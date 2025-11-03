„Začalo to jako víkendový experiment, ale osvědčil se i přes týden. Pomáhá to přilákat víc lidí,“ říká provozovatel podniku Jiří Čechmánek.
Na pestrost meníček sázejí i jinde. „Každý den máme deset druhů jídel, aby si každý mohl vybrat,“ popisuje Štefan Marko, majitel restaurace Vlžan. „Když někde mají jen čtyři jídla, stává se, že host, který přijde později, už má na výběr třeba jen ze dvou. I já to v jiných hospodách zažil. Musíte pořád vymýšlet něco nového, jinak jste druhý den bez hostů,“ líčí.
Lidé chtějí to, co si doma neuvaří: řízky, smažený sýr nebo bramborák plněný masem, to je u nás největší hit. Je to sice nezdravé, ale pořád oblíbené.