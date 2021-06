V centru Zlína začala stavba kruhového objezdu, řidiče čeká krušné léto

Od začátku června po celou dobu opravy bude křižovatka kompletně uzavřená a zlínské řidiče tak čeká krušné léto. Motoristé ke křižovatce neodbočí z nadjezdu a Vodní ulice bude zaslepená u odbočky na ulici Zarámí.

Také dočasně zmizí desítky parkovacích míst kolem radnice, kam budou mít povolený příjezd pouze rezidenti a zásobování. K radnici se dostanou jenom se speciálním povolením z Rašínovy ulice, kde provizorně vyroste budka se závorou.

„Chceme eliminovat to, že nám budou jezdit auta po náměstí, které je pěší zónou,“ nastínil radní přes dopravu Michal Čížek. „Řidiči budou moci parkovat v blízkém okolí,“ dodal.

Nejbližší parkoviště je v ulici Zarámí, pod kostelem nebo v parkovacím domě u nadjezdu.

Trochu mírnější režim panuje prvních deset dní, kdy se bude dát vyjíždět od radnice po Bartošově ulici s tím, že pak řidiči odbočí pouze doprava. Od 11. června začne platit přísnější režim, tedy vjezd i výjezd pouze přes Rašínovu ulici.

Přibude přechod se semafory

Pokud jde o objízdné trasy, vedou po hlavních cestách nebo kolem řeky Dřevnice, což může způsobit potíže. Už dnes se před některými křižovatkami v centru tvoří ve špičkách kolony.

„Nebude to jednoduché,“ uvědomuje si Čížek.

Jedinou výjimku dostanou linkové autobusy, které opravovanou křižovatkou mohou projet od prvního dne po provizorní silnici. Týkat se to nebude spoje 38 městské hromadné dopravy, jenž měl zastávku ve Vodní ulici. Nově bude mít výlukovou trasu, jež povede po Dlouhé ulici, Benešově nábřeží (kam bude přesunuta zastávka), Výletní a Gahurově ulici.

„Na svou původní trasu se linka 38X vrátí zastávkou U Zámku, ze které už bude pokračovat do továrního areálu,“ poznamenal vedoucí dopravního úseku Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Pavel Nosálek.

Nový rondel bude mít dva přídavné jízdní pruhy (takzvané bypassy), díky nimž řidiči při výjezdu od nádraží odbočí přímo směrem k nadjezdu a naopak k nádraží ve směru od Dlouhé ulice. Před kruhovou křižovatku přibude přechod se semafory, což bude bezpečnější pro chodce, a navíc bude „dávkovat“ auta přijíždějící k rondelu. Přestavba vyjde na 34 milionů korun.

Opravovat se bude i u Kongresového centra

Ve druhé fázi město vybuduje novou lávku přes Dřevnici k Čepkovu a smíšenou cyklostezku i pro pěší podél Vodní ulice. Má na to už zpracovanou studii. Začít chce v roce 2022 či 2023.

Pokud jde o letošní léto, tak motoristé musejí počítat ještě s dalšími dvěma zásadními omezeními. To první bude následovat hned 7. června, kdy se uzavře krátká čtyřproudová cesta vedle Kongresového centra.

Radnice na ní vymění zvlněnou vozovku a bude to dělat při úplné uzavírce, jež potrvá dva týdny. Kdyby práce chtěla dělat při částečném uzavření, byla by doba dvojnásobná. „Budeme to muset vydržet,“ poznamenal Čížek. „Objízdné trasy budou vyznačeny,“ doplnil.



Když budou chtít řidiči přijet k obchodnímu domu v sousedství Kongresového centra, budou muset využít Hradskou ulici anebo silnici klesající od Památníku Tomáše Bati. Tato oprava znásobí dopravní potíže. „Bude to nepříjemné, ale věřím, že ne úplně fatální,“ zmínil Čížek.

Silničáři spoléhají na slabší letní provoz

Radnice chce opravu zvládnout do začátku prázdnin, kdy začnou krajští silničáři opravovat nedalekou Březnickou ulici, která slouží jako jeden z hlavních výjezdů z města na Uherské Hradiště.

Uzavřou vždy jednu polovinu vozovky. Režim bude nastavený tak, že ve směru od Zlína pojedou řidiči po volném jízdním pruhu, v opačném budou muset na kruhové křižovatce U Majáku odbočit směrem na Kudlov a odtud pokračovat do krajského města.

„O prázdninách je menší provoz a v režimu jednosměrky by se neměly tvořit kolony,“ doufá šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Kamiony budou dopravním značením odkloněny už v Uherském Hradišti, odkud by měly zvolit trasu přes Napajedla a Otrokovice. Práce na opravě zhruba dvou kilometrů cesty zaberou sedm až osm týdnů.