Hasiči zlikvidovali požár střední školy ve Zlíně i pomocí dronu. Lidé můžou větrat

Oznámení o požáru Střední školy pedagogické a sociální Zlín přijali hasiči v pondělí po páté hodině večer. Uvnitř budovy nebyli naštěstí žádní lidé. Evakuovali se ještě před příjezdem hasičů, kteří postupně vyhlásili až třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.
Požár se jim podařilo zlikvidovat v čase 23:23. Do úterního rána na místě zůstali na dohlídku a kontrolu požářiště dobrovolní hasiči. „Bude tam ještě probíhat šetření ze strany vyšetřovatele. Na bližší informace týkající se příčiny a škody je však brzy,“ konstatovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
|
Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní
Zasahující hasiči využili při likvidaci požáru výškovou techniku i dron. Postupně rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska hoření. Lidem, kteří v okolí školy bydlí, doporučili na několik hodin omezit větrání, v pondělí večer doporučení zrušili.
„Požár se včasným zásahem hasičů nerozšířil na okolní objekty,“ uvedl v úterý ráno na sociální síti mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Zda měla oprava střechy souvislost s požárem, bude součástí šetření.
Studenti školy mají kvůli požáru dnes a zítra ředitelské volno. „Ve čtvrtek a pátek budou žákům zaslány vyučujícími úkoly k samostudiu. Způsob výuky v dalším týdnu bude upřesněn,“ uvedla na webu školy ředitelka Alena Kulíšková. Jde o soukromou školu s kapacitou asi 300 žáků.
Ředitelské volno mají dnes také žáci sousední Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. V Základní škole Křiby, která také s pedagogickou školou sousedí a kterou zřizuje město, dnes výuka je.