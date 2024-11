Korec je lhář, hlásal Sekula z SPD. Přeborník v převracení informací, odvětil mu

Sekula (zvolený za SPD) obsáhle vystupoval ke dvěma bodům, které se týkaly Vodovodů a kanalizací Zlín (Vak), z jejichž dozorčí rady byl odvolaný. Opět zmínil i daň z nemovitosti, kterou město nejdříve výrazně zvýšilo, potom snížilo. Při tom všem jako již dříve kritizoval Korce.

„Pan Korec není schopen tuto kritiku snést a tak na mě podal trestní oznámení pro pomluvu. Policie oznámení odložila,“ zmínil Sekula.

„Kdybyste byl, pane Korče, čestný a poctivý muž, tak byste se neschovával za policii a tisk, ale bránil byste své ‚dobré jméno‘ u soudu, ale to jste ze zbabělosti neudělal. Pan Korec je lhář, to je fakt,“ tvrdil s tím, že kvůli primátorovi přišli lidé při zvýšení daně o desítky milionů korun.

Vyčítal mu také, že si měl před krajskými volbami na konci září obsadit volné dny na náměstí Míru, aby tam Sekula nemohl pořádat další demonstrace proti ANO. „Pane Sekulo, poprosím vás o jednu věc, až tady začnete příště něco tvrdit, tak si to ověřte,“ reagoval rozladěný Korec (ANO).

Sekula pak tvrdil, že jeho odvolání z dozorčí rady vodáren je pomsta města a snaha jeho vedení ochránit spolustraníky. „Opět jste předvedl, jaký jste přeborník v převracení informací ve svůj prospěch díky domněnkám, které pokládáte za fakta,“ bránil se Korec. Zmínil, že Sekulu stále prověřuje policie kvůli jeho působení v Bytovém družstvu Podlesí. „A jelikož vám nedůvěřujeme, tak jsme se rozhodli společně s kolegy vyměnit vás nejen ve Vaku, ale také v komisi a v dalších pozicích,“ řekl Korec.

„Blbá atmosféra“

Zastal se ho koaliční zastupitel Milan Foukal (ODS), jemuž vadilo, že o cti a morálce mluví člověk, jehož vyšetřuje policie. „Mně už to nepřijde úsměvné, ale smutné a hraničící s drzostí,“ poznamenal.

Sekula opakovaně vystupoval a slovní přestřelky s Korcem pokračovaly. V jeden čas část zastupitelů při jeho slovech opustila jednací sál a muselo se čekat s hlasováním.

„Pane Sekulo, některé vaše vyjádření směrem k panu primátorovi a k tomuto zastupitelstvu, promiňte, jsou na přes držku. Jsem docela slušný člověk, ale to, co tady předvádíte, je tragédie,“ pravil Bronislav Janda (ANO).

„Já tady nebudu, jestli tady bude tak blbá atmosféra,“ vadilo opozičnímu zastupiteli Tomáši Dudákovi (Zlín 21).

Proti Sekulovi vystoupil dokonce i Stanislav Skála z SPD, který ho měl v dozorčí radě vodáren nahradit. „(Zastupitelský) klub mu sloužil jen pro to, aby mu schvaloval to, co chtěl. Dlouhodobě jsem to nedělal, proto je proti mně,“ postěžoval si zastupitelům, za což uslyšel potlesk.