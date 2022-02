Oprava zlínského zámku začne výměnou oken, v létě už otevřou kavárnu

Nájemce prostor po bývalé zámecké restauraci by chtěl v tomto období, kdy se odehraje i část oslav 700 let od první písemné zmínky o Zlíně, přivítat návštěvníky a po letech jim znovu nabídnout oblíbený prostor pro setkávání a kulturní události v centru města.

„Zámek je unikátní objekt v rámci Zlína s velkým potenciálem, který není naplněný. Přitom si zaslouží být jedním z nejreprezentativnějších míst,“ zhodnotil Petr Palacký, spolumajitel firmy Ve Zlíně je krásně, který několik let provozoval Blok 12 v baťovském areálu. „Chceme tady otevřít moderní bistro s večerním posezením uvnitř i na nádvoří a denní kavárnu,“ doplnil.

„Jsme přesvědčení, že rozumí gastronomii a že jsou schopní udělat ze zámku místo první volby pro návštěvníky. V tomto směru mají stejný cíl jako město,“ zdůvodnil výběr nájemce náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Znovuotevření gastroprovozu je navázané na rekonstrukci zámku, kterou město plánuje už několik let. Bude postupná, rozdělená do několika fází a let a dohromady by se náklady na ni měly pohybovat v řádech desítek milionů korun.

Její součástí bude výměna podlah, elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, vstupních vrat nebo oprava fasády. Přesný postup prací ale bude město ještě schvalovat.

Jako první se stavebníci pustí do výměny oken. Firma vybraná ve veřejné soutěži už na konci roku 2020 s tím měla začít před půl rokem. Jde o investici za zhruba 16 milionů korun, až polovinu částky tvoří dotace. S dokončením se počítá v druhé půlce roku.

„Posunuli jsme začátek prací, protože jsme ještě konzultovali některé parametry oken s odborníky na tepelné úspory, památkáři a autorem vítězného architektonického návrhu,“ zdůvodnil Brada.

Radnice loni vybrala jako spolupracujícího architekta Pavla Mudříka, který bude navrhovat novou podobu zámku po této fázi rekonstrukce, která je spojená s výměnou oken. Mudřík je spoluautorem proměny parku Komenského nebo budovy 23 v Baťovském areálu, ve které sídlí Podnikatelské inovační centrum.

Ve čtyřech patrech historické a památkově chráněné budovy je dohromady kolem 130 oken. Musejí splňovat nároky na tepelné úspory, aby se snížily náklady na energetický provoz, ale zároveň svým vzhledem zapadat do podoby historické budovy.

Vedení města chce zámku vrátit jeho původní ráz. Firma tedy musí vyrobit okna dřevěná s daným odstínem barvy, členěním, otevíráním nebo kováním.

S kavárnou v zimní zahradě už se nepočítá

„Zámek je mimořádně cenný, má pro Zlín symbolický význam,“ vysvětlil Brada. „Nechceme jeho rekonstrukci podcenit a pečlivě zvažujeme všechny kroky. Proto plánování výměny oken trvá déle, než jsme původně předpokládali.“

Na výměně oken a některých rekonstrukčních pracích, které jsou v přízemí naplánované, je nový nájemce kavárny závislý. Teprve až budou hotové, může otevřít. Proto počítá se začátkem provozu v letních měsících.

„Jen je škoda, že v záměru je odstranění kavárenského prostoru v zimní zahradě. Myslím si, že tím zámek přijde o svůj nejhezčí a nejviditelnější prvek, který by mohl jeho proměnu dobře prezentovat,“ podotkl Palacký.

Postupná rekonstrukce bude znamenat například větší propojení zámku s přilehlým parkem Svobody. V návrhu revitalizace se zvažuje vodní prvek, vikýře ve čtvrtém patře nebo nový vstupní prostor v přízemí.

Druhé podlaží se sálem postaveným podle architekta Leopolda Bauera v letech 1904 až 1905 zaplní společenské prostory s obřadní síní a kulturním sálem, které bude provozovat kulturní agentura Živý Zlín, jež má na zámku své sídlo a snaží se o jeho oživení. Ve stejném patře zůstane i Galerie Václava Chada.

O patro výš chce radnice otevřít muzeum historie Zlína, kancelář by tady měl mít architekt města. Poslední podlaží, které je v současnosti nevyužívané, přijde na řadu zřejmě jako poslední.