Křižovatka se změní tak, aby byla průjezdná v obou směrech. Z Dlouhé ulice do ulice Zarámí pak budou moci odbočovat vozy městské hromadné dopravy.
„Podle generelu dopravy je v dlouhodobém plánu města, že má být ulice Zarámí obousměrná. Dnes má zaslepenou odbočku z Dlouhé ulice. Toto zaslepení po úpravě křižovatky zmizí,“ potvrdil primátor Jiří Korec.
„Zarámí je jednou z centrálních ulic. Když do ní zavedeme městskou hromadnou dopravu, pomůže to zvýšení komfortu cestujících a doplní dopravní obslužnost.“
|
Podle generelu dopravy je ulice Zarámí součástí hlavního dopravního prostoru ve městě. Je také nedaleko plánovaného dopravního terminálu, který se má začít budovat příští rok. Vedle třídy Tomáše Bati to bude alternativní koridor pro hromadnou dopravu přímo v centru.
Křižovatka se změní tak, že bude průjezdná v obou směrech. Mezi jízdními pruhy v ní bude bezpečnostní dělící ostrůvek, přes který povede upravený přechod pro chodce.
MHD by na Zarámí měla začít jezdit od září
„Šířka jízdních pruhů je 3,75 a 4,15 metru a jsou navrženy tak, aby křižovatku projel v obou směrech autobus, případně trolejbus o délce 18 metrů,“ píše se v materiálu městské rady, která schvalovala vypsání soutěže na stavební úpravy křižovatky.
„Návrh také počítá s vybudováním kontejnerového stání pro pět kontejnerů o šířce 2,5 metru a délce 8 metrů a úpravou stávajících chodníků a parkovacích stání. V situaci jsou navržena dvě místa pro zásobování,“ uvádí se v materiálu dále.
|
„Předpokládáme, že stavební práce začnou v polovině července a skončí k poslednímu srpnu,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.
Městská hromadná doprava by měla v ulici Zarámí začít jezdit od září, tedy od nového školního roku.
„Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu, proto nebudeme zveřejňovat žádné informace. Jakmile ale budeme moci, dáme vědět,“ sdělil stručně mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.