„Málokdy mi běhá mráz po zádech, ale udělejte si obrázek sami,“ okomentoval video autor příspěvku na sociálních sítích.

Na záběrech je patrné, že řidiči ve směru od Otrokovic do Zlína mají na semaforu zelenou, stejně tak řidiči v opačném směru. Zda měli zelenou i ti, kteří odbočovali doleva k nákupnímu centru, není patrné.

Nicméně křižovatkou projela doleva nejen dvě vozidla, která se málem střetla s vlakem, ale následně i další vozidlo, kterému se muselo vyhýbat auto směřující do Otrokovic. Podobná situace se v posledních dnech opakovala již několikrát, naštěstí ne při průjezdu vlaku.

Zelená šipka místo semaforu

Celá křižovatka momentálně prochází modernizací a během prací jsou semafory vypnuté a v provozu je provizorní světelné zařízení. To ovšem funguje trochu jinak.

Zatímco dříve byli řidiči při odbočování vlevo zvyklí na klasický semafor se třemi světelnými ukazateli, teď je k dispozici jen signalizace se zelenou šipkou nebo bez ní. Do křižovatky tedy auta mohou vjet jen v případě, že svítí zelená. Je možné, že někteří řidiči jsou z nové situace zmatení.

„Dopředu je ale upozorňujeme, že na místě probíhají stavební práce a je potřeba zvýšená pozornost. Navíc provizorní světelná signalizace byla v době incidentu v provozu, stejně jako signalizace na železnici. Řidiči to prostě nerespektovali,“ poukázal Ivo Gajdošík z firmy Cross Zlín, která má modernizaci křižovatek na starosti.

Policie dohodla změnu semaforů

Událostí už se zabývala i policie. Podle ní oba řidiči nesprávně vyhodnotili situaci a vjeli do křižovatky v době, kdy za ní nemohli pokračovat v jízdě. Zároveň nerespektovali červenou blikající signalizaci kvůli projíždějícímu vlaku.

Policie proto dohodla změnu světelného značení. Platit začala už dnes.

„Bylo rozhodnuto o úpravě světelné signalizace, aby byla pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu srozumitelnější a tím se zvýšila bezpečnost. Nově bude při průjezdu vlaku svítit na všech semaforech červená barva, kromě semaforů pro chodce,“ upřesnila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Křižovatka je riziková dlouhodobě

Křižovatka u Terna patří k rizikovým. Bezprostředně na ni navazuje železniční přejezd se světelnou signalizací bez závor. Podobně jako dalších 40 křižovatek ve městě, prochází i toto místo na nový systém. Dopravu proto sleduje i policie a několikrát v posledních dnech ji na tomto místě také řídila.

Nový systém by měl pomoci, aby doprava přes město byla plynulejší a bezpečnější. Semafory na sebe budou napojené a budou spolu „komunikovat“.

Podle policie zde v minulosti docházelo i k vážným dopravním nehodám. A to především v době, kdy byla světelná signalizace v poruše a nefungovala.

Například před třemi lety zde po střetu s osobním vozem vykolejil osobní vlak a srážku nepřežil řidič vozidla. Podobná nehoda, ovšem ne s tak tragickými následky, se zde udála i před 15 lety.

Díky elektrifikaci přibudou závory

Podobně hodnotí toto místo i Správa železnic. Přejezd u Terna podle ní neodpovídá požadovaným normám, protože je příliš blízko křižovatky. I proto je hodně nebezpečný. Navíc je bez závor, které by tam měly být instalovány v roce 2027 při plánované elektrifikaci a zvdojkolejnění železniční trati z Otrokovic do Zlína.

„Po celé trati počítáme s plným zabezpečením přejezdů i přechodů, což znamená, že u nich budou závory a světla,“ potvrdil Martin Hryzbil, který má na Správě železnic (SŽ) tuto investici na starosti.

Přejezd v Loukách nepatří státu, ale soukromé společnosti. SŽ je s ní na úpravě přejezdu dohodnutá. Počítá také s tím, že přeloží stávající koleje dál od křižovatky a nové přibudou ze strany od Terna. „Od křižovatky je tam totiž dnes nedostatečný odstup, který neodpovídá normám,“ poznamenal Hryzbil.

SŽ má na modernizaci trati z Otrokovic do Zlína stavební povolení a v půlce září by chtěla vypsat soutěž na dodavatele. Ministerstvo dopravy ale musí nejprve schválit navýšení původních nákladů 12 miliard korun, k čemuž došlo kvůli inflaci a zdražování materiálů i prací.

Pokud se tak stane, přípravné práce se rozběhnou v lednu příštího roku. Hlavní činnost pak začne v Otrokovicích, odkud se bude pokračovat do Zlína. Louky mají přijít na řadu v roce 2027, pokud práce poběží podle časového harmonogramu. Vše by mělo být hotové v roce 2029, kdy se má začít modernizovat trať ze Zlína do Vizovic.