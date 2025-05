Chlapík v červeném tričku nakládá do dodávky prázdné pivní bečky a další rozebírají krytou zahrádku, nad níž je velký nápis Legion bar. Uvnitř jsou boxy pro hosty už prázdné, na jedné sedačce leží čisticí prostředky, na další televize. Na stolech ještě zůstávají podtácky.

Část baru už je vybouraná. Majitel hospody Zdeněk Černoch bude výčep vracet pivovaru a lednici, která ještě není úplně prázdná, dodavateli nealkonápojů.

„Musím to všechno demontovat. Pak si to budou oni odstraňovat, ale ve smlouvě mají do tří let, takže nevím, co se bude dít,“ popisuje Černoch a posmutněle sklopí oči. „Jsem tady ve Šmouláku pětadvacet roků, je mi šedesát a nikdo už mě nezaměstná. Budoucnost je ve hvězdách, jak se říká,“ posteskne si.

Stejně jako ostatní provozovatelé ve Šmoulím městě na Jižních Svazích ve Zlíně jenom obtížně přijímá fakt, že po mnoha letech musí svůj podnik do konce května vyklidit. Město jako vlastník chce budovy do konce roku zbourat a pak by tady měla společnost Koma začít stavět víceúčelový objekt nazvaný Nový Čech.

„Po tolika letech se těžko odchází. Je mi z toho na nic, mám z toho nervy,“ přiznává Černoch, který i s nákupem objektu do hospody investoval 2,5 milionu korun. Teď vše odnáší a odstraňuje.

„Byl jsem tady jediný majitel, který to i provozoval. Jinak to všichni pronajímali, to je ten rozdíl. Jim je to jedno,“ míní a otevřeně říká, že je rozhodnutý tady nenechat nic cenného. Na vybavení zahrádky už má kupce. Odmontuje i výlohy, podle něho má každá cenu 15 tisíc korun. Věří, že je zpeněží v bazaru.

Dva chlapi mezitím odnášejí stolní fotbálek. Na stěnách jsou ještě namalované siluety tančících lidí. Drobné podium, na němž dříve DJ pouštěl písně, je opuštěné a z portrétu se dnes trochu ironicky usmívá Elvis Presley.

„Pořádal jsem tady diskotéky, koncerty i akce pro děti. Vařívalo se tady maso v kotli nebo guláše,“ vzpomíná Černoch.

Šmoulí město bylo dlouhé roky místem, kam řada lidí z Jižních Svahů chodila na pivo. I když lokalita nevypadala moc hezky, provozovatelé své podniky udržovali a mívali plno. Teď už se nejen štamgasti loučí. Rozlučkové akce se ve Šmoulím městě konaly většinou 1. května. I v Legion baru bylo tehdy plno.

Dnes od něho stačí přejít pár kroků a člověk narazí na podniky, které jsou už zavřené, nebo jejich provozovatelé postávají ve dveřích. Ne každý se chce s novináři bavit. Hořkost je příliš velká.

Hospodští navrhovali městu, že objekty opraví a budou se o ně starat dál. Poslali také svůj návrh do architektonické soutěže, ale neuspěli.

„Pro obyčejné lidi by bylo dobře, kdyby to tady zůstalo. Jestli tady bude něco cenově nepřijatelného, třeba pivo za 100 korun, tak si ho nikdo nedá,“ říká Oliver Chripko, který provozoval Šipkařský klub, kam chodili místní na pivo.

Mohli jsme mít normální ceny, říkají provozovatelé

Odnese si z něho vše, co přinesl. A rád by ve svém podnikání pokračoval jinde. „Hledám si náhradní místo. Jenže je to složité, hlavně skrze nájmy, které jsou velice vysoké,“ krčí rameny Chripko. „Nájmy tady byly docela nízké, takže člověk mohl mít normální ceny,“ naráží na fakt, že mnozí provozovatelé měli smlouvy na pronájem už z 90. let a hospody tehdy od města získali levně.

Opodál je uzavřený Gól bar, v jeho dvorní části bylo ještě před pár dny živo. Dva muži vynášeli z útrob budovy lavice a stoly a nakládali je do dodávky. Uvnitř byly naskládané krabice plné věcí. Na stěnách nechyběly zajímavé abstraktní malby nebo vlajky, na lince zůstal pouze kávovar a dvě menší prázdné pivní bečky byly na zemi. Lednice stála uprostřed místnosti a po stranách na zemi reprobedny, z nichž se ještě ozývala hudba. Dalo by se říci, že hrála píseň labutí.

Tento klub patnáct let provozoval pro své přátele a blízké Milan Bačák. „Bylo tady šest stolů pro dvacet až pětadvacet lidí, pro malou společnost,“ přiblížil.

Na otázku s jakými pocity končí, raději neodpoví. „To bych nemusel být slušný a to by nebylo správné. Je to smutné,“ říká stroze a uhne pohledem. „Třicet let se to tady tvořilo a teď to všechno skončí, nic nového tady uměle nenasadí. Bude to pro všechny nové nájemce drahé,“ uvažuje Bačák.

Poukáže i na fakt, že město bude investovat miliony korun do demolicí včetně pevných betonových ploch. Dříve tady přitom stávala betonárna, takže budou velmi pevné. Navíc bude třeba terén srovnat do jedné roviny, Šmoulí město se přitom rozkládá na třech výškových úrovních. Město odhadlo náklady na demolici na 13 milionů korun.

O své budoucnosti Bačák uvažuje také. „Podívám se po něčem, ale nespěchám. Ostatní většinou končí, jen pizzerie se stěhuje na Přerovanku (větší objekt s restaurací v jiné části Jižních Svahů). Je to škoda,“ nepochybuje.

Dalším provozovnou, která skončila, je finanční poradenství. Společníkem v ní byl Vlastimil Kašpárek, který s kolegou už prostor vyklidil. „Byli jsme tady devět roků. Konec vnímám špatně, nemáme zatím nic jiného, takže budeme doma,“ prohodil Kašpárek. Kromě jednoho společníka je ostatním přes 70 let, takže se s tím možná snáze smíří.

Teď sedí u jediného stolu v prázdné místnosti a smutně se po ní rozhlíží. „Byla tady kožená sedačka, obrazy, bylo to bezvadně vybavené. Všechno jsme museli vyklidit. Bohužel nás zlikvidovali. Skoro jsme to obrečeli,“ líčí Kaspárek.

Firma chce stavět do roka a půl

Kromě jednoho společníka je ostatním přes 70 let, takže se s tím možná snáze smíří. Teď sedí u jediného stolu v prázdné místnosti a smutně se po ní rozhlíží.

„Byla tady kožená sedačka, obrazy, bylo to bezvadně vybavené. Všechno jsme museli vyklidit. Bohužel nás zlikvidovali. Skoro jsme to obrečeli,“ líčí Kaspárek.

Město mezitím už začalo hledat firmu, která objekty odstraní. V srpnu by s ní chtělo uzavřít smlouvu, v září by začala demolice. Firma bude mít na odstranění objektů a vyrovnání ploch tři roky, radnice ale chce, aby vše bylo hotovo do konce letošního roku.

„Snažili jsme se tam nechat prodejce co nejdéle,“ sdělil primátor Jiří Korec. „Máme už vyhlášené výběrové řízení a relativně brzy poté, co se ukončí, přijedou bagry, které objekty odstraní. Pak by měla postupně nastoupit Koma. Mělo by to mít relativně rychlý spád,“ dodal.

Společnost Koma tady chce do roku a půl od začátku výstavby vybudovat novou stavbu z mobilních kontejnerů s víceúčelovým využitím. Moduly budou využité pro restaurace, tvořivé dílny a jiné služby, vnitřní prostranství pak pro odpočinek a komorní kulturu. Název místa bude Nový Čech.