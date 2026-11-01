Vítězné ANO míří ve Zlíně do opozice. Město povede koalice STAN, Zlín 21 a trojbloku

Hnutí ANO, které ve volbách před třemi týdny získalo ve Zlíně nejvíce hlasů a jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, skončí v opozici.
Za STAN je kandidátkou na primátorku Stojar, za hnutí Zlín 21 je to lídr Čestmír Vančura. O tom, kdo post obsadí, by se mělo rozhodnout do několika dnů. „Zůstávám kandidátka na primátorku, ale Zlín 21 se netají tím, že o tu pozici mají velký zájem a my to s nimi budeme diskutovat,“ uvedla Stojar. Vančura odmítl, že by jednání o primátorovi mohla ohrozit vznik koalice. „Myslím, že všichni směřujeme k tomu, jak udělat, aby byla šance Zlína pokračovat co nejlépe. Je to přednější, než nějaké naše partikulární zájmy, takže tím se vůbec netrápíme,“ uvedl Vančura.
Domluvu o koalici oznámila novinářům Stojar. „Za Starosty bych ráda oznámila, že jsme se dnes dohodli a jsme připraveni podepsat koaliční smlouvu,“ uvedla po večerním jednání všech subjektů Stojar. Potvrdil to i zástupce trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL). „Já dnešek vnímám jako definitivu, to znamená, že se dá říct, že je v zásadě definitivní, že ve Zlíně vznikne koalice trojbloku, STAN a Zlín 21,“ uvedl Dufek.
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Do týdne by měly být zpracované detaily koaliční smlouvy. Dnes se řešilo i rozdělení gescí a personální obsazení, jména členů rady však chtějí subjekty oznámit až při podpisu koaliční smlouvy. V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech.
Hnutí ANO v posledních dnech zkoušelo subjekty jednající o koalici oslovit, s některými se i setkalo, změnu to však nepřineslo. „Určitě ne, my si trváme celou dobu na tom, že se snažíme o sestavení koalice bez hnutí ANO,“ uvedla Stojar.
S ANO se ještě mají setkat zástupci trojbloku. „Je to formální, pokud se týká případné nové koalice v rámci Zlína, ale určitě to není formální z hlediska nějakého vyříkání si věcí a třeba poděkování za dosavadní spolupráci a navázání nebo pokusu navázat nějaký nový způsob komunikace,“ uvedl Dufek.
ANO ve Zlíně získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Hned po volbách o pravděpodobném základu budoucí koalice jednalo ANO s hnutím Zlín 21 a ODS. Do koalice však chtěly ještě přibrat další subjekt či subjekty, zmiňovaly lidovce a Piráty. Hnutí Zlín 21 však později vyjednávání ukončilo a následně vznikl trojblok. STAN vyzvalo k vytvoření koalice bez ANO.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byly hnutí Zlín 21, STAN a SPD.