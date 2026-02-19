Rozdělení průmyslové zóny ve Zlíně budí dál vášně. Firmy čekají na studii

Milan Libiger
  15:51
Podnikatelé z průmyslové zóny Rybníky ve Zlíně se sešli se zástupci radnice, aby s nimi probrali záměr na rozdělení lokality. Východní část zóny se má změnit na oblast, kde mohou být byty či občanská vybavenost.
Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu pro průmysl, druhou pro bydlení. (červenec 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Firmy ze západní části mají obavu, že by pak mohlo docházet ke sporům kvůli prachu či hluku ze stávající výroby, jež by budoucím obyvatelům vadila. Kvůli změně územního plánu podali loni žalobu k soudu, ale neuspěli s ní.

Rozdělení Rybníků tak, aby bylo soužití možné, má vyřešit studie, již na základě zadání radnice vytváří společnost Cream, která o změnu územního plánu žádala a vlastní tam přibližně polovinu pozemků.

Při setkání, jehož se zúčastnilo kolem patnácti podnikatelů, však studie ještě nebyla k dispozici. Šlo spíše o vyjasňování postojů a požadavků.

„Byl to úvodní výkop,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a územní rozvoj. „Bavili jsme se i o tom, že by západní a východní část zóny byly odděleny nárazníkovým pásmem, kde by mohla být například komerční vybavenost. Jde o to, aby tam hned nebyly například byty,“ doplnil.

Pokud se podaří přechod průmyslové části do obytné smysluplně vyřešit, mohlo by soužití obou částí zóny být podle vedení radnice bez potíží.

Klíčový bude návrh společnosti Cream

„Nové objekty se musejí vypořádat s prostředím, do kterého jsou umisťovány. I zadání studie to zdůrazňuje,“ připomněl primátor Jiří Korec. „Dohodli jsme se, že se budeme dále informovat a nejpozději v červnu si řekneme, jaký byl další posun.“

Klíčový bude návrh studie od společnosti Cream. „V okamžiku, kdy bude dokument ve fázi vhodné pro prezentaci, bude komunikován prostřednictvím oficiálních kanálů,“ sdělila šéfka marketingu Creamu Pavlína Srkalová Jemelková.

„Věřím, že se bude řešit více variant,“ uvedl Brada. „Cream si musí sám rozhodnout, co mu dává smysl, a sladit s tím požadavky města i subjektů ze západní části areálu a také požadavky na dopravu,“ upozornil.

Podnikatelé ze západní části Rybníků jsou rádi, že se setkání uskutečnilo, byť někteří přiznávají, že od něho čekali víc a že se na něm už budou probírat konkrétní návrhy a opatření.

„Poprvé jsme měli možnost nahlédnout do zadání města, které je relativně obecné,“ reagoval Daniel Tkáč, majitel firmy Taš-Stappa sídlící v západní části.

„Nečekali jsme, že se dozvíme, co přesně bude ve východní části stát, ale že budou nadefinované klíčové body, které je třeba vyřešit na základě našich návrhů, a také to, jak budou řešeny. Spíše jsme diskutovali o dopravě na nábřeží,“ nastínil Tkáč.

„Jde nám o to, aby například hned u hrany přechodu mezi průmyslovou zónou a zónou pro bydlení nebyla školka nebo bytový dům a nedocházelo tak ke sporům hned na začátku,“ podotkl Jan Vrba, ředitel firmy ACE-Tech, jež rovněž sídlí v západní části.

Podnikatelé se shodují v tom, že nadále přetrvává nejistota o jejich dalším fungování, jež se tímto setkáním nerozplynula.

Rozdělení průmyslové zóny ve Zlíně budí dál vášně. Firmy čekají na studii

