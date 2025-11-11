Hasiči zlikvidovali požár střední školy ve Zlíně i pomocí dronu. Lidé můžou větrat

Autor: ,
  8:32aktualizováno  8:39
Půl hodiny před půlnocí zlikvidovali hasiči požár střechy střední školy v České ulici ve Zlíně. Jeho příčinu a výši způsobené škody zjišťují. Požár na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy hasilo 13 profesionálních a dobrovolných jednotek, nikdo při něm neutrpěl zranění. Vedení školy na dnešek a středu vyhlásilo ředitelské volno

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Oznámení o požáru Střední školy pedagogické a sociální Zlín přijali hasiči v pondělí po páté hodině večer. Uvnitř budovy nebyli naštěstí žádní lidé. Evakuovali se ještě před příjezdem hasičů, kteří postupně vyhlásili až třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
5 fotografií

Požár se jim podařilo zlikvidovat v čase 23:23. Do úterního rána na místě zůstali na dohlídku a kontrolu požářiště dobrovolní hasiči. „Bude tam ještě probíhat šetření ze strany vyšetřovatele. Na bližší informace týkající se příčiny a škody je však brzy,“ konstatovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Zasahující hasiči využili při likvidaci požáru výškovou techniku i dron. Postupně rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska hoření. Lidem, kteří v okolí školy bydlí, doporučili na několik hodin omezit větrání, v pondělí večer doporučení zrušili.

„Požár se včasným zásahem hasičů nerozšířil na okolní objekty,“ uvedl v úterý ráno na sociální síti mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Zda měla oprava střechy souvislost s požárem, bude součástí šetření.

Studenti školy mají kvůli požáru dnes a zítra ředitelské volno. „Ve čtvrtek a pátek budou žákům zaslány vyučujícími úkoly k samostudiu. Způsob výuky v dalším týdnu bude upřesněn,“ uvedla na webu školy ředitelka Alena Kulíšková. Jde o soukromou školu s kapacitou asi 300 žáků.

Ředitelské volno mají dnes také žáci sousední Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. V Základní škole Křiby, která také s pedagogickou školou sousedí a kterou zřizuje město, dnes výuka je.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Opravená budova přístavby gymnázia v Otrokovicích září bílou barvou a neladí...

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea ukazuje portrét Lukrécie...

O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

10. listopadu 2025  18:10,  aktualizováno  23:10

Snižte počet domů. Ve Zlíně se město pře s občany kvůli výstavbě bytovek

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Investorskou soutěž na výstavbu bytových domů v lokalitě Boněcký rybník na okraji Bartošovy čtvrti chce zlínská radnice vypsat příští rok. Týkat se má třinácti pětipatrových domů, každý o přibližně...

10. listopadu 2025  15:43

Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.

Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde...

10. listopadu 2025  12:55

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

Zlín hledá investora pro novou čtvrť pod halou. Z plánů vypadly kraj i muzeum

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Na městských pozemcích pod sportovní halou ve Zlíně má vyrůst nová čtvrť. Bude ji tvořit deset větších domů využitých převážně pro byty. S jednou budovou se tam počítalo pro muzeum veteránů rodiny...

9. listopadu 2025  10:15

Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína

Souprava motorových vozů M131.1454 a M152.0486 spolku Kroměřížská dráha s...

S dnešním Mašinfírou se projedeme po takzvané Baťově dráze. Úsek mezi Otrokovicemi a Zlínem totiž využívali tisíce zaměstnanců Baťových závodů pro dopravu do práce, jako MHD vlastně slouží dodnes....

9. listopadu 2025

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.

Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...

8. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  17:32

Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea ukazuje portrét Lukrécie...

O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...

8. listopadu 2025  7:33

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Kritizovaný gumárenský podnik v Otrokovicích se má začít stavět příští rok

V Otrokovicích má vyrůst nový závod společnosti Wobo NV na zpracování pryže.

V srpnu získat stavební povolení a v září nebo říjnu začít stavět. Takový byl záměr belgického investora, který plánuje výstavbu podniku na zpracování pryže v Otrokovicích. Plány ale musel...

7. listopadu 2025  15:25

Čeští trenéři u reprezentace Paláta motivují. Mám větší šanci zaujmout, tvrdí

Házenkáři Zubří neměli s Izmirem slitování, 12 gólů dal Dušan Palát.

Dva starty za národní tým, dvě vítězství. Dušan Palát má v házenkářské reprezentaci po říjnové výhře v přípravném zápase v Polsku stoprocentní bilanci. Další by si chtěla 24letá spojka připsat na...

7. listopadu 2025  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.