Zlín nabízí pozemky pod halou. Vítěz soutěže tam postaví osm výškových domů

Milan Libiger
  9:21
Ve Zlíně se podobně rozsáhlá zástavba neuskutečnila už pár desítek let. Brzy se ale má stát skutečností. Město nabízí k prodeji za minimálně 205 milionů korun bez DPH přibližně devět tisíc metrů čtverečních ploch u Březnické ulice pod sportovní halou.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
Zlín plánuje proměnit plochu pod sportovní halou, která v současnosti slouží...
Developer, který nabídne nejvíce, postaví na místě tamního parkoviště a točny městské hromadné dopravy osm větších, až sedmipodlažních domů. V nich budou především byty, pak také kanceláře, obchody či kavárny.

„Rozvojová lokalita Březnická představuje jeden z významných kroků v dalším směřování města,“ zmínil primátor Jiří Korec. „Chceme zde vytvořit moderní městskou čtvrť, která nabídne kvalitní bydlení, pracovní příležitosti i atraktivní veřejný prostor,“ doplnil.

Návrh vychází z architektonické soutěže, jejíž výsledek musí investor ctít. Za peníze, které od něho dostane, město postaví devátý objekt – sportovní halu s parkovacím domem pro 500 aut pod stávající halou.

Vedle měl vyrůst ještě objekt, v němž by bylo muzeum veteránů rodiny zesnulého podnikatele Ladislava Samohýla. Z toho ale sešlo a město ho zatím stavět nebude. I tak jde o zásadní investici pro střed Zlína.

„Čtvrť Březnická je pro mě osobně i pro vedení města klíčovým projektem, který po dokončení zásadně změní ráz celého centra města,“ nepochybuje náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek a územní rozvoj města.

Zástavba má do centra přivést další lidi, kteří ho oživí. A to v řádech několika nejbližších let. Termín výstavby bude záviset i na tom, kdy se investorovi podaří vyřídit stavební povolení.

Když ale město vyhlášení soutěže, která skončí 27. května, oznamovalo na sociálních sítích, obyvatelé záměr i kritizovali. Vadilo jim zejména, že si tam město nepostaví vlastní byty, které by za dobrou cenu nabízelo obyvatelům.

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.
Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či administrativními budovami.
Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
6 fotografií

„Nemělo by si město ponechat část pozemků pro vlastní výstavbu bytů? “ ptal se Michal Gaja. „Chápu složitost projektu a toto je forma jednoduššího řešení, ale nemělo by mít město ambici na svých pozemcích stavět i městské byty a nezbavovat se lukrativních pozemků v centru města?,“ dodal.

„Pokud si dnes chce někdo koupit byt, soupeří s investičními skupinami, které vlastní stovky až tisíce bytů a mají neporovnatelné finanční možnosti. V městech ČR již dnes nemá běžný člověk šanci si vlastní bydlení pořídit,“ přidala se Jana Vyoralová.

Důvodem, proč si město u Březnické ulice samo nepostaví byty, jsou peníze. „Nemáme finance na to, abychom tady budovali bytový fond, i když by to podle mě bylo dobré. Pokud nebudou vypsané další programy na podporu dostupného bydlení, město na to nebude mít prostředky,“ míní Brada.

Výstavba osmi domů na Březnické bude podle něho stát tři až čtyři miliardy korun. Na sto milionů mají vyjít úpravy veřejného prostranství, což také zaplatí investor.

„Nezvládli bychom to skrze cashflow,“ poznamenal Korec. „Celá stavba stojí hodně peněz a příjmy z nájemného by nám začaly chodit až po jejím dokončení. Časovou prodlevu bychom nebyli schopni ustát,“ vysvětlil.

Primátor upozornil i na rozpočtové určení daní, které je při současném nastavení pro Zlín nevýhodné. Pokud se změní, může mít více peněz na investice.

Brada by uvítal, kdyby u Březnické ulice radnice postavila alespoň nějaké byty, městská rada však podle něho chtěla, aby se za utržené peníze vybudovala hala a parkovací dům a finanční bilance byla vyrovnaná.

Byty budou ve střední a vyšší cenové úrovni

„Pokud by tam město stavělo ještě nějaké byty, byly by to náklady ve stovkách milionů korun, které nemá,“ odhadl Brada.

Lidé také upozorňují na to, že byty od developera nebudou zřejmě dostupné všem. „... tohle bydlení bude jistě nad finanční možnosti lidí s průměrným příjmem. Nejen nabídnutou kvalitou bytů, ale lukrativní lokalitou v centru města,“ domnívá se Marie Suchomelová.

Brada připouští, že nepůjde o levné bydlení, spíše o střední a vyšší cenovou úroveň. To je podle něho dáno lokalitou i tím, že investor dá peníze do veřejného prostranství. Město také nebude moci zabránit spekulativním nákupům.

„Ale můžeme s investorem jednat o tom, aby tam určité procento lidí mělo trvalé bydliště,“ nastínil Brada. Každý obyvatel s trvalým bydlištěm pro město současně znamená daňový příjem.

Podle Korce by nebylo dobré řešení, kdyby si město samo navrhlo menší bytovou zástavbu na tak zajímavé ploše. A bez architektonické soutěže.

„Nezastavujeme proluku, ale důležité rozvojové území. Musí tam být soutěž, nebo studie, aby to mělo nějakou úroveň. Pak buď pokračuje vlastník, nebo využije soukromých finančních prostředků, aby byty byly v co nejkratší době k dispozici občanům,“ předestřel Korec. „Soutěžíme to, abychom získali co nejvíce finančních prostředků. To je pro nás jediná cesta,“ tvrdí.

Město připravuje investorskou soutěž také na zástavbu lokality Boněcký rybník v Přílukách, kde má vyrůst třináct bytových domů. Tam si chce nastavit podmínky soutěže tak, aby část bytového fondu získalo do svého vlastnictví. Podle Brady to může být padesát až šedesát bytů. Také nebudou levné, ale zřejmě ne tak drahé jako v lokalitě Březnická, která je v centru.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

