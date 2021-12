Koncerty jsou můj nejkrásnější vánoční dárek, hlásí finská zpěvačka Tarja

Tarja se v rámci České republiky představí na čtyřech vánočních koncertech, ve Zlíně své turné začne. Vstupenky jsou v prodeji a budou k dostání i na místě.

„V posledních týdnech jsem úzkostlivě sledovala, jak se vyvíjí situace ve vaší zemi, a jsem hrozně ráda, že nakonec budu moci vystoupit,“ říká Tarja.

„Stát na scéně a zpívat pro fanoušky pro mě znamená úplně všechno. Je to celý můj život. To, že můžu přijet do Česka odehrát čtyři živá vystoupení, je nejkrásnější vánoční dárek.“

Během večera zazní mezinárodní či finské vánoční písně, nebude chybět ani klasická Ave Maria. Tarju doprovodí nástroje jako violoncello, klávesy či kytara. Koncerty jsou určené pro maximálně tisíc diváků a místa jsou jen na sezení.

Olomoucké vystoupení už je vyprodané, plno bude také v Praze, Ostravě a Zlíně. Je poznat, že bývalá vokalistka slavných Nightwish je u nás populární. Ne nadarmo patří mezi časté hosty vizovického festivalu Masters of Rock.

„Čeští fanoušci patří bezpochyby mezi nejoddanější. Jsem jim moc vděčná za podporu, kterou od nich dostávám. Česko jsem projela křížem krážem, zpívala jsem klasickou hudbu nebo odehrála rockové koncerty,“ poznamenala Tarja.

Vánoční koncerty Tarji v Česku Úterý 14. prosince

Zlín, Kongresové centrum Čtvrtek 16. prosince

Praha, Kongresové centrum Pátek 17. prosince

Olomouc, kostel P. Marie Sněžné Sobota 18. prosince

Ostrava, Gong

Covid řádí ve světě už skoro dva roky a i finská muzikantka poznala, jak výrazně ovlivnil hudební byznys. „Hudbě se profesionálně věnuju od roku 1996 a za tu dobu jsem se nikdy nezastavila. Na turné jsem byla většinou šest sedm měsíců v roce. Můj život byl velmi hektický, ale bohatý na zážitky a cestování a poznávání lidí,“ vypráví.

To se teď zásadně změnilo. „Beru to tak, že jsem aspoň měla čas na manžela a svoji devítiletou dceru Naomi. Jednou mi řekla, jak moc je ráda, že má mámu tak dlouho doma, ale i ona rozumí tomu, jak moc se mi stýská po hraní naživo.“

Tarja během pandemie napsala a vydala knihu, začala i skládat a nahrávat nové písničky. „Stejně jako celý zbytek světa se snažím udržovat si víru, že jednoho dne se vrátíme zpátky k našim normálním životům,“ prohodila.

S rodinou žijí ve španělské Andalusii a na začátku pandemie tam strávili několik týdnů v lockdownu. Teď už je ale situace jiná.

„Ve srovnání se zbytkem Evropy jsou tady čísla docela dobrá. Dcera může chodit do školy, otevřené jsou i obchody a restaurace. Samozřejmě ale nosíme roušky a platí restrikce pro hromadné akce,“ popsala Tarja.

O to větší radost má z každé možnosti postavit se na pódium a chopit se mikrofonu při živých koncertech. „Koncerty během pandemie jsou jako horská dráha plná slz, úsměvů a štěstí. Na lidech vidím, jak moc jim hudba pomáhá a jak moc potřebují cítit její sílu a energii, která se předává mezi umělcem a publikem. To žádné online streamy nenahradí,“ je přesvědčená.