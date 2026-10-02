„Park už dál nebude jen šedivou zkratkou, kterou lidé v rychlosti proběhnou. Vracíme do centra města skutečné zelené srdce plné života, kultury a prostoru pro setkávání,“ zmínil náměstek primátora Michal Čížek (ANO).
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Na svém webu zlin360.cz, kde město prezentuje své projekty, v případě sadu Svobody uvádí jako termín rok zahájení 2027 s tím, že letos se udělá projekt a vybere firma. Podle opozice současné započetí prací souvisí s komunálními volbami, které se konají příští víkend.
„Působí to tak, že to s volbami souvisí. Škoda, že není každý rok volební. Věřme, že to tak bude pokračovat i po volbách,“ reagoval opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN).
Podle primátora Jiřího Korce (ANO) mají hlavní práce na proměně parku skutečně začít až příští rok v březnu, přičemž teď se rozběhly pouze přípravné, které jim musejí předcházet.
„Takže teď jde o zahájení revitalizace parku, protože bez nich bychom nemohli začít hlavní část,“ upřesnil Korec.
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Práce jsou rozdělené do dvou etap, takže se park neuzavře celý najednou. V první etapě se bude pracovat u zámku. Lidé se do něho dostanou, ale režim v jeho okolí bude omezený.
„V místě se staví oplocení staveniště, budují se kompletní inženýrské sítě a přípojky a vzniká nový objekt pro technické zabezpečení a provozní zázemí zámku,“ upřesnil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Tyto podzemní sítě a technická příprava vytvoří nezbytný základ, na který plynule naváže další část parku,“ doplnil.
Přirozenou dominantou sadu Svobody zůstane po revitalizaci nejstarší budova ve městě – zlínský zámek. (říjen)
Současné parkoviště u zámku ustoupí předzahrádce. Opodál bude fontána, mlžítko a vodní nádrž. Vodu bude možné vypustit a prostor využívat jako jeviště. Park protne nový chodník doplněný altánem a audiovizuálním programem. Některé trasy pro pěší zůstanou zachované. S kácením se podle radnice počítá jen minimálně, vzrostlé stromy mají být chráněné a přibude nová výsadba.
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„Prostor nabídne zázemí pro restaurační zahrádky a bezpečnost návštěvníků zajistí moderní osvětlení s kamerovým systémem napojeným na městskou policii,“ poznamenal Melzer.
Práce za 190 milionů korun skončí v roce 2029. Město získá z dotace 70 milionů korun.