Centrum Žluté dveře založil Zlínský kraj a sídlí ve 22. budově v baťovském areálu, Dialog – centrum mediace a poradenství najdou zájemci nad Obchodní akademií na náměstí T. G. Masaryka.
„Dělala jsem si statistiku a zjistila, že je to docela alarmující. Ve Zlíně a Ostravě je poradenská činnost pro tyto lidi nejméně zastoupená. Na sedmdesátitisícové město je to málo, a proto jsme usoudili, že je zde dostatečný prostor přijít s naší nabídkou,“ vysvětlila vznik centra Dialog jeho zakladatelka Marcela Anežka Kořenková.
Chybějící služby v krajském městě doplnilo i centrum Žluté dveře. To potvrzuje i zájem obyvatel. Za necelé dva měsíce od otevření jej navštívilo nebo kontaktovalo 92 lidí. Devět z deseti přišlo osobně.
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„Když člověka zaskočí vážná životní změna, často vůbec neví, kde začít. Může obcházet několik institucí, získávat jen dílčí informace a přitom stále tápat, kdo mu skutečně pomůže,“ poukázala náměstkyně hejtmana pro sociální věci Eliška Olšáková. „Potvrdilo se, že velkou podporu potřebují lidé, kteří pečují o své blízké a často se v nové roli ocitnou doslova ze dne na den,“ doplnila.
Jak funguje sociální systém
Právě pečující tvoří třetinu těch, kteří nabídku Žlutých dveří využili. Často si pro radu přišli i lidé, kteří se dostali do dluhů a chtěli vědět, kdo jim může pomoct a co budou potřebovat. Méně často pracovníci centra pomáhali ohledně sociálně-právní ochrany dětí nebo systému dávek.
„Často se na centrum obracejí lidé pečující o své blízké, lidé řešící dluhy nebo senioři, kteří nemají přístup k internetu a potřebují pomoci s orientací v dostupných službách a možnostech podpory,“ doplnila mluvčí kraje Soňa Ličková.
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Lidé navíc často nevědí o existenci dluhových poraden, půjčoven kompenzačních pomůcek nebo dalších forem podpory. Při hledání pomoci pak mohou ztrácet čas a dostávat se do ještě větší nejistoty. Centrum proto funguje jako první zastávka.
Nezastupuje sociální pracovníky obcí ani další odborníky a neposkytuje komplexní sociální práci. Pomáhá ale lidem pochopit, jak sociální systém funguje, kde hledat konkrétní službu nebo pomoc a jak je vhodné situaci začít řešit. Centrum je otevřeno každý pracovní den od 8 do 16 hodin a zájemci mohou přijít bez objednání.
Konfliktů v rodinách přibývá
Kořenková upozornila, že konfliktů mezi lidmi v rodinách přibývá. I to je dalším důvodem vzniku centra Dialog. Zaměřuje se na odbornou pomoc jednotlivcům, párům i rodinám, které procházejí konfliktem, vztahovou nebo rodinnou krizí či jinou obtížnou životní situací.
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„Často se setkáváme s lidmi, kteří cítí, že něčí pomoc nutně potřebují, ale nevědí, na koho se obrátit. Pomohl by jim psycholog, mediátor, nebo spíš právník? U nás lidé nemusejí znát odpověď předem. Společně se nejprve podíváme na jejich situaci a poté hledáme vhodnou cestu k řešení obtíží,“ doplnila.
Obrátit se na ně mohou páry, které procházejí konfliktem, neumí najít řešení nebo se jejich vztah rozpadl. „Velká tíže v takových chvílích dopadá na děti. Mohou pak procházet úzkostmi, obavami, nervozitou, napětím,“ poukázala Kořenková.
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Proto bude centrum spolupracovat například s opatrovnickými soudy v kraji nebo s odborem sociálně-právní ochrany dětí.
Některé služby jsou zpoplatněné, jiné zdarma a týkají se například až hodinového setkání v rámci sociálního poradenství nebo klientů, kteří přijdou do centra právě na základě doporučení z výše zmíněných soudů a odboru.