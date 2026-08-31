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Po pozemcích pod halou prodává Zlín za stamiliony také parcely v Přílukách

Milan Libiger
  15:38
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník. | foto: Vizualizace: Pavel ChládekMAFRA

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
9 fotografií
Zlínská radnice uzavřela v krátké době druhou velkou veřejnou soutěž na prodej rozsáhlých ploch, na nichž mají stát bytové domy. Před měsícem vysoutěžila pozemky pod sportovní halou v ulici Březnická za 365 milionů korun. Nyní se stejná transakce týká lokality Boněcký rybník v Přílukách za 210 milionů korun bez DPH, tedy celkově za 254 milionů.

Nejnižší požadovaná cena byla 129 milionů korun. Do soutěže se přihlásili tři zájemci. Nejvyšší nabídku podala vsetínská developerská společnost Fastav, která ve Zlíně dříve sponzorovala fotbalový klub a chtěla koupit budovu bývalého okresního soudu.

Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady

Na základě urbanistické studie, která také vzešla ze soutěže, na místě postaví jedenáct bytových domů, v nichž může být kolem 250 bytů. Město pak i s pomocí utržených peněz vybuduje dva domy s 50 až 60 nájemními byty. Hodlá na to sehnat dotaci.

„Soutěžili jsme to tak, aby v lokalitě Boněcký rybník vznikla nová rezidence, která bude navazovat na Bartošovu čtvrť. S cenou jsme spokojení,“ řekl primátor Jiří Korec (ANO).

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.

„Je to výborný výsledek, město dobře zhodnotilo majetek a zároveň dohlédlo na veřejný prostor a architekturu. O to jsme se od počátku snažili,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti územní rozvoj a majetek města.

Ve výše zmíněné lokalitě Březnická má brněnská developerská společnost Trikaya postavit osm velkých domů, v nichž má být až 400 bytů a v přízemí služby. A také ona musí dodržet urbanistickou studii.

„Město má být hybatelem změn územního plánu a rozvoje území. Myslím si, že těmito kroky jsme to v maximální možné míře naplnili za nejlepších možných podmínek,“ je přesvědčený Brada.

Fastav se nyní pouští do oblasti bydlení

Závěry soutěže schválila městská rada. V září by měla být podepsaná smlouva, jejíž podobu město s Fastavem dolaďuje a schválit ji budou muset zlínští zastupitelé.

„Stavba by mohla být zahájena za přibližně dva roky v návaznosti na vydání stavebního povolení. Stavět se bude po etapách zhruba dalších pět let,“ odhadla Eva Kvasničková ze společnosti Fastav.

„V současné době intenzivně pracujeme na budoucí kupní smlouvě s městem, její uzavření se předpokládá v září,“ doplnila.

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
9 fotografií

Fastav se zabýval především výstavbou obchodních center, podle vyjádření firmy už je ale v této oblasti trh nasycený. V bydlení naopak vidí potenciál.

„Rezidenčních projektů připravujeme v současné době několik. Projekt lokality Boněcký rybník ve Zlíně nám jako regionální firmě dává smysl a věříme, že bude úspěšný,“ zmínila Kvasničková.

Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Vyrostou tam bytové domy

V rámci Zlína by mělo jít o jedno z nejkvalitnějších bydlení s vysokou urbanistickou i architektonickou kvalitou. Navíc jde o dobrou lokalitu na rovině, u řeky Dřevnice a poblíž cyklostezky.

„Je na investorovi, jaké byty tam vzniknou. Do jeho cenové politiky a strategie nemluvíme. Šlo nám o to, aby čtvrť měla kvalitní veřejná prostranství, jednotný vizuální styl a zapuštěné parkování,“ konstatoval náměstek Brada.

Na podobně velké projekty magistrát nemá

Velkým kritikem města v případě prodeje pozemků v Březnické ulici bylo hnutí STAN, které je na radnici v opozici. Podle něj tam mělo stavět vlastní byty.

„Stále platí princip, že městského majetku by se město mělo zbavovat co nejméně. A mělo by realizovat především své vlastní projekty. Ale detailně nejsem s tímto prodejem seznámený a neznám jeho podmínky,“ reagoval na soutěž na lokalitu Boněcký rybník zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

Podle něho je nová výstavba vhodná, ale otázka je, za jakou cenu se budou byty prodávat. Magistrát argumentuje, že na tak velké projekty nemá dost peněz.

Do roku 2035 bude hotovo, říká o čtvrti v Březnické ředitel developerské firmy

„Dokud nebude jinak nastavené rozpočtové určení daní, potřebujeme s financemi hospodařit tak, abychom ustáli rozvoj města,“ uvedl Korec. Podle něho se do budoucna počítá s tím, že by město menší lokality neprodávalo a vyřešilo je samo bez pomoci velkého investora. U projektů za miliardy korun se do toho však pouštět nebude.

Podobně jako v případě Boněckého rybníku radnice postupuje i na Březnické. Odlišnost je v tom, že za utržené peníze tam nepostaví byty, ale podzemní parkoviště se sportovní halou, což bude devátý dům v lokalitě. V budoucnu by tam měl vyrůst ještě jeden.

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