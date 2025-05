Zlín chce miliardový úvěr na Velké kino, sad Svobody nebo chytré křižovatky

Přislíbených má 90 milionů dotačních korun v rámci Integrovaných územních investic (ITI). Celkové náklady jsou však zhruba 500 milionů. Další peníze by město mohlo mít z úvěru 1,3 miliardy korun. Záměr na jeho čerpání schválili zastupitelé.

„Úvěr je rámec, se kterým budeme pracovat. Ve výsledku bude nižší,“ přiblížil primátor Jiří Korec (ANO). „Chceme díky němu profinancovat kompletní náklady na dotační projekty.“

ITI projektů je několik desítek, přestavba Velkého kina na víceúčelový sál patří k největším. Náklady jsou 490 milionů bez DPH. „Provozní model bude nastavený tak, abychom neplatili DPH a odpočítalo se,“ poznamenal Korec.

Propojení křižovatek zlepší provoz

Město poptává další dotační peníze, aby se do přestavby mohlo pustit, a to od státu i Zlínského kraje. Pokud je nesežene, bude řešit, zda se do práce pustí hned. „Myslím si, že bez spolufinancování dalšími zdroji to současná rada nebude chtít schválit,“ tuší Korec.

Mezi většími projekty je také nový telematický systém řízení zlínské dopravy s využitím prvků C2X. Propojí 45 hlavních křižovatek, aby mezi sebou komunikovaly a zlepšily silniční provoz ve městě. Práce začnou letos v červnu, skončí v příštím roce. Náklady jsou 225 milionů korun, dotačních peněz má přijít 150 milionů.

Dalšími ITI projekty, na něž mají jít finance z úvěru, jsou revitalizace sadu Svobody, zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve Zlíně, protipovodňová opatření ve čtvrti Letná, modernizace základní školy ve Štípě, kde vzniknou nové odborné učebny, nebo vybudování stezky pro chodce a cyklisty na ulici k Pasekám, na čemž se už pracuje.

Chybějí peníze z rozpočtového určení daní

Projekty z ITI musí být hotové do roku 2029. Se splácením úvěru město začne rok na to, dluh umoří za dvacet let. Podle Korce nebude zadlužení města malé, ale nemělo by ho ohrozit.

„Pokud si vezmeme úvěr, budou velice omezené možnosti, pokud jde o možnost dalšího úvěru. Město ale musí fungovat,“ nastínil. „Hlavní problém přitom není úvěr, ale příjem z RUD (rozpočtové určení daní-pozn. red.),“ upozornil primátor.

Město si bere úvěr, protože nemá dost vlastních zdrojů. A podle Korce je to dáno hlavně nižšími daňovými příjmy, přičemž jejich změnu se stále nedaří prosadit. Podobně strádají také další krajská města.

Opozice s úvěrem souhlasí

„To, že si chce město vzít úvěr, aby profinancovalo ITI projekty, je zřejmě v pořádku,“ souhlasí opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN). „Na druhou stranu je otázka, jestli všechny projekty stojí za to, aby do nich město dávalo vlastní prostředky. Podíl vlastních prostředků se oproti předpokladům zvýšil, a ne málo,“ upozornil.

Radní už podle Korce udělali dvě kola revizí projektu a přijde ještě třetí. Spoluúčast města se kvůli změnám dotačních podmínek zvýšila, protože ubylo uznatelných nákladů. „Úvěr je po ekonomické stránce připravený velmi dobře. Nemělo by to být pro město zničující,“ věří Simkovič.

V letech 1940 a 1941 se Velké kino se sálem pro 2 500 diváků stalo centrem festivalu Filmové žně.

Pokud jde o proměnu Velkého kina, tak si není jistý, jestli by se do něho mělo město pouštět hned, ačkoliv souhlasí s tím, že je jeho kompletní rekonstrukce potřeba. „Není to jen o ekonomickém pohledu, je to i politické rozhodnutí,“ míní Simkovič.

„Úvěr využít nemusíme a nic nás to stát nebude. Kam peníze půjdou, o tom ještě zastupitelstvo nehlasovalo. Podpoříme jen takové projekty, které nám budou dávat smysl,“ reagoval opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Také podle jeho hnutí by měly projekty projít revizí a realizovány být pouze ty, které pomůžou rozvoji města. Vančura souhlasí, že peníze na investice a opravy scházejí. „Dílem je to vlivem utrácení peněz v minulosti bez koncepce, dílem vlivem přerozdělování financí od státu. Praha nebo Brno dostávají na obyvatele násobně víc,“ připomněl Vančura.

Zlínští zastupitelé zatím schválili pouze čerpání úvěru, letos na podzim pak budou schvalovat jeho přijetí. „Protože se jedná o výjimku ze zákona o veřejných zakázkách, nebudeme jej muset soutěžit podle tohoto zákona. Poskytovatel úvěru bude vybrán z nabídek předložených oslovenými bankami při splnění požadovaných podmínek,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

Archivní video: Velké kino ve Zlíně v roce 2016.