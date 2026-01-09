Zapálení baru ve Zlíně míří k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu otevře příští týden případ muže, který podle vyšetřovatelů loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění.

V případě prokázáni viny a odsouzení hrozí muži za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení je nařízeno na pondělí 12. ledna a úterý 13. ledna.

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý předmět. (28. ledna 2025)
Zásah hasičů na autobusovém nádraží ve Zlíně, kde devětadvacetiletý muž vhodil do baru neznámý předmět. (28. ledna 2025)
Policisté vyšetřují v baru u zlínského autobusového nádraží, který se stal terčem útoku žháře. (29. ledna 2025)
Požár pivnice na zlínském autobusovém nádraží (29. ledna 2025)
Událost se stala 28. ledna minulého roku před pátou hodinou odpoledne. Ještě předtím si obžalovaný muž podle mluvčí soudu Kláry Belkovové zakoupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru.

„Uvnitř baru kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu, kde se nacházel obsluhující zaměstnanec. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem a zaměstnanec se ocitl v bezprostředním ohrožení života, ohrozil také další hosty baru,“ uvedla Belkovová.

„Tady máš dáreček.“ Podivína vykázali z baru, on se vrátil a zapálil ho

Pracovník baru při požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku. Požár hasiči po příjezdu zlikvidovali, způsobenou majetkovou škodu tehdy vyčíslili přibližně na 250 tisíc korun.

Tady máš dáreček, křikl. Muž podezřelý ze zapálení baru ve Zlíně půjde před soud

Po muži, který požár podle kriminalistů způsobil, policisté pátrali. Zadrželi ho dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Soud poté útočníka poslal do vazby.

Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.

