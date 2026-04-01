Centrem Zlína povede nová trasa hromadné dopravy. Vznikne v ulici Zarámí

Milan Libiger
  12:44
Zlínská radnice chce v letošním roce rozšířit síť městské hromadné dopravy. Trolejbusy či autobusy mají nově jezdit do ulice Zarámí přímo v centru města. Radní už schválili soutěž na úpravy částečně zaslepené křižovatky s Dlouhou ulicí.

Trolejbusy či autobusy mají nově jezdit do ulice Zarámí přímo v centru Zlína. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Křižovatka se změní tak, aby byla průjezdná v obou směrech. Z Dlouhé ulice do ulice Zarámí pak budou moci odbočovat vozy městské hromadné dopravy.

„Podle generelu dopravy je v dlouhodobém plánu města, že má být ulice Zarámí obousměrná. Dnes má zaslepenou odbočku z Dlouhé ulice. Toto zaslepení po úpravě křižovatky zmizí,“ potvrdil primátor Jiří Korec.

„Zarámí je jednou z centrálních ulic. Když do ní zavedeme městskou hromadnou dopravu, pomůže to zvýšení komfortu cestujících a doplní dopravní obslužnost.“

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Podle generelu dopravy je ulice Zarámí součástí hlavního dopravního prostoru ve městě. Je také nedaleko plánovaného dopravního terminálu, který se má začít budovat příští rok. Vedle třídy Tomáše Bati to bude alternativní koridor pro hromadnou dopravu přímo v centru.

Křižovatka se změní tak, že bude průjezdná v obou směrech. Mezi jízdními pruhy v ní bude bezpečnostní dělící ostrůvek, přes který povede upravený přechod pro chodce.

MHD by na Zarámí měla začít jezdit od září

„Šířka jízdních pruhů je 3,75 a 4,15 metru a jsou navrženy tak, aby křižovatku projel v obou směrech autobus, případně trolejbus o délce 18 metrů,“ píše se v materiálu městské rady, která schvalovala vypsání soutěže na stavební úpravy křižovatky.

„Návrh také počítá s vybudováním kontejnerového stání pro pět kontejnerů o šířce 2,5 metru a délce 8 metrů a úpravou stávajících chodníků a parkovacích stání. V situaci jsou navržena dvě místa pro zásobování,“ uvádí se v materiálu dále.

Nákup trolejbusů do Zlína je v pořádku. Antimonopolní úřad odmítl námitky Turků

„Předpokládáme, že stavební práce začnou v polovině července a skončí k poslednímu srpnu,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Městská hromadná doprava by měla v ulici Zarámí začít jezdit od září, tedy od nového školního roku.

„Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu, proto nebudeme zveřejňovat žádné informace. Jakmile ale budeme moci, dáme vědět,“ sdělil stručně mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie ho nařídila upravit

Premium
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most u Napajedel na Zlínsku přezdívaný Golden Gate, který otevřeli loni v prosinci, pomohl k plynulosti dopravy na hlavním tahu I/55. Během krátké doby se tu ale staly dvě vážné nehody,...

KVÍZ: Co víte o Baťovi a ševcovském řemesle? Otestujte se a vyhrajte

Tomáš Baťa

Před 150 lety 3. dubna 1876 se narodil nejslavnější zlínský rodák a světově úspěšný podnikatel Tomáš Baťa. Když se svými sourozenci zakládal proslulou firmu, neměl Zlín ani tři tisíce obyvatel. Když...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii

Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější...

5. dubna 2026  10:09

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

4. dubna 2026

Fotbal je droga. Kdyby to šlo, hrál bych i 50 let! říká zlínský Poznar před 201. zápasem

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V nejvyšší soutěži debutoval dva měsíce před 27. narozeninami. Mezitím si na tři roky odskočil do Polska a na Slovensko. I proto si zlínský útočník Tomáš Poznar (37) považuje, když v minulém zápase...

4. dubna 2026  7:10

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

3. dubna 2026  20:51

Jak Baťa dobyl svět. Hledal neprošlapané cesty, nezdary ho neodradily

Premium
Tomáš Baťa

Baťa je fenomén, který změnil svět. Bez nadsázky. Stačí zajít do obchodu, podívat se na internet. Všude narazíte na ceny končící devítkou. Tento marketingový psychologický efekt se rozšířil po celém...

3. dubna 2026

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

2. dubna 2026  19:36,  aktualizováno  21:12

Do Zoo Zlín o Velikonocích? Nejlépe veřejnou dopravou, parkoviště se opravuje

Vizualizace upravených parkovacích prostor u zoo Zlín (duben 2026)

O velikonočních prázdninách zažívá zlínská zoo každoročně velký nápor návštěvníků. Letos se jim může hodně zkomplikovat příjezd kvůli opravě jednoho z velkokapacitních záchytných parkovišť. Vedení...

2. dubna 2026  15:45

Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Na podzim mu chtěli uspořádat oficiální rozlučku s jeho kariérou u hokejových Beranů. Ještě si však musí počkat. Bedřich Köhler se v půlce sezony vrátil z hokejového vejminku v druholigovém Uherském...

2. dubna 2026  12:52

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

2. dubna 2026  12:45

Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Scénář, který si hokejoví fanoušci na Vysočině i na Valašsku přáli. Ve finále Maxa ligy se proti sobě po roce znovu postaví Jihlava a Zlín. Zatímco svěřenci Viktora Ujčíka prošli do boje o...

2. dubna 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.