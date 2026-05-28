Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Silničáři částečně uzavřou hlavní tah Zlínem. Zkomplikuje to i příjezd k nemocnici

Milan Libiger
  17:39
Kvůli výměně asfaltu bude od pondělí 1. června téměř celý měsíc částečně uzavřená silnice ve Zlíně ve směru do Vizovic. Řidiči musejí na křižovatce nad nemocnicí počítat se zdrženími, místu by se měli raději vyhnout.

Původně silničáři plánovali, že během letních prázdnin opraví ve Zlíně úsek od čerpací stanice v Loukách po odbočku ke staré cihelně v Malenovicích. Současně se chtěli pustit také do rekonstrukce příjezdu do města z druhé strany od Vizovic od úrovně ulice Obeciny X po Díly IV.

Jde o část hlavního tahu městem, která začíná pár desítek metrů od vjezdu k supermarketu Lidl až po Družbu včetně frekventované křižovatky nad nemocnicí. S touto částí dlouhou 1,2 kilometru nakonec začnou už v pondělí 1. června.

„Silničáři s tímto návrhem přišli a chtějí vyzkoušet, jestli to bude lepší. Ve špičkové časy, kdy je doprava nejhustší, se ale dá očekávat, že zdržení bude,“ poznamenal zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)
Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)
Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)
Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)
Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)
10 fotografií

Řidiči tam musejí počítat s velkými komplikacemi, které potrvají necelý měsíc.

Ve směru od Vizovic do Zlína bude až po křižovatku volný pouze jeden jízdní pruh ze dvou a provoz na něm budou řídit semafory, v případě potřeby pracovníci stavby. V navazujícím úseku směrem do Zlína bude ze dvou pruhů v každém směru volný vždy alespoň jeden až k ulici Díly IV. V opačném směru pak bude provoz omezený obdobně.

Objížďka povede přes Štefánikovu ulici

Už dnes bývají v dopravní špičce před křižovatkou nad nemocnicí kolony.„Teď budou o něco delší, ale neměla by to být žádná hrůza,“ věří Chudárek.

Řidiči, kteří nemusejí touto trasou projíždět, by se jí měli raději vyhnout. Objízdná trasa povede po Štefánikově ulici a až během opravy se ukáže, jak novou situaci zvládne.

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)

V první etapě silničáři kvůli výměně povrchu uzavřou příjezd do Zlína. Práce potrvají asi dvanáct dní a na křižovatce nebude možné ve směru od Vizovic odbočit doprava k nemocnici.

Během druhé etapy, jež se bude týkat opačného směru, řidiči neodbočí k nemocnici ve směru od Zlína a ani k ní neprojedou od Štefánikovy ulice. Cesta směrem k nemocnici tak bude průjezdná jen při odbočení vpravo ve směru od Vizovic.

Omezení čeká i na cestující v MHD

„Dopravní podnik nám sdělil, že mu to nebude vadit a můžeme začít dříve. Možná bude podle něj lepší, když nebudou práce probíhat na obou příjezdových cestách do Zlína současně,“ vysvětlil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Omezení tady nezasáhne do linek MHD tak výrazně jako na hlavním tahu ve směru do Otrokovic. Dotkne se jen spojů 31 a 70, které budou jezdit podle výlukové trasy a jízdního řádu.

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)

„Směrem do města pojedou linky po třídě Tomáše Bati, ale na své trase budou vynechávat zastávku Věžové domy,“ sdělil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Zdeněk Dvořák.

V opačném směru pojedou po Štefánikově ulici. Zastávky na třídě Tomáše Bati vynechají. „Ze zastávky Školní pojedou rovně a obslouží všechny zastávky na Štefánikově ulici,“ upřesnil Dvořák.

Další opravy silnice v Loukách

Od 29. června se těžká technika přesune na druhou stranu Zlína. Mezi Loukami a Malenovicemi se pustí do opravy povrchu. Naváže tak na předchozí úseky, které se dělaly v minulých letech směrem do centra. Tentokrát půjde o úsek dlouhý 800 metrů.

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

„Ze čtyř jízdních pruhů bude provoz stáhnutý do dvou, do jednoho v každém směru,“ řekl Chudárek. Omezení musí skončit do konání Barum rally, tedy přibližně do poloviny srpna.

Práce na obou úsecích hlavního tahu vyjdou na 26 milionů korun. V posledních dvou letech se výměna povrchu na hlavní cestě termínově sešla s opravou a dočasným zjednosměrněním Štefánikovy ulice nad Kudlovskou přehradou, což byla akce města.

Také letos v létě musejí motoristé ve Zlíně počítat s většími komplikacemi. Od pondělí začnou silničáři opravovat i most přes Želechovský potok na silnici I/49 ve Vizovicích. Práce potrvají do prosince a provoz bude v místě řízený kyvadlově.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Ve zlínské zoologické zahradě v pátek uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na svém profilu na sociální síti Facebook,...

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo....

Silničáři částečně uzavřou hlavní tah Zlínem. Zkomplikuje to i příjezd k nemocnici

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou...

Kvůli výměně asfaltu bude od pondělí 1. června téměř celý měsíc částečně uzavřená silnice ve Zlíně ve směru do Vizovic. Řidiči musejí na křižovatce nad nemocnicí počítat se zdrženími, místu by se...

28. května 2026  17:39

Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili...

28. května 2026  13:28

Koho srazil vlak v Napajedlích? Kriminalisté to ani po deseti letech nevědí

Policie stále pátrá po totožnosti muže, kterého před deseti lety srazil vlak v...

Kriminalisté i po dlouhých deseti letech stále pátrají po totožnosti muže, který 21. června 2016 krátce před šestou hodinou večerní zemřel v Napajedlích. K tragické události došlo v prostoru nádraží...

28. května 2026  12:13

Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Řidiči ze Zlínska by se mohli ještě v červnu dočkat zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je stavebně hotová, ŘSD nyní řeší poslední kontroly a povolení. Starostové obcí podél současného...

28. května 2026  8:24

Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže...

Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...

27. května 2026  21:32

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:12

Vojenský technický ústav otevřel novou halu. Poslouží k servisu armádních vozidel

Vojenský technický ústav ve Slavičíně dokončil výstavbu nové výrobní haly. (27....

Vojenský technický ústav dokončil ve Slavičíně na Zlínsku výstavbu nové výrobní haly. Moderní zázemí za několik desítek milionů korun má rozšířit možnosti podniku při servisu a kompletaci...

27. května 2026  17:01

Hvězdou Zlín film festivalu bude i stoletý Hurvínek. Přinášíme tipy na další lákadla

66. ročník Zlin Film Festivalu začíná ve čtvrtek 28. května 2026.

Filmy z 57 zemí, tvůrčí delegace k 80 filmům, kulatá výročí, nová zóna, stovka světových premiér a desítky filmových tváří. 66. Zlín film festival zítra startuje svůj týdenní program. Redakce iDNES...

27. května 2026  16:53

Tvoříme, nebo jen opravíme? Participativní rozpočet Zlína nabízí i pouhé rekonstrukce

V projektu Tvoříme Zlín zvítězila i oprava chodníku na mostě u nákupního centra...

Na stezce mezi ulicí Zborovská a Boněckým rybníkem v Bartošově čtvrti si od jara jde zahrát šachy u nového stolku se čtyřmi místy a děti v ulici Mokrá se o letních prázdninách dočkají opraveného...

27. května 2026  12:15

Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

Jiří Borek ze Slovácka inkasuje gól.

Podzim odchytal ve Slovácku. Teď se ho bude snažit Jiří Borek připravit o první ligu v bráně brněnského Artisu, kam v zimě z Uherského Hradiště jako nechtěný přestoupil. „Je to pro mě specifické, ale...

27. května 2026  9:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, nabízí pohled na vojenské dějiny 20. století a připomíná i...

27. května 2026  9:19

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste...

27. května 2026  7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.