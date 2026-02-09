To se však může v dohledné době změnit. Třeba proto, že pás pozemků v okolí budovy už nevlastní společnost Eko-Unibau, která byla v insolvenci a s níž se zástupci města nemohli dohodnout na jejich odkupu. A bez nich by byla oprava budovy nebo výstavba nové o dost složitější.
V rámci odkupu pohledávek je získal zlínský podnikatel Martin Samohýl, přesněji řečeno společnost Rezidence Soudní, v níž je jednatelem. A jak už z jejího názvu vyplývá, má jít o první krok, který by měl vyústit ve výstavbu nové, několikapatrové budovy s více funkcemi. Zřejmě od bytů až po obchody.
Přesná náplň ještě není daná. Samohýl si zatím nechal zpracovat objemovou studii, aby věděl, jaké možnosti prostor nabízí.
„Jde o prestižní a velice lukrativní místo, na němž bych chtěl postavit krásnou budovu. Je to můj vysněný projekt. Pracuji na něm sedm let,“ přiznal Samohýl, syn nedávno zesnulého podnikatele v oblasti prodeje aut Ladislava Samohýla. „Cesta je ale ještě trnitá,“ uvědomuje si.
Budova není památkou, má ale cenné klenby
Budova bývalého soudu patří městu, které usiluje o demoliční výměr, aby ji mohlo odstranit a na novou zástavbu na jejím místě vypsat investorskou soutěž. Památkáři však s bouráním zatím nesouhlasí. Především proto, že v přízemí jsou cenné klenby.
„Komunikujeme s městem o tom, že by tam mělo vzniknout něco pěkného a většího. Šli bychom do investorské soutěže a chtěli bychom být investory výstavby,“ sdělil Samohýl.
„Kdybychom vyhlásili soutěž, tak mají jakousi výhodu, protože tyto pozemky vlastní. Předtím to bylo blokování, teď to může být spolupráce,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.
Město už dříve požádalo o demoliční výměr, pak ale vzalo žádost zpátky. Nejdříve se chce dohodnout s památkáři. Proto si také zjišťovalo podrobný technický a statický stav budovy.
„Zajišťujeme si podklady pro projednání s památkáři. Musejí vědět, že situace je natolik vážná, že budovu je možné zachránit jen za cenu extrémních nákladů,“ tvrdí Brada. „Pokud budou mít takové podklady a vědět, že nová zástavba může být smysluplná, tak si dokážu představit, že se dohodneme. Bude to ale záviset i na dalších faktorech,“ doplnil.
Budova z roku 1565 není památkově chráněná, nicméně podle Národního památkové ústavu (NPÚ) v Kroměříži by její demolice znamenala, že by město přišlo o cenné historické konstrukce, hlavně o klenuté přízemí.
Jde navíc o druhou nejstarší budovu v centru Zlína, jejíž hodnota podle památkářů spočívá i v přestavbě z 20. let minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Původně šlo o pivovar, který byl součástí sousedního zámku.
NPÚ se k záměru demolice vyjádřil odmítavě v roce 2024, od té doby nové žádosti a podklady od města nedostal.
„Na základě předložených odborných posudků tehdy NPÚ konstatoval, že objekt je navzdory dlouhodobému chátrání ve stavu, který umožňuje jeho celkovou nebo alespoň částečnou rekonstrukci. Návrh na kompletní demolici proto nebyl považován za odborně odůvodněný,“ sdělila mluvčí NPÚ Petra Zelinková.
Kroměřížští památkáři vydávají pouze doporučující stanovisko. To závazné je na radničním odboru kultury a památkové péče. „Teoreticky by část sklepů šla zachránit, ovšem jen za cenu velkých nákladů. Zatím nedokážu říci, jaké bude finální řešení,“ naznačil Brada.
Byl by ale rád, kdyby se demoliční výměr podařilo získat během letoška. Pak by mohla radnice objekt odstranit a nachystat soutěž.
„Městu by velmi prospělo, kdyby tam vznikla kvalitní zástavba, v níž by byly byty, občanská vybavenost a podzemní parkování,“ přiblížil Brada. „Chceme tam mít i gastroprovozy, které by doplnily funkci sousedního tržiště.“
Samohýl si rekonstrukci neumí představit
Může se však také stát, že město nebude moci budovu zbourat a bude nutné ji za nemalé náklady opravit. „Nedovedu si představit, že bychom budovu s ohledem na její velmi špatný stav rekonstruovali. I ze stavebního hlediska,“ naznačil Samohýl.
Zatím nechce odhadovat, zda by se oprava finančně vyplatila. Za nejdůležitější považuje, aby bylo brzy jasné, jestli je možná demolice. „Prostor skýtá možnost, že by zůstala stát, nicméně si nemyslím, že by to bylo správné,“ míní Samohýl.
Městu se zatím podařilo od insolvenčního správce firmy Eko-Unibau získat alespoň oplocení pozemku kolem bývalého soudu. Jeho součástí jsou i billboardy a plakátovací plochy. Části pozemků, které patří městu, už také vyčistilo od odpadků a náletových dřevin. Plot bude chtít odstranit a okolí budovy otevřít.
„Pokud by se okolí vyčistilo, tak to městu vizuálně prospěje,“ věří Brada.
„Městu jsme nabídli plnou součinnost, takže v době, kdy bude zkulturňovat svoji část, tak zkulturníme i tu naši,“ podotkl Samohýl.
