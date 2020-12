Zlínská zoo nepřijde o své slonice, nové zázemí jim postaví na dluh

Slonice Kali je díky inseminaci březí a porodit potomka by mohla ve zlínské zoologické zahradě v Lešné příští léto. Pokud se to nepodaří, naskytne se další možnost - přirozené oplodnění jedné ze samic samcem v nově vybudovaném chovném zařízení pro slony, které se začne stavět příští rok. Hotové by mělo být na konci roku 2022.

„Je nutné zajistit pro naše samice vhodného samce. Máme ho vyhlédnutého v Německu. Pracujeme na tom, abychom ho získali,“ ujistil ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Tři slonice mají v současnosti k dispozici výběh, v němž jsou velmi spokojené. Chovná stanice bude součástí projektu Karibuni. Nejde jen o zvyšování prestiže a atraktivity zahrady, ale o nezbytnost.

„Kdybychom nepřistoupili k vybudování slonince s možností odchovu mláďat, tak bychom o slony africké přišli. Takto vzácný druh musí být podle podmínek asociace zoologických zahrad zařazen do programu reprodukce,“ zmínil ekonomický náměstek zlínského primátora Bedřich Landsfled (STAN).

Právě to byl jeden z argumentů, kterým na posledním zasedání zlínského zastupitelstva přesvědčovala koalice v čele s ANO a STAN část opozice o tom, aby si zahrada vzala úvěr 145 milionů korun. Použitý má být kromě Karibuni také na plánovanou expozici pro jaguáry a úpravy strmé cesty pod tropickou halou Yucatán.

„Máme celou řadu míst ve městě, kde lidé čekají, až na ně přijde řada, až se tam něco pospravuje. Nestavíme proto zoo na první místo,“ podotkl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).



Argumentoval tím, že v baťovské čtvrti Letná i dalších starších částech města jsou místy ještě původní cesty, a ne chodníky, proto je třeba investovat nejdříve tam.

Zlínská radnice počítá s poklesem příjmů kvůli koronaviru a plánované dotace na zmíněné projekty v zoo Lešná jako její zřizovatel letos zastavila. Úvěr, který si vezme zahrada, je náhradním řešením. Necelých 80 milionů zaplatí město, zbytek včetně úroků zoo.

„Pořád ještě nekrvácíme natolik, abychom si nemohli dovolit to, aby naše zoologická zahrada vzkvétala. Někdo má rád hokej, někdo fotbal, někdo zlínský filmový festival, zoo máme rádi všichni,“ míní koaliční zastupitel Pavel Konečný (ODS).

Díky schválenému úvěru zoo začne vybírat dodavatelské firmy na chystané projekty a v prvních měsících by chtěla začít všechny tři akce stavět.

Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Vznikne na ploše 3 600 metrů čtverečních, z nichž většinu zabere hala se sedlovou střechou, v níž budou světlíky. Uvnitř bude společná stáj i jednotlivé stáje a boxy. Součástí bude zázemí a prostory pro návštěvníky.

Zahrada plánuje export jaguárů z Peru

„Původně jsme do chovného zařízení nechtěli pouštět návštěvníky, největším fandům bychom to ale dopřáli při speciálních prohlídkách. Kdo bude chtít, bude se tam moci dostat,“ přislíbil Horský.

Expozice Jaguar Trek vznikne během příštího roku ve svahu pod tropickou halou Yucatan. Její součástí budou vnitřní ubikace pro tyto vzácné kočkovité šelmy včetně zimního výběhu. Část prostoru zaberou voliéry pro ohrožené kondory andské, které zoo chová v zázemí. Párek jaguárů bude muset teprve získat.

„Možností máme více. Můžeme využít evropských chovů, ale úzce spolupracujeme s jednou ekvádorskou zoo, aby se podařil export jaguárů z Peru. Chtěli bychom to řešit v první polovině příštího roku,“ přiblížil Horský.

Nová cesta v serpentině, jež nahradí prudké stoupání, povede poblíž budoucího pavilonu pro jaguáry. Pomůže maminkám s kočárky, starším lidem a lidem na vozíčku. „U schodišť a šikmých ramp bude v přilehlých trámech zabudováno LED osvětlení pro lepší orientaci,“ podotkla mluvčí zoo Romana Bujáčková.



Horský věří, že se zahradě podaří i díky novým investicím zvýšit návštěvnost, která loni dosáhla rekordu 680 tisíc. Letos se kvůli uzavření zahrad v souvislosti s nouzovým stavem snížila na zhruba 600 tisíc.

„Máme velké ambice, ale budu spokojený, když si udržíme současnou návštěvnost, která nám zajišťuje 80 procent provozních nákladů,“ zmínil Horský.

Po otevření pavilonu rejnoků před pár lety vzrostl počet návštěvníků o 100 tisíc za sezonu, což přineslo navíc 15 milionů korun do rozpočtu zoo.