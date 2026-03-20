„Lví trojčata, dvě lvice a jeden lev, která se narodila v říjnu 2024, postupně dospívají. A protože u lvů začínají v tomto období ve smečce přirozeně vznikat nové vztahy, přistoupili jsme ke změně naší chovné skupiny lvů konžských,“ uvedla vedoucí marketingu Romana Mikešová.
Zahrada se navíc chtěla u mladých samic vyhnout použití hormonální antikoncepce. „Ta by sice dočasně zabránila rozmnožování, ale z dlouhodobého hlediska by nebyla vhodná pro možnost zapojení do chovu. Oddělení samců proto bylo přirozeným a chovatelsky vhodnějším postupem,“ vyložila Mikešová.
Souběžně zlínská zahrada přijala do nového záchranného a chovného centra lvů, které otevřela v září 2025, dvě samice zabavené ze soukromého chovu. Šelmy propadly do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany.
Po bezproblémovém transportu a přesunu do centra se nyní lvice adaptují na nové prostředí a chovatele.
„V první fázi zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu,“ podotkl ředitel zlínské zoo Roman Horský.
Součástí procesu bude také postupné seznamování s původní trojicí samic lva konžského. „Teprve podle jejich chování a úspěšnosti adaptace budou následovat další kroky v podobě samotného spojení s našimi lvicemi i s vypuštěním do rozlehlého venkovního výběhu v Karibuni,“ zmínil Horský.
Návštěvníkům zahrady se lvice ukáží až ve chvíli, kdy si plně zvyknou na nové prostředí a jejich zdravotní i psychický stav to umožní.