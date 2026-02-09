Co bude s budovou bývalého soudu? Zlín usiluje o demolici, pak vypíše soutěž

Milan Libiger
  9:22
Přes dvacet let v centru Zlína chátrá budova, v níž působil okresní soud, který se na konci roku 2003 přestěhoval do Louk. Od té doby se radnice snaží s místem, jež hyzdí střed města, něco udělat. Zatím marně.
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
5 fotografií

To se však může v dohledné době změnit. Třeba proto, že pás pozemků v okolí budovy už nevlastní společnost Eko-Unibau, která byla v insolvenci a s níž se zástupci města nemohli dohodnout na jejich odkupu. A bez nich by byla oprava budovy nebo výstavba nové o dost složitější.

V rámci odkupu pohledávek je získal zlínský podnikatel Martin Samohýl, přesněji řečeno společnost Rezidence Soudní, v níž je jednatelem. A jak už z jejího názvu vyplývá, má jít o první krok, který by měl vyústit ve výstavbu nové, několikapatrové budovy s více funkcemi. Zřejmě od bytů až po obchody.

Třetí nejstarší budova ve Zlíně chátrá už 20 let, opravu blokují spory

Přesná náplň ještě není daná. Samohýl si zatím nechal zpracovat objemovou studii, aby věděl, jaké možnosti prostor nabízí.

„Jde o prestižní a velice lukrativní místo, na němž bych chtěl postavit krásnou budovu. Je to můj vysněný projekt. Pracuji na něm sedm let,“ přiznal Samohýl, syn nedávno zesnulého podnikatele v oblasti prodeje aut Ladislava Samohýla. „Cesta je ale ještě trnitá,“ uvědomuje si.

Budova není památkou, má ale cenné klenby

Budova bývalého soudu patří městu, které usiluje o demoliční výměr, aby ji mohlo odstranit a na novou zástavbu na jejím místě vypsat investorskou soutěž. Památkáři však s bouráním zatím nesouhlasí. Především proto, že v přízemí jsou cenné klenby.

„Komunikujeme s městem o tom, že by tam mělo vzniknout něco pěkného a většího. Šli bychom do investorské soutěže a chtěli bychom být investory výstavby,“ sdělil Samohýl.

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
5 fotografií

„Kdybychom vyhlásili soutěž, tak mají jakousi výhodu, protože tyto pozemky vlastní. Předtím to bylo blokování, teď to může být spolupráce,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.

Město už dříve požádalo o demoliční výměr, pak ale vzalo žádost zpátky. Nejdříve se chce dohodnout s památkáři. Proto si také zjišťovalo podrobný technický a statický stav budovy.

„Zajišťujeme si podklady pro projednání s památkáři. Musejí vědět, že situace je natolik vážná, že budovu je možné zachránit jen za cenu extrémních nákladů,“ tvrdí Brada. „Pokud budou mít takové podklady a vědět, že nová zástavba může být smysluplná, tak si dokážu představit, že se dohodneme. Bude to ale záviset i na dalších faktorech,“ doplnil.

Místo bývalého soudu chce Zlín postavit šestipatrový dům, památkáři jsou proti

Budova z roku 1565 není památkově chráněná, nicméně podle Národního památkové ústavu (NPÚ) v Kroměříži by její demolice znamenala, že by město přišlo o cenné historické konstrukce, hlavně o klenuté přízemí.

Jde navíc o druhou nejstarší budovu v centru Zlína, jejíž hodnota podle památkářů spočívá i v přestavbě z 20. let minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Původně šlo o pivovar, který byl součástí sousedního zámku.

NPÚ se k záměru demolice vyjádřil odmítavě v roce 2024, od té doby nové žádosti a podklady od města nedostal.

Zlín chystá bourání bývalého soudu, podle památkářů je ale budova cenná

„Na základě předložených odborných posudků tehdy NPÚ konstatoval, že objekt je navzdory dlouhodobému chátrání ve stavu, který umožňuje jeho celkovou nebo alespoň částečnou rekonstrukci. Návrh na kompletní demolici proto nebyl považován za odborně odůvodněný,“ sdělila mluvčí NPÚ Petra Zelinková.

Kroměřížští památkáři vydávají pouze doporučující stanovisko. To závazné je na radničním odboru kultury a památkové péče. „Teoreticky by část sklepů šla zachránit, ovšem jen za cenu velkých nákladů. Zatím nedokážu říci, jaké bude finální řešení,“ naznačil Brada.

Byl by ale rád, kdyby se demoliční výměr podařilo získat během letoška. Pak by mohla radnice objekt odstranit a nachystat soutěž.

„Městu by velmi prospělo, kdyby tam vznikla kvalitní zástavba, v níž by byly byty, občanská vybavenost a podzemní parkování,“ přiblížil Brada. „Chceme tam mít i gastroprovozy, které by doplnily funkci sousedního tržiště.“

Samohýl si rekonstrukci neumí představit

Může se však také stát, že město nebude moci budovu zbourat a bude nutné ji za nemalé náklady opravit. „Nedovedu si představit, že bychom budovu s ohledem na její velmi špatný stav rekonstruovali. I ze stavebního hlediska,“ naznačil Samohýl.

Zatím nechce odhadovat, zda by se oprava finančně vyplatila. Za nejdůležitější považuje, aby bylo brzy jasné, jestli je možná demolice. „Prostor skýtá možnost, že by zůstala stát, nicméně si nemyslím, že by to bylo správné,“ míní Samohýl.

Bývalý soud patří Zlínu, rozhodlo ministerstvo. Dražba je neplatná

Městu se zatím podařilo od insolvenčního správce firmy Eko-Unibau získat alespoň oplocení pozemku kolem bývalého soudu. Jeho součástí jsou i billboardy a plakátovací plochy. Části pozemků, které patří městu, už také vyčistilo od odpadků a náletových dřevin. Plot bude chtít odstranit a okolí budovy otevřít.

„Pokud by se okolí vyčistilo, tak to městu vizuálně prospěje,“ věří Brada.

„Městu jsme nabídli plnou součinnost, takže v době, kdy bude zkulturňovat svoji část, tak zkulturníme i tu naši,“ podotkl Samohýl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

Premium
Jiří Čunek vede do krajských voleb koalici KDU-ČSL a Zlín 21.

Jiří Čunek loni oslavil čtvrt století v KDU-ČSL. Nicméně svými postoji se stále častěji dostává do názorových rozporů s vedením strany. Jeho facebooková zeď vypadá, jako by ji tvořil spíše současný...

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

Co bude s budovou bývalého soudu? Zlín usiluje o demolici, pak vypíše soutěž

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)

Přes dvacet let v centru Zlína chátrá budova, v níž působil okresní soud, který se na konci roku 2003 přestěhoval do Louk. Od té doby se radnice snaží s místem, jež hyzdí střed města, něco udělat....

9. února 2026  9:22

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:44

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

7. února 2026

Arcibiskup Nuzík požehnal novým vínům. Při bohoslužbách se promění v krev Kristovu

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík požehnal novým vínům, která budou sloužit při...

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík v pátek požehnal novým vínům, která budou sloužit při bohoslužbách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. V Česku jsou přitom jen čtyři vinařství, která mohou mešní...

6. února 2026  18:35

Stavební buňku zachvátily plameny, uvnitř našli hasiči ohořelé tělo muže

Tragický požár unimobuňky v obci Provodov na Zlínsku si vyžádal jednu oběť. (6....

Kriminalisté vyšetřují čtvrteční tragický požár stavební buňky v obci Provodov na Zlínsku. Na místě bylo nalezeno ohořelé tělo muže, který buňku dlouhodobě obýval.

6. února 2026  10:24

Zlínský hokej je v mínusu, jednatel Beranů se zpovídal zastupitelům

Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

Hospodaření zlínského hokeje je v mínusu a sportovní výsledky nelichotivé. Zlínští zastupitelé proto během čtvrtečního jednání „grilovali“ Jana Pravdu, šéfa hokejového klubu. Naznačil, jaké změny...

6. února 2026  9:42

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

Premium
Jiří Čunek vede do krajských voleb koalici KDU-ČSL a Zlín 21.

Jiří Čunek loni oslavil čtvrt století v KDU-ČSL. Nicméně svými postoji se stále častěji dostává do názorových rozporů s vedením strany. Jeho facebooková zeď vypadá, jako by ji tvořil spíše současný...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.