Dvě stě kilo kovu a skla. Instalace ze Zlína zastoupí Česko v Londýně

Vybrala si ho sama hlavní kurátorka prestižní výstavy London Design Biennale Es Devlin. Dílo Petra Stanického, mezinárodně uznávaného umělce a vedoucího ateliéru Design skla na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně, tak bude jediným exponátem této přehlídky z České republiky.

Prostorovou instalaci vymyslel a vytvořil přímo pro konkrétní výstavní místo uvnitř památkové budovy bývalého královského paláce Somerset House v Londýně.

„Byla to pro mne velká výzva, několik let přemýšlení,“ prozradil Stanický, který ve své tvorbě nejčastěji pracuje se sklem.

„Instalaci jsem postavil na formátu okna, protože to považuji za hlavní výraz architektury, za to, co dává architektuře smysl. V samotném královském paláci jsou okna velkorysá, určující a přišlo mi nejsilnější použít právě formu okna a uzpůsobit tomu vizuální zážitek pro návštěvníky,“ popsal své dílo.

Celá instalace z kovu a skla váží 200 kilogramů, jedna jeho část měří přes čtyři metry. V Londýně bude k vidění téměř celý měsíc od začátku června stejně jako další tři desítky děl a projektů umělců z různých zemí.

Tématem tohoto ročníku, který se přesunul z loňského zrušeného roku, je otázka, zda design může ovlivnit svět k lepšímu. V roce 2018 zhlédlo akci více než 40 tisíc návštěvníků. Česká republika v něm dosud zastoupena nebyla.

„Petr Stanický je uznávaný odborník a jsem velmi rád, že bude reprezentovat naši fakultu na tak významné události,“ prohlásil děkan fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati Josef Kocourek.

V těchto dnech začíná postupné balení a přesun instalace rozložené na několik dílů ze Zlína do britské metropole. Čtyřčlenný produkční tým musí v Londýně také podstoupit karanténu a několik PCR testů kvůli vyloučení koronavirové infekce. Ani samotná instalace nebude úplně jednoduchá.

„Jde o obrovskou akci v historické budově, kde musíme dodržovat přísné předpisy, přesný harmonogram, řešili jsme spoustu technických detailů, museli jsme například rozepsat složení čističů skel, abychom místo neponičili,“ upřesnila studentka Šárka Michalíková, která je členkou týmu.

Petr Stanický je v zahraničí uznávaným autorem. Koncem 90. let studoval na Rhode Island School of Design v Providence. Později se díky Fulbrightovu stipendiu do New Yorku na několik let přestěhoval. Působil na New York Academy of Art, v sochařském studiu v Brooklynu a poté u Jeffa Koonse, který je známý svými zvětšeninami banálních předmětů – například zvířecími postavičkami z nafukovacích balonků.

Od roku 2008 působí jako vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati. Stále se ale věnuje i zahraničním projektům. Letos se chystá na sklářskou výstavu v Benátkách, ve Skotsku nebo Dánsku. V červenci chystá velkou výstavu s designérem Jakubem Berdychem v Rosenfeldově paláci v Žilině.