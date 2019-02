Zlín plánuje novou halu i sportoviště na sídlišti, zadá na ně studie

Jsou to atraktivní zlínské lokality, které dosud čekají na své další využití. Odborníci se jimi teprve budou zabývat. Ovšem vedení radnice má už konkrétní představu o tom, co by na nich mohlo vyrůst.

Pod sportovní halou, kde je dnes parkoviště a pod ním točna městské hromadné dopravy, má být nová krytá hala.

Otevřené hřiště by zase mělo vzniknout na místě, kde na sídlišti Jižní Svahy stávalo betonové torzo obchodního centra.

Zlínská koalice v programovém prohlášení slíbila, že v následujícím volebním období zadá na obě území architektonicko-urbanistické studie, z nichž vzejdou konkrétní návrhy.

„Nová sportovní hala by mohla být propojená se současnou halou, stejně jako je to u sousedních zimních stadionů. Měla by mít takové parametry, aby nesloužila jen pro tréninky, ale také pro soutěžní zápasy,“ přiblížil primátor Jiří Korec z ANO.

Muzeum veteránů, parkovací dům, nebo byty?

Hlavní halové sporty mají ve městě své domovské objekty, takže by nové prostory mohli využívat futsalisté či florbalisté s tím, že by ale nebyly uzavřené ani pro volejbal nebo házenou.

„Je to dobrá myšlenka. Nová hala si najde své místo na slunci a bude plně obsazená,“ myslí si Jaroslav Kotala, ředitel Sportovních klubů Zlín, které vlastní současnou halu. Ta postupně chátrá a chystá se její rekonstrukce.

Architektonicko-urbanistická studie bude řešit celé území od haly směrem do centra až po Mostní ulici. Zástupci města už dříve jednali o tom, že by tam mohlo vyrůst také atraktivní muzeum veteránů podnikatele Ladislava Samohýla.

„Koupil jsem si pozemky na muzeum v jiné části města, ale prostor pod halou by byl vhodnější. Čekám, jak se k tomu město postaví,“ nastínil Samohýl, který má ve sbírce 300 historických vozů a 150 motocyklů.

„Dokonce jsem si říkal, že si udělám veřejný průzkum, aby lidé sami řekli, jestli chtějí muzeum pod halou, nebo ne,“ doplnil.

„Byl bych rád, kdyby tam muzeum vzniklo. Byl by to další tahák pro turisty. Jsme zatím ale úplně na začátku,“ sdělil náměstek primátora Miroslav Adámek ze STAN.

V lokalitě by měla také zůstat točna městské hromadné dopravy, která možná změní polohu, a mohl by tam být parkovací dům. Podle Korce pak případně i víceúčelové domy s byty v horní a restauracemi a obchody ve spodní části. Klíčové ovšem bude, jak s prostorem naloží odborníci, kteří budou zpracovávat studii.

„Zadaná by mohla být do půl roku,“ odhadl Adámek.

Nové sportoviště na sídlišti

Otevřené sportoviště by mohlo vzniknout na sídlišti Jižní Svahy. Studie bude řešit nejen místo po torzu, ale i přilehlou lokalitu se supermarkety, restauracemi a bary. Smyslem výstavby dvou velkých sportovišť je to, že ta současná nestačí pokrýt zájem o sportování ve městě.

Na Stadionu mládeže dříve trénovali jen atleti, dnes ho využívají školy, ragbisté a další sportovci.

„Ročně tam je 140 tisíc lidí, přitom stadion byl koncipovaný pro 40 až 45 tisíc lidí. Musíme se nad tím zamyslet,“ podotkl Adámek.

„Jižní Svahy jsou malé město ve městě a ne všichni mají čas a chuť cestovat do centra. Navíc ve Zlíně stále chybí místo na trénování mládeže a lidé sportovat chtějí. Kapacita hal a tělocvičen je omezená,“ řekl Kotala.

Ten si na Jižních Svazích dovede představit i menší víceúčelovou sportovní halu. I zde však bude rozhodující architektonicko-urbanistická studie. O tom, kdy ji na tuto lokalitu město zadá, ještě není úplně jasno.