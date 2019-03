Zlínská ZOO slaví. Pochlubila se mládětem medvěda pyskatého

Medvěd pyskatý má huňatou srst a dlouhé chlupy na uších, krku a plecích

živí se hlavně mravenci, termity a ovocem

potravu hledá výhradně čichem, má špatný zrak a velmi špatný sluch.

délka těla se u dospělých zvířat pohybuje od 1,5 do 1,8 m, váha pak od 100 až do 140 kg

jsou to samotáři

mládě přichází na svět po sedmiměsíční březosti, se samicí zůstává až do svých tří let věku

jejich domovinou jsou lesy v Indii, Nepálu, Bangladéši a Ceylonu.

populace ve volné přírodě se odhaduje kolem 10 tisíc jedinců