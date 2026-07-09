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Ve Zlíně hoří výšková budova. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

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  8:58aktualizováno  9:33
Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. Na místo přijíždějí vozy integrovaného záchranného systému. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem aktuálně nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Informace o případných zraněných nemá ani záchranná služba.

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Podle hasičů hoří ve skladu obuvi v devátém patře výškové budovy číslo 34. Z fotografií a videí, které kolují na sociálních sítích, je patrné, že se z horních pater valí hustý tmavý dým. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání.

Hasiči kvůli požáru vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech. „Na místě zasahuje 15 jednotek a 21 kusů techniky,“ uvedl mluvčí krajských hasičů David Martinec.

K požáru vyjížděly také posádky záchranné služby. „Zatím nemáme informace o žádném zraněném,“ řekla ČTK zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.

Město Zlín na webu doporučilo v souvislosti se vznikajícím kouřem obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. „Prosíme občany, aby se místu zásahu vyhnuli a respektovali pokyny složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl magistrát. Město na požár upozornilo obyvatele také pomocí hlásičů.

Hasiči bojují s požárem budovy 32. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. (červenec 2026)
Hasiči bojují s požárem 32. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. (červenec 2026)
Hasiči bojují s požárem budovy 32. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. (červenec 2026)
Hasiči bojují s požárem budovy 32. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. (červenec 2026)
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