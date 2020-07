Čtyřletá holčička bloudila po sídlišti ve Zlíně, hledala černý panelák

„Malá holčička šla s batůžkem na zádech a za sebou táhla ulomenou větev,“ popsal zástupce ředitele městské policie Zlín Pavel Janík.

Hlídka děvčátko zastavila, aby se zeptala, kde má rodiče. Kolemjdoucí muž pak navíc potvrdil, že děvčátko šlo samo bez rodičů už kus cesty a přecházelo na rušné křižovatce.

Dítě strážníkům řeklo své křestní jméno. „To byla v zásadě jediná informace vedoucí k její identifikaci,“ dodal Janík.

Kromě toho uvedla, že bydlí v černém paneláku. Takový ale na sídlišti není. Ale vzpomněla si i na to, že s maminkou šla z kopce dolů. Strážníci se s ní tedy vydali opačným směrem. Po krátké procházce mezi panelovými domy i částí Centrálního parku děvčátko nakonec poznalo chodník, který vede k jejich domu.

„Zde pak strážníci zjistili její totožnost, avšak doma nebyl nikdo, kdo by si ji mohl převzít. Neúspěšný byl i pokus o telefonické vyrozumění rodičů,“ uvedl Janík.

Tulačku proto vzali s sebou na služebnu a informovali operační středisko republikové policie pro případ, že by rodiče volali. To se nakonec skutečně stalo, zhruba 45 minut potom, co strážníci dítě našli, se maminka ozvala.



Děvčátko si zatím hrálo s plyšovým medvídkem, kterého dostalo od strážníků.

„Máme je na služebně i v každém ze služebních vozů právě pro takové případy, kdy se dítě potřebuje k něčemu přitulit,“ doplnil Janík.