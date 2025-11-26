Zlín si chce udržet obyvatele slevami do lázní, na koupaliště nebo do zoo

Milan Libiger
  12:11
Stejně jako celý Zlínský kraj se i Zlín v posledních letech vylidňuje. Radnice se proto snaží činit kroky, které mají tento trend zvrátit. Lidé s trvalým bydlištěm ve městě by v budoucnu mohli mít například levnější vstupné do lázní, na koupaliště či do zoo.
Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Městské lázně Zlín (říjen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Městské lázně Zlín (říjen 2025)
Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023)
Návštěvníci budou do divadla ve Zlíně opět vstupovat hlavním vchodem. Chránit...
Gahurův prospekt ve Zlíně. Jeho podobu navrhli architekti Hana Maršíková, Jitka...
7 fotografií

Od letošního října zlínská radnice rozjela akci Su Zlíňák, v níž každému, kdo si do konce roku zapíše trvalé bydliště ve Zlíně, věnuje deset tisíc korun. Oproti loňskému říjnu se přihlásilo zhruba o sto lidí více.

„Je vidět, že se kampaň propisuje mezi lidi, kteří na ni reagují,“ míní primátor Jiří Korec (ANO). „Bylo by špatné, kdybychom na tom byli letos v říjnu stejně jako v předchozím roce. Ukazuje se, že jdeme správným směrem,“ doplnil.

Radnice nechce akci prodlužovat nebo opakovat v příštím roce. Uvažuje však o tom, že by zavedla výhody i pro lidi, kteří mají ve Zlíně trvalé bydliště delší dobu.

Pojď bydlet do Zlína, dostaneš 10 tisíc, láká krajské město nové obyvatele

Mohli by mít levnější služby, například městské lázně, koupaliště nebo zoologickou zahradu v Lešné. Vedení města řeší, jak velké by slevy byly a na základě čeho by je návštěvníci uplatňovali.

„Nejjednodušší varianta je, že se prokážou občanským průkazem. Druhá varianta je kartička, třetí aplikace a čtvrtá kombinace všech možností,“ nastínil Korec. Podle něho má smysl jen taková sleva, která bude vyšší než pět procent. O tom, jaká přesně bude, jasno ještě není.

Město bude oslovovat vedení svých společností, například Stezu, která provozuje městské lázně a koupaliště. Také zoo, divadlo či filharmonii, kde je zřizovatelem i Zlínský kraj, s nímž musí věc projednat.

Slevy chtějí spustit příští rok

„Naším cílem je, aby si občané mohli koupit sezonní vstupné na roky 2026 a 2027 již s touto slevou, proto to chceme spustit v první polovině příštího roku,“ předestřel Korec.

Opozice je záměru nakloněná, nicméně podle její části měl přijít dříve. „Naše hnutí podobný projekt navrhovalo již před čtyřmi lety. Považujeme proto za promarněnou příležitost a ztrátu cenného času, že se k realizaci tohoto kroku přistupuje až nyní,“ reagoval zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).

Myslí si, že touto pobídkou může dojít ke zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem a tím pádem i k vyšším daňovým příjmům města. „Tyto prostředky pak mohou být využity na financování veřejných služeb a investic, které slouží všem Zlíňanům,“ řekl Dudák.

Zlínskému kraji hrozí velký úbytek obyvatel. Politici chtějí trend zvrátit

„Je to cesta správným směrem,“ souhlasí opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN). Podle něho je dobře, že budou zvýhodněni dlouhodobí občané města.

„Odměna pro obyvatele Zlína nemusí být špatná, je to jako věrnostní příplatek. Jenom je to třeba udělat tak, aby to nebylo diskriminační. Nevím, jak to mají nastavené jiná města,“ upozornil Simkovič.

Benefity pro své občany už zavedl Český Krumlov, Benešov, Veselí nad Moravou či Luhačovice. Podle Korce je důležité dořešit právě právní otázku věci, aby nešlo o diskriminaci, tedy o dvojí ceny.

V Luhačovicích se slevy osvědčily

Současně je faktem, že město dostává z přerozdělených daní peníze podle počtu obyvatel, takže občané s trvalým bydlištěm do městské kasy peníze na rozdíl od ostatních přinášejí.

„Naše právní oddělení pořád bojuje s diskriminací a právními předpisy, které jsou v judikatuře. Snažíme se být velmi poctiví,“ tvrdí Korec.

Dalším krokem, který by ve Zlíně mohl lidi přimět k zapsání trvalého bydliště, bude zavedení modrých zón, protože rezidenti by měli mít zvýhodněné ceny. Tento efekt se projevil už ve městech, kde je zavedli. Město podle Korce řeší ještě některé další možnosti, jak zlepšit příjmovou stránku města.

Luhačovice zavedly Kartu občana, na základě které mají lidé s trvalým bydlištěm slevy při různých aktivitách. (listopad 2025)

V Luhačovicích zavedli kartičku občana v roce 2023 a její platnost stále rozšiřují. Zatím si ji pořídilo 1 015 lidí, tedy zhruba dvacet procent obyvatel města. „Jsou určité věci, na které to nelze vztáhnout, třeba na svoz odpadu. Ale pokud jde o parkování, nebo úlevy při vstupech na kulturu či sport, tam to možné je,“ popsal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Zmínil, že ceny za odpad jsou dány legislativou, kdežto u parkování ceníkem, což je v kompetenci radnice. Proto mají majitelé kartičky v Luhačovicích zvýhodněnou taxu, za celoroční parkování v centru zaplatí 1 200 korun, zatímco ostatní 14 tisíc korun.

Na diskotéku zdarma

Na všechny kulturní akce pořádané Kulturním a kongresovým centrem Elektra mají lidé s kartičkou slevu 20 procent. Na tamní diskotéku mohou jít úplně zdarma. Na plovárnu si zajdou s desetiprocentní slevou, stejně jako do Sportovního centra Radostova či nového sportoviště Gymzura.

K akci se přidávají i soukromníci z gastrooboru, někteří nabízejí nápoj k menu zdarma nebo slevu deset procent na lázeňské oplatky. Ležák je přesvědčený, že to je právně v pořádku.

Luhačovice chtějí motivovat obyvatele k trvalému pobytu, rozšiřují výhody

„Ministerstvo vnitra se na nás obrátilo v souvislosti s tím, že ho oslovili občané, kteří se cítili být diskriminovaní, protože tady neměli trvalý pobyt. Vykomunikovali jsme to s ním a dodali k tomu i právní rozbor. Také kraj nám dal za pravdu,“ popsal Ležák.

Považuje za nespravedlivé finančně podporovat pouze nové občany a neřešit ty, kteří ve městě dlouhodobě žijí. V Luhačovicích mají kartičku a radnice jim příští rok nabídne i možnost mobilní aplikace. Předkládat občanský průkaz podle Ležáka příliš nechtěli.

