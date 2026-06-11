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Past na turisty. Navigace žene návštěvníky zlínské zoo cestou plnou výtluků

Milan Libiger
  16:14
Jde sice o vedlejší cestu ze Hvozdné do Veselé, která vede mezi poli, ale využívá ji hodně řidičů. Místní si po ní zkracují cestu a navigace sem navádí turisty ze Slovenska, kteří míří do zoologické zahrady ve zlínské Lešné. Silnice se starým asfaltem je zejména na straně k Hvozdné plná hlubokých výtluků, které jsou velmi blízko sebe. Řidiči musejí jet téměř krokem, aby se jim vyhnuli.
Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští...

Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští návštěvníci zlínské zoo. Její stav je tristní a oprava není plánovaná. (11. června 2026) | foto: MAFRA

Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští...
Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští...
Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští...
Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští...
7 fotografií

„Je to neuvěřitelné. Nečekal jsem, že se octnu na takové cestě,“ kroutil hlavou slovenský návštěvník Lešné Igor. A použil i pár vulgárních slov. Zlepšení se však nejen on nedočká. Obce do opravy silnice investovat nehodlají.

„Je to účelová komunikace pro obsluhu polí a lesů, není tranzitní. Je určená pro zemědělskou a lesní techniku,“ sdělil starosta Hvozdné Josef Říha. „To, že ji někdo využívá jako zkratku, je jeho boj. A jestli tam někoho navádí navigace, tak nevím, proč ho tam navádí.“

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Vlastníkem pozemků je obec, stejně tak je to z velké části i v případě Veselé. Také tamější starosta Daniel Juřík argumentuje, že jde o účelovou komunikaci. Podle jeho informací vznikla v době JZD Slušovice, po krachu přešla na následovníky družstva a obec nemůže investovat do cizího majetku.

„Přes Veselou míří hodně Slováků na Lešnou, je tady hustý provoz. Jezdily tady i kamiony a autobusy, ale už je tam nainstalovaná značka, že jde o slepou ulici pro vozidla nad 3,5 tuny,“ řekl Juřík. Ve Hvozdné provoz hlídají i kamery, které se zaměřují na nákladní auta.

Oprava by zvýšila provoz

Starostové upozornili, že oprava by znamenala výrazný nárůst provozu, což by se tamním obyvatelům nelíbilo. „Všichni chtějí mít rovné cesty, ale když ji uděláme, tak na ní zdvojnásobíme provoz. Těch pár lidí, co tam jezdí do práce, by ji chtělo novou. Další nechtějí, aby jim jezdilo dva a půl tisíce aut kolem oken,“ zmínil Říha.

Řidiče odkazuje na nedalekou krajskou silnici, která vede z Hvozdné do Slušovic. Jenže mnozí motoristé využívají cestu mezi Hvozdnou a Veselou jako zkratku.

„Neexistuje zákon, který by jim v tom zabránil,“ reagoval Říha. „Pokud se ale rozhodnou jet po polní cestě, nemůžou čekat, že tam bude komunikace jako na dálnici.“

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Ředitel zoo Lešná Roman Horský by lepší cestu uvítal, ačkoliv neví přesně, po jakých silnicích navigace návštěvníky ze Slovenska vede. Vidí je i na cestě ze Slušovic do Hvozdné. „Až bude hotová dálnice D49, tak více aut pojede od Fryštáku,“ upozornil Horský.

Silničáři chtějí v červnu otevřít úsek dálnice z Hulína až do Fryštáku. Více řidičů pak bude přijíždět do zoo z opačného směru. Cesta z Fryštáku sice není plná výtluků, ale je poměrně úzká. Kraj jako její majitel ji proto bude chtít rozšířit.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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