I některé čtyřleté děti si nejsou jisté orientací, říká zlínský sexuolog

Během prvních dvou týdnů přišly jen ženy, už se ale ohlásil i první muž. Právě mužská klientela bývá v sexuologických ordinacích nejčastěji, nejvíce ji trápí poruchy erekce.

Jestli obecná zkušenost bude platit i pro Zlínský kraj, zatím nelze s jistotou říct. První krajský sexuolog tady otevřel svou ordinaci na začátku října.

„V posledních letech padají všechna možná tabu spojená se sexuologií, všude je nepřeberné množství informací, ale je otázka, jestli se v nich lidé vyznají a jestli jsou tou správnou terapií,“ vysvětlil sexuolog, gynekolog a onkogynekolog Pavel Havelka, který je dlouholetým lékařem ve zlínské nemocnici.

„Sex je odjakživa oblast tabuizovaná a ostych vidíme i dnes. Je možné, že v tomto regionu bude trvat trochu déle, než si lidé zvyknou, než například v Praze, ale neobával bych se toho,“ naznačil Havelka s tím, že dosud navštěvovali pacienti nejbližšího odborníka v Olomouci nebo Brně.

Ambulance se nachází v přízemí 31. pavilonu, kde je gynekologicko-porodnické oddělení. Otevřená je zatím jednou týdně a během dne lékař zvládne sedm až osm pacientů. Pro jednoho si totiž rezervuje zhruba hodinu.

Přijít může kdokoliv, kdo má nějaký problém v sexuální oblasti. Může se jednat o poruchy erekce, sexuální orientaci, bolestivost při pohlavním styku, nechuť k sexu, poruchy orgasmu nebo partnerské sexuální problémy. Ordinace je otevřená mužům, ženám, párům i rodičům s dětmi.

Na sexuální funkce mají špatný vliv i léky

Lékař při terapii spolupracuje s gynekology, urology, onkogynekology, psychiatry, psychology, praktickými lékaři i řadou dalších odborníků. Tyto problémy totiž vyžadují nejen vyšetření a léky, ale komplexní přístup a mohou mít souvislost i s jinými chorobami.

„Zapomíná se někdy na chronicky nemocné, pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou či na ty, kteří užívají antidepresiva. Některé léky i onemocnění totiž mají negativní vliv na sexuální funkce,“ upozornil Havelka.

„Rád bych terapii nabídl i onkologickým pacientům, protože po chemoterapii, radioterapii a ozařování mívají v sexuální oblasti opravdu problémy a přitom se to moc neřeší,“ dodal.

Obor sexuologie má v Česku jednu z nejdelších historií. Sexuologický ústav byl při Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze otevřen už v roce 1921 a byl prvním v rámci fakultní nemocnice v Evropě. Experti v Česku také jako jedni z mála musejí mít v oboru atestaci.

Klientů příliš nepřibývá, stydí se

Klientů v posledních deseti letech nijak výrazně nepřibylo. „Někteří, pro které existuje účinná odborná pomoc, se stydí vyhledat sexuologa, podobně jako mnozí s problémy psychickými, kteří nevyhledají pomoc psychiatra. Lidé se někdy u těchto problémů bojí jisté stigmatizace,“ poznamenal Petr Weiss, sexuolog a předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Nejčastějším pacientem je v těchto ordinacích muž, který trpí poruchou erekce. Čím dál více se však objevují také mladí klienti, kteří si nevědí rady se svou sexuální preferencí.

„Chodí už děti od čtyř pěti let, které si nejsou jisté svou orientací. To ale neznamená, že jsou všichni transsexuálové. Je to otázka psychologie a pečlivého rozboru anamnézy,“ zmínil zlínský sexuolog.

K návštěvě specializované ordinace je možné se objednat na telefonním čísle 577 552 867.