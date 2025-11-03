Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Příprava meníček v restauraci Vlžan ve Zlíně. (listopad 2025) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Petr Skácel
  14:00
Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze čtyř jídel, letos ale přešli na meníčka s dvanácti položkami. Ty mají stejné celý pracovní týden.

„Začalo to jako víkendový experiment, ale osvědčil se i přes týden. Pomáhá to přilákat víc lidí,“ říká provozovatel podniku Jiří Čechmánek.

Na pestrost meníček sázejí i jinde. „Každý den máme deset druhů jídel, aby si každý mohl vybrat,“ popisuje Štefan Marko, majitel restaurace Vlžan. „Když někde mají jen čtyři jídla, stává se, že host, který přijde později, už má na výběr třeba jen ze dvou. I já to v jiných hospodách zažil. Musíte pořád vymýšlet něco nového, jinak jste druhý den bez hostů,“ líčí.

Lidé chtějí to, co si doma neuvaří: řízky, smažený sýr nebo bramborák plněný masem, to je u nás největší hit. Je to sice nezdravé, ale pořád oblíbené.

Štefan Markomajitel zlínské restaurace Vlžan

