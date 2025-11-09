Z toho však nakonec sešlo, ačkoliv mělo jít o projekt, který by divácky přesahoval hranice Zlína i kraje.
„Velmi mě to mrzí, protože je to něco, co s ohledem na rozsáhlost sbírky nikde jinde není. Bohužel jsou ale jejich finanční možnosti omezené. Víme, co se děje v automobilovém průmyslu,“ zmínil primátor Jiří Korec.
Podle něho k takovému kroku vedly majitele muzea ekonomické důvody, které město není v současné situaci schopné zvrátit. „Nezbývá nám nic jiného než to vzít jako fakt, i když nás to velice mrzí. Jde o krásnou sbírku, která by mohla Zlín více zatraktivnit,“ řekl Korec.
|
Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora
Podle Martina Samohýla, jenž jedná za holding Samohýl, byla nabídnutá pětipatrová budova pro muzeum veteránu nevhodná z ekonomického hlediska.
„Potřebovali bychom více prostoru na méně patrech. Ale nabídli nám více pater a méně prostoru, což finančně vychází mnohem dráž,“ přiblížil Samohýl. „Počet vozidel na jedno patro by byl strašně malý. A protože je muzeum neziskové, rozhodli jsme se, že ho uděláme jinde,“ dodal.
Plán budovy už nebylo možné měnit. Vzešel z územní studie, která vyhrála urbanistickou soutěž. „Město nám vyšlo vstříc, území ale bohužel neposkytuje prostor, který bychom potřebovali. Jiný pozemek zatím nemáme, jsme ve fázi hledání,“ naznačil Samohýl.
Soutěž vypíší příští rok
Zájem o tento pozemek má nyní Zlínský kraj. „Stále hledáme plochy pro výstavbu sociálních domů, například domovů pro seniory, kterých není nikdy dost. Musíme ale myslet i na rozvoj kraje,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
|
Město, kraj i univerzita spojí síly. Postaví nové ekonomické srdce Zlína
Možnost odkupu kraj stále zvažuje. Už se však rozhodl, že do záměru města u Březnické ulice jiným způsobem vůbec nevstoupí. Ještě loni přitom chtěl postavit tři budovy za 800 milionů korun, v nichž by bylo technologické a inovační centrum, kanceláře, případně vysokoškolské koleje. Potom od toho ustoupil a zvažoval jen případný pronájem některých prostor. Ani k tomu však nedojde.
„Máme svých starostí dost a také ještě další rozvojové lokality: východní areál Svitu, celou holešovskou zónu a připravujeme urbanistickou soutěž na zónu v Malenovicích. Už jsme neměli kapacitu na to, abychom řešili ještě i Březnickou,“ vysvětlil Holiš.
|
Plánovaná nová dominanta náměstí Práce je příliš vysoká, říkají památkáři
Rozhodnutí rodiny Samohýlů ani Zlínského kraje plány města nijak nenarušují. Případné muzeum veteránů by se řešilo zvlášť, na zbývající plochy bude vypsaná investorská soutěž. K tomu mělo dojít letos, což se i s ohledem na jednání s krajem nestalo.
„Očekáváme, že nejpozději do první poloviny příštího roku investorskou soutěž vypíšeme, abychom našli partnera, který celou čtvrť vybuduje. Měla by být během dvou až tří měsíců vypořádána,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.
V soutěži bude přesně stanovena podoba či výška domů či použité materiály. „Budou tam i podmínky, do kdy mají být postavené a do kdy mají být poslané peníze městu. Termíny říkat nemůžu, ještě to musíme důkladně připravit,“ sdělil Brada.
„Zlaté vejce“ Zlína
Město developera vybere, pozemky mu prodá a on si bude vyřizovat stavební povolení. Přitom se bude muset držet návrhu.
„Předpokládám, že aby mu to i vzhledem k rozsahu podzemního parkování ekonomicky vyšlo, tak převážná většina objektů bude bytových a v jejich přízemí mohou být obchody a služby. Minimálně jeden bude kancelářský,“ odhaduje Korec.
Magistrát si sám postaví parkovací dům s kapacitou téměř 500 míst, v němž má být rovněž tréninková sportovní hala. Objekt bude stát pod stávající halou Datart a bude s ní propojený. Použijí se na to peníze z prodeje pozemků.
|
Město potřebuje zahustit a růst do výšky, říká náměstek zlínského primátora
Ve Zlíně se tak velká zástavba za posledních čtyřicet let neodehrála. Podle vedení města by měla pomoci jeho rozvoji. Ačkoliv nejde o výškové budovy (nejvyšší z nich má sedm pater), mělo by být území pro developera velmi zajímavé.
„Taková soutěž ve Zlíně ještě nikdy neproběhla. Připravili jsme proměnu Šmoulího města, toto je však násobně větší. Nejen rozsahem, ale i hodnotou. Je to zlaté vejce Zlína,“ poznamenal Brada.