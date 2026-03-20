Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce

Zlínská zoo změnila složení lví smečky v novém pavilonu Karibuni. Nově tam jsou jen dvě mladé lvice se svou matkou Kwale. Dospělého samce Abamboo a mladého samce zoo přesunula do původní expozice lvů a bude pro ně hledat nový domov, aby se v budoucnu mohli zapojit do chovu. Mezitím přijala do záchranné stanice dvě zabavené samice.
Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli. (březen 2026) | foto: Zoo Zlín

Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpna 2025)
„Lví trojčata, dvě lvice a jeden lev, která se narodila v říjnu 2024, postupně dospívají. A protože u lvů začínají v tomto období ve smečce přirozeně vznikat nové vztahy, přistoupili jsme ke změně naší chovné skupiny lvů konžských,“ uvedla vedoucí marketingu Romana Mikešová.

Zahrada se navíc chtěla u mladých samic vyhnout použití hormonální antikoncepce. „Ta by sice dočasně zabránila rozmnožování, ale z dlouhodobého hlediska by nebyla vhodná pro možnost zapojení do chovu. Oddělení samců proto bylo přirozeným a chovatelsky vhodnějším postupem,“ vyložila Mikešová.

Souběžně zlínská zahrada přijala do nového záchranného a chovného centra lvů, které otevřela v září 2025, dvě samice zabavené ze soukromého chovu. Šelmy propadly do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany.

Po bezproblémovém transportu a přesunu do centra se nyní lvice adaptují na nové prostředí a chovatele.

„V první fázi zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu,“ podotkl ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Součástí procesu bude také postupné seznamování s původní trojicí samic lva konžského. „Teprve podle jejich chování a úspěšnosti adaptace budou následovat další kroky v podobě samotného spojení s našimi lvicemi i s vypuštěním do rozlehlého venkovního výběhu v Karibuni,“ zmínil Horský.

Návštěvníkům zahrady se lvice ukáží až ve chvíli, kdy si plně zvyknou na nové prostředí a jejich zdravotní i psychický stav to umožní.

Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ CNC SOUSTRUHŮ – MZDA 43–48 000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 43 000 - 48 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Specializované sestry pečují o duševně nemocné lépe. Kroměříž nabízí nový obor

Ilustrační snímek

Vystudované všeobecné sestry mají ve Zlínském kraji první příležitost, jak získat specializaci pro oddělení psychiatrie. Střední zdravotnická škola v Kroměříži otevřela obor Ošetřovatelská péče v...

17. března 2026  9:36

Kvůli prodeji vily nesvéprávných bratrů si soudce objednal nové posudky

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Když se prvorepubliková vila u třídy Tomáše Bati ve Zlíně objevila před několika týdny v nabídce realitní kanceláře, ozvali se vzápětí první zájemci. Její cena byla na základě posudku stanovená na...

16. března 2026  13:41

