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Zlín po opravě otevře ulice Zarámí a Hradská. Doprava pak bude klidnější

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  8:45
Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
Budovu zlínského magistrátu na ulici Zarámí čeká oprava. (květen 2023)
7 fotografií
Během příštího týdne se otevřou dvě důležité cesty v centru Zlína, které byly kvůli opravě uzavřené. V pondělí ráno to bude Hradská ulice pod městskými lázněmi, pak zřejmě ve středu ulice Zarámí, kde budou nově jezdit i trolejbusy.

Pokud jde o Hradskou ulici, město na ní během letních prázdnin upravovalo křižovatku, aby byla bezpečnější. Vznikl na ní zelený ostrůvek, i přechod pro chodce na zpomalovacím prahu.

Důležité také je, že odbočení ve směru od Kudlova ke Stadionu mládeže, který je vedle lázní, usnadní odbočovací levý pruh.

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)
7 fotografií

„Řidiči budou mít rozhled a dobře uvidí, jestli se blíží chodec. Přitom jejich auta nebudou zasahovat do hlavní cesty a brzdit dopravu ve směru od Kudlova. Slibujeme si od toho zklidnění provozu,“ zmínil radní pro dopravu Václav Kovář.

Během příštího týdne se má otevřít také ulice Zarámí, kde město opravovalo křižovatku. Změnilo ji tak, aby bylo možné odbočit z Dlouhé ulice do Zarámí a mohly tudy jezdit také trolejbusy. Na nové křižovatce je nově dělicí ostrůvek i přechod pro chodce. Upravily se chodníky a parkovací stání.

Zlín otevře ulici Zarámí pro trolejbusy. Linky obslouží i nové vlakové nádraží

„Příští týden se budou dělat dokončovací práce, otevření bude zřejmě ve středu, nejpozději v pátek,“ nastínil Kovář.

Městská hromadná doprava by tady podle něj měla začít jezdit zřejmě až v příštím roce, projekt se zatím připravuje. Nová linka tudy bude mířit k vlakovému nádraží, které by se mělo během příštího roku začít přestavovat. Současně to bude alternativní trasa pro souběžně vedoucí třídu Tomáše Bati. Záměr, že tudy budou jezdit trolejbusy, pochází už z 90. let minulého století.

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