klabalské louce. Vyrůst tam má 15 rodinných domů, v budoucnu možná i více.

Územní plán ve Zlíně lidé zasypali námitkami, město proto odkládá jednání

Někteří obyvatelé Mokré proti výstavbě sepsali petici a změnu územního plánu napadli žalobou. U brněnského krajského soudu nejdříve uspěli. Důvodem bylo to, že město při odůvodnění změny mělo vycházet z prověřovací studie, která však ve spisu scházela.

Proti rozsudku pak podalo kasační stížnost a Nejvyšší správní soud v Brně ho zrušil. Krajský soud musí město vyzvat k doplnění spisu a pak se zabývat věcnými připomínkami. Rozhodnout by měl ve druhé polovině května.

„Pokud se tuto plochu nepodaří zrušit, dojde ke zhoršení podmínek bydlení pro všechny obyvatele v okolí,“ shrnula právní zástupkyně obyvatel Mokré Eva Štauderová.

Dvacet domů je příliš mnoho

Přestože důvodů pro zrušení je více, zcela zásadní je nedostatečné dopravní napojení a fakt, že město Zlín dosud dostatečně nevyužilo stávající návrhové plochy bydlení,“ míní.

Štauderová zastupuje tři občany s tím, že jeden z nich je zástupcem veřejnosti a připomínky podal jménem dalších více než dvou set lidí.

Primátor Jiří Korec (ANO) sdělil, že město podalo kasační stížnost proto, že soud změnu územního plánu zrušil kvůli formálnímu pochybení.

Plánovaný chodník i obytný komplex v části Zlína budí vášně

„Město se bude bránit, protože jsme během procesu nepochybili. Neřešíme, jestli tam má být zástavba, nebo ne. Říkáme, že náš postup byl správný,“ vysvětlil Korec.

„Pokud to soud shodí kvůli věcné stránce, tak s tím nemám problém. Změna prostě nebude,“ sdělil. Primátor se byl na místě před schválením změny podívat i s tehdejším vedoucím odboru prostorového plánování.

„Řekli jsme si, že pět až šest objektů lokalita snese. Když je tam ale dvacet parcel, tak se bavíme o úplně jiném zatížení. Pak rozumím občanům, že se tomu brání,“ zmínil Korec.

Radnice chce více obyvatel

„Pokud to soud neshodí, musíme udělat všechny kroky, aby byla lokalita zastavěná snesitelně pro okolí,“ naznačil zlínský primátor.

Při schvalování změny bylo v textové části mimo jiné uvedeno, že město má zájem na rozvoji, protože chce mít sto tisíc obyvatel, což je strategický plán radnice.

I to byl jeden z důvodů souhlasu. Textová část zmiňuje pět parcel, ale možnost výstavby až 20 domů. Na to upozorňovali při projednávání změny i na zastupitelstvu odpůrci výstavby.

Lidé žalují Zlín kvůli chystané proměně bývalé plovárny. Bude hluk do noci, míní

O změnu územního plánu žádal v roce 2020 Karel Šimeček, podle svých slov jako zástupce patnácti rodin, které koupily pozemky dohromady. Na začátku byly rozdělené pouze na pět parcel.

To se během projednávání změny územního plánu změnilo. Dnes je tam kolem dvaceti stavebních pozemků, na nichž má vyrůst patnáct domů, pár dalších může přibýt v budoucnu.

„Struktura vlastníků se za celou dobu nezměnila, od začátku vystupujeme konzistentně. Většinou se jako vlastníci známe z dětství a ze skautu, chtěli jsme bydlení v místě, kde budeme moci bydlet spolu, komunitně,“ přiblížil Šimeček.

Nárůst dopravy by nebyl příliš velký

Domnívá se, že jejich záměr život lidí v okolí příliš neovlivní. V případě patnácti nových domů by podle něho po Klabalské I jezdilo navíc třicet aut denně.

„To jsou asi tři průjezdy za hodinu. Takový nárůst provozu je pro obyvatele lokality prakticky nerozpoznatelný,“ je přesvědčený Šimeček.

Podle něho odpůrci výstavby neříkají lidem přesné informace. Ti naopak tvrdí, že domů a tím i aut může přibývat. Pozemky pro výstavbu rozšiřovat příliš nelze kvůli blízkému vedení vysokého napětí. Výstavbu samotnou bude povolovat stavební úřad.

Firma Cream už plánuje bytovky na Rybníkách, chce vybudovat novou čtvrť

Šimeček je člen KDU-ČSL a působí ve firmě s neuvolněným lidoveckým náměstkem primátora Vojtěchem Volfem. Politické vlivy ale odmítá, stejně jako Volf a Korec.

„Změnu schválilo zastupitelstvo. Předpokládám, že pár (KDU-ČSL má tři zastupitele – pozn. red.) zastupitelů z KDU-ČSL v tom nehraje roli,“ řekl Korec.

Majitelé pozemků jsou ve fázi projektování. Když budou moci stavět, chtěli by mít do pěti let domy vybudované. Počítají tam i s dětským hřištěm, náměstíčkem s kapličkou a lavičkami.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Žena se zranila v lanovém centru, záchranářům držel palce její vyděšený syn

Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...

Neobvyklý zásah mají za sebou záchranáři i profesionální hasiči. O uplynulém víkendu pomáhali zraněné ženě, která uvázla v korunách vzrostlých stromů v prostoru lanového centra ve zlínské zoologické...

Úpravy křižovatek ve Zlíně pokračují, uzavře se cesta po Benešově nábřeží

Modernizace semaforů na třídě Tomáše Bati ve Zlíně pokračuje. (květen 2026)

Řidiči i chodci musejí počítat s dalšími omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu...

14. května 2026  8:45

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Agresivní muž se pokusil zapálit benzinku, katastrofě zabránila pohotová obsluha

ilustrační snímek

Osmatřicetiletý opilý muž se podle policie pokusil loni v říjnu zapálit čerpací stanici ve Zlíně, když zapalovačem zapálil tankovací pistoli. Oheň uhasila pracovnice pumpy. Ještě předtím muž udeřil...

13. května 2026  14:19

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Požár auta ochromil dopravu u nemocnice, hasiči si s ním rychle poradili

Příjezd do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati ochromil požár osobního auta....

Příjezd do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati v úterý ochromil požár osobního auta. Frekventovaná ulice na nábřeží v blízkosti nemocnice musela být obousměrně uzavřena. Hustý kouř a plameny...

13. května 2026  10:21

Na proměnu náměstí Zlín stále čeká, město chce stavební povolení do podzimu

Architekti po dohodě s městem mírně upravili projekt na proměnu zlínského...

Město Zlín chtělo mít původně stavební povolení na rozsáhlou proměnu náměstí Míru už v roce 2024, nemá ho ale ještě ani nyní. Primátor Jiří Korec (ANO) doufá, že se tak stane v dohledné době....

13. května 2026  9:09

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Festival Setkání Stretnutie uvede nejlepší českou a slovenskou inscenaci roku

Ve Zlíně začal 30. ročník divadelního festivalu Setkání Stretnutie. (květen...

Ve Zlíně začal česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie. Akce, která je přehlídkou nejzajímavějších českých a slovenských divadelních novinek, letos vstoupila do svého 30. ročníku....

12. května 2026  16:12

V kraji spadlo 16 milimetrů srážek, více než za celý duben. Sucho ale hrozí dál

Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji...

Také Zlínský kraj se v pondělí večer a v noci dočkal vydatnějších srážek. Místy byly přívalové a provázené bouřkami se silným větrem, zejména do půlnoci. Hasiči museli vyjíždět k několika případům...

12. května 2026  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.