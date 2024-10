Zlín zkultivuje sad Svobody, ožije i zámek. Práce by mohly začít za dva roky

„Aktuálně vzniká projektová dokumentace. Předpokládáme, že práce na oživení parku by mohly začít ve druhé polovině roku 2026,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu a městskou zeleň Michal Čížek. „Půjde o další krok v rámci naší snahy o kultivaci významných veřejných prostranství ve městě.“

Soutěž, na kterou stát poslal městu 400 tisíc dotačních korun, vyhrálo pražské studio Loom on the Moon. Park, v jehož středu stojí nejstarší městská budova – zlínský zámek, by se měl oživit, zkultivovat a více propojit se sousedním tržištěm Pod Kaštany, které město opravilo před pár lety.

Jeho úpravy navazují na uměleckou instalaci Zlínská zrcadla, v níž je prostřednictvím originálních zrcadel i textu představena stručná historie města. Jejím autorem je také Loom on the Moon.

„Projekt zachovává atmosféru krajinářského parku a dále ji rozvíjí. Odkazuje k instalovaným zrcadlům a pracuje s motivem ostrovů a souostroví zeleně, mezi kterými lze procházet po nově navržených trasách doplněných o drobné umělecké intervence,“ přiblížil Michal Čížek.

V nové podobě by se měly změnit trasy a povrchy chodníků s tím, že hlavní směry zůstanou zachovány. S kácením se podle radnice počítá jen minimálně.

Na rozhraní parku a sousední Bartošovy ulice vznikne prostor pro restaurační zahrádku. Mezi zámkem a budovou bývalého soudu, který chce radnice v budoucnu také změnit k lepšímu, jsou navrženy tři vodní plochy i pódium. Tady by se měla odehrávat většina kulturních akcí.

Radnice se minulý rok ptala obyvatel města v anketě, co jim v sadu Svobody schází. Zmiňovali kvalitní osvětlení, plochy vhodné pro piknik a k posezení v trávě, přáli si tam mít houpačku, květinové záhony nebo stánky s kávou.

V anketě se také ukázalo, že nejvíce lidí má park spojený s bezdomovci, kteří tam polehávají na trávě a posedávají na lavičkách a občas obtěžují kolemjdoucí. Proto většina zlínských občanů parkem jenom prochází a málokdo se v něm na delší dobu zdrží. Podchodům k sousednímu autobusovému nádraží se nejvíce respondentů raději vyhne, úplně bezpečně se v nich necítí téměř nikdo.