Zvládla až 70 tun prádla měsíčně, teď musí nemocniční prádelna ustoupit porodnici

Podle historické dokumentace byla budova v areálu Baťovy nemocnice zkolaudovaná v roce 1948 a tehdy v ní pracovalo 30 zaměstnanců. Měli k dispozici elektrickou pračku, velkou elektrickou odstředivku, elektrický žehlicí stroj s výkonem 200 kilogramů prádla za hodinu nebo žehlicí lis.

Svému účelu přestala sloužit v roce 2018 a nemocnice ji začala využívat jako sklad. Teď musí ustoupit připravovanému gynekologicko-porodnickému pavilonu, stejně jako další dvě vedlejší budovy číslo 16 a 17.

„Máme kompletně odstraněné všechny instalace, budova bývalé prádelny je tzv. vyčištěná, máme zbouranou cihlovou část objektu. Zbývá provést demolici části skeletu a demontáž šicí dílny,“ upřesnila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Pokud vše půjde dobře bourání by mělo být kompletně hotové do konce října. Pak už se bude terén připravovat na to, aby na něm mohla být umístěná dočasná rotační stanice z modulů.

Právě tam se totiž přesunou lůžka ze sousedního 17. pavilonu, který se pak začne demolovat. Od druhého pololetí příštího roku by zde mělo být místo pro 32 pacientů.

Na bourání čeká i vedlejší 16. pavilon, který už je v této době prázdný. V obou budovách byli nebo jsou umístěni pacienti gerontologického oddělení. V jedné budově je 30 lůžek, ve druhé 25.

16. pavilon je v tuto chvíli prázdný, protože se objevil problém se statikou a nemocnice se rozhodla pacienty přesunout do budovy 48, kde je hlavní sídlo gerontologického oddělení. Tam se podařilo umístit 15 pacientů.

„Nemocnice ale spolupracuje také s odděleními lůžek dlouhodobě nemocných ve Slavičíně, Vizovicích nebo Uherském Brodě,“ doplnila mluvčí.

Stavba nového gynekologicko-porodnického pavilonu by měla odstartovat v polovině příštího roku. Bude první velkou stavbou v rámci postupné proměny Baťovy nemocnice. Náklady na stavbu moderní pětipodlažní budovy se odhadují na 1,5 miliardy.