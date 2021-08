Zlínští vědci vyvíjejí chytrého robota, který ochrání rajčata před škůdci

Jde o zavedení umělé inteligence a virtuální reality, která částečně převezme lidskou práci ve velkoplošných sklenících.

Na robotickém systému nazvaném Berabot pracují kromě vědců z Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky (FAI) také odborníci ze zlínského holdingu NWT a agronomové a rostlinolékaři z Farmy Bezdínek v Dolní Lutyni.

Berabot dokáže vyhodnotit zdraví rostliny, přísun živin a vody, upozorní na plíseň i škůdce. Pro pěstitele je to velký posun.

Na farmě Bezdínek pěstují rajčata, která neobsahují žádné zbytky pesticidů. Škůdci jsou ale pořád rizikem, mohou rostlinu poškodit a tím způsobit ekonomické ztráty.

„Pro rostlinolékaře je to obrovská výzva, protože musí za pomoci systémů biologické ochrany udržet škůdce na takové úrovni, aby se maximálně vyhnul nutnosti chemických postřiků. Teď zdokonalujeme algoritmus na detekci nejčastějšího škůdce rajčat ve skleníku – molice,“ uvedl rostlinolékař Farmy Bezdínek Václav Psota.

„Dovedu si ale představit i rozšíření na mšice, svilušky, housenky a podobně,“ doplnil.

Na univerzitě dostává robot reálnou podobu. Hotová je hlavní nosná konstrukce.

„Musí být velmi odolná podmínkám ve skleníku a vydržet zátěž 24 hodin denně,“ vysvětlil vedoucí projektu a ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI Roman Jašek. „Je nutné, aby byla robustní a umožňovala sledování kamerami s milimetrovou přesností.“

Robot musí myslet a vidět jako člověk

Inteligentní robotický systém vybavený kamerami bude v Dolní Lutyni projíždět celým skleníkem a analyzovat jednotlivé rostliny. K tomu je potřeba umělá inteligence, která zajistí, aby robot myslel a viděl podobně jako člověk.

„Člověk vše dělá automaticky, tady je ale lidské myšlení nahrazeno použitím umělých neuronových sítí,“ popsal člen týmu z FAI Peter Janků.

„Neurony lidského mozku simuluje počítač a sestavuje je do komplikované struktury hlubokých sítí. Místo lidských očí slouží našemu robotovi nejmodernější algoritmy strojového vidění, které vyvíjíme.“

Pro propojení s chytrým softwarem budou pracovníci potřebovat počítač, laptop nebo mobilní telefon, později bude robot možná pracovat úplně samostatně jako autonomní robotické zařízení.

Řešení robotické části konzultovali zlínští vědci i s experty z University of Tokyo a UTB se tak zařadila do skupiny elitních světových pracovišť. Berabot by měl být dokončený během následujících čtyř let.