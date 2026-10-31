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Policie ve Zlíně dopadla mladého cizince. Je podezřelý ze znásilnění

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  14:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Zlínští kriminalisté v pátek po několikahodinovém pátrání zadrželi devatenáctiletého cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu znásilnění a přečinu krádeže.

„V tuto chvíli jsou s podezřelým prováděny úkony trestního řízení. Vzhledem ke stadiu trestního řízení nebudeme poskytovat konkrétnější informace,“ uvedla policie. Policisté zatím ani neupřesnili, kde se trestné činy staly.

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