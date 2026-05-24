Zvýhodněný vstup do divadla či zoo. Kraj má proti slevám jen pro Zlíňany výhrady

Milan Libiger
  13:24
Město Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystalo akci Su Zlíňák, v jejímž rámci každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 tisíc korun. Od začátku června zavádí Kartu občana, což jsou slevy většinou deset procent na vstup do kulturních a sportovních zařízení, která provozuje město.
Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Projekt se jmenuje Karta občana, ale pro zvýhodněný vstup bude každému stačit občanský průkaz.

„Chceme, aby lidé, kteří ve Zlíně skutečně žijí a podílejí se na jeho fungování, měli konkrétní výhody,“ předestřel primátor Jiří Korec (ANO). „Zároveň věříme, že projekt může být motivací pro ty, kteří ve městě dlouhodobě žijí, ale zatím zde nemají nahlášený trvalý pobyt, aby se stali Zlíňáky,“ doplnil.

Zlín si chce udržet obyvatele slevami do lázní, na koupaliště nebo do zoo

Od června nabídne slevu Památník Tomáše Bati, zlínský zámek, akce pořádané organizací živý Zlín a městské divadlo. Tam bude zpočátku jen tři procenta, ale v následujících třech letech se zvýší na deset.

V září bude do systému zapojena zoologická zahrada v Lešné a městská firma Steza, která provozuje kryté lázně a koupaliště.

S tím, jak se zřejmě bude postupně zvyšovat vstupné, měla by se zvedat i sleva, byť rozdílně v různých společnostech. Každý obyvatel města si bude moci koupit na občanský průkaz maximálně pět lístků (vstupů). A může tak činit opakovaně.

„Neočekávám, že se se slevou tři procenta nebo deset procent rozjede černý trh,“ poznamenal Korec.

Filharmonie je s otazníkem

Naznačil, že do budoucna by se mohla do sytému slev přidat filharmonie. Město se na tom však musí nejdříve domluvit se Zlínským krajem, který je jejím spoluzřizovatelem. Jednání o tom se však zatím neuskutečnila.

Kraj ovšem finančně podporuje také divadlo a zoologickou zahradu a hejtmanovi Radimu Holišovi (ANO) se nelíbí, že jsou finančně zvýhodnění jen obyvatele krajského města.

„Pokud chce město vypsat slevu, tak může, ale bude si to hradit ze svého,“ reagoval Holiš. „Nemůže chtít po kraji, aby slevu sanoval jen u obyvatel Zlína. To mi nedává smysl. Pak přijdou další města a jak se před nimi obhájím?“

Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026)

Podle něho by měly být případné slevy celoplošné. Jako příklad uvedl, že kraj zavedl bezplatné autobusy a vlaky pro seniory nad 75 let. Pokud jde o filharmonii, tak ke slevám vzhledem k její vysoké návštěvnosti není podle Holiše důvod.

„Musím počkat na město Zlín, aby představilo svůj záměr, a pak ho projednat s radou,“ zmínil hejtman.

Korec s jeho argumentací nesouhlasí. „Jsme za každou podporu rádi, ale nelze srovnávat subjekt, který dává do divadla 70 milionů korun (město) se subjektem, který dává aktuálně tři miliony (kraj),“ vzkázal Korec. „Pokud by chtěl stejné podmínky pro všechny občany kraje, tak by se financování muselo otočit.“

Zlín má o tisíc obyvatel více díky kampani. Nabídne jim levnější zážitky

Připomněl, že městské divadlo navštěvují ze dvou třetin lidé, kteří nejsou ze Zlína. Ale i z daní obyvatel krajského města je placené. Město tuto službu zajišťuje spádově pro celý region. Kraj pošle Zlínu také 20 milionů korun na letos plánovanou opravu fasády divadla, finančně podporuje projekty v zoo.

Podle Korce by se systém slev mohl časem vztahovat i na soukromé subjekty, nevyloučil filmový festival, hokejová i fotbalová utkání.

„Nezavíráme si dveře a jsme otevření jednání. Museli jsme nějak začít a uvidíme, jak se to osvědčí,“ sdělil Korec. „Může se stát, že bude třeba přejít na reálnou kartu, abychom systém slev rozšířili i na soukromé subjekty,“ naznačil.

Opozice s drobnými výhradami souhlasí

Město připravuje také elektronickou podobu, která umožní čerpání slev i při online nákupu vstupenek a služeb. Její zavedení je technicky náročnější kvůli rozdílným pokladním a rezervačním systémům organizací, jichž se týká.

Zlínská opozice s drobnými výhradami se slevami souhlasí. „Důležité nejsou jen samotné slevy, ale také data, která systém přinese,“ sdělil opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21). „Město bude moci lépe vyhodnotit, kolik služeb placených převážně z rozpočtu Zlína využívají Zlíňané a kolik lidé z okolních obcí a měst, v některých případech s menším či větším příspěvkem kraje.“

Podle Dudáka to může být důležitý podklad pro jednání s krajem i okolními samosprávami o férovějším spolufinancování služeb, které mají regionální význam. Připomněl, že hnutí Zlín 21 s návrhem na slevy přišlo už před čtyřmi lety a koalice ANO to rozjíždí až pár měsíců před říjnovými komunálními volbami.

Luhačovice chtějí motivovat obyvatele k trvalému pobytu, rozšiřují výhody

„V principu s tím nemáme problém, ale nikdo nám to blíže nepředstavil,“ poznamenal opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN). „Zdá se mi však, že modely v jiných městech jsou propracovanější a pestřejší. Mají tam kartu, která umožňuje více věcí, ne jen slevy u městských společností,“ upozornil.

Například v Luhačovicích mají od roku 2023 kartičku občana, jejíž majitelé mají mimo jiné zvýhodněnou taxu za celoroční parkování v centru. Mohou využívat slevy při vstupu na kulturní akce, do sportovních areálů nebo i v restauracích. K akci se totiž přidávají také soukromníci z gastrooboru.

Zvýhodněný vstup do divadla či zoo. Kraj má proti slevám jen pro Zlíňany výhrady

Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023)

Město Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystalo akci Su Zlíňák, v jejímž rámci každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 tisíc korun. Od začátku června zavádí Kartu občana,...

