„V tuto chvíli jsou s podezřelým prováděny úkony trestního řízení. Vzhledem ke stadiu trestního řízení nebudeme poskytovat konkrétnější informace,“ uvedla policie. Policisté zatím ani neupřesnili, kde se trestné činy staly.
Policie ve Zlíně dopadla mladého cizince. Je podezřelý ze znásilnění
Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii
Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...
Ve Zlíně vypouštějí Kudlovskou přehradu, po výlovu přijde pyrotechnický průzkum
Po mnoha desítkách let bude Kudlovská přehrada, která v centru Zlína vznikla v roce 1932, úplně bez vody. Její vypouštění začalo tento týden v pondělí, skončit má do pátku. V sobotu je naplánovaný...
Nové kamery odhalily desítky přestupků, řidiči začali jezdit pomaleji
Řidiči ve Zlíně jsou stále bedlivěji sledováni kamerami. Loni se objevily na pěti místech převážně v centru města. Letos v září na dalších dvou, konkrétně ve Štefánikově ulici a na průjezdu Mladcovou.
Zlín podepsal s firmou PSG smlouvy na opravu kina a nové podzemní parkoviště
Město Zlín podepsalo dvě klíčové smlouvy s firmou PSG, jedna se týká rekonstrukce Velkého kina a druhá nového podzemního parkoviště. Stavební práce by mohly začít do konce letošního roku.
Vedení Holešova požaduje zneplatnění voleb. Neunesou porážku, říká vítěz
Nástup nového vedení Holešova na Kroměřížsku v čele s bývalým starostou Rudolfem Seifertem se komplikuje. Dosavadní starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU–ČSL) a Václav Hlobil...
ONLINE: Artis - Zlín 0:1, po dvaceti minutách se trefuje Kopečný
Ač se fotbalisté Artisu nachází ve spodní části tabulky, tři zápasy v řadě neprohráli a po více než měsíci hrají doma. Ve 13. kole se v Brně představí poslední Zlín, který má kontě pouze dva body....
ONLINE: Slovácko - Teplice 0:1, domácí potřebují zabrat, v úvodu skóruje Pulkrab
Slovácko po debaklu na Spartě hraje s Teplicemi. Ve 13. kole první fotbalové ligy jde o souboj celků, kterým se momentálně nedaří. Oba týmy mají z posledních pěti utkání pouze jednu výhru. Utkání...
Policie ve Zlíně dopadla mladého cizince. Je podezřelý ze znásilnění
Zlínští kriminalisté v pátek po několikahodinovém pátrání zadrželi devatenáctiletého cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu znásilnění a přečinu krádeže.
Výlov na Kudlovské přehradě přerušil nečekaný nález. Našli válečnou minu
Kudlovská přehrada v centru Zlína se po celotýdenním vypouštění dočkala výlovu. Akce přilákala desítky zvědavých diváků a kromě rybářů zaměstnala také pyrotechniky, kteří v nádrži narazili na...
Nový kouč Zlína Stavjaňa: Dobrá defenziva je základ, hokejová dovednost tu nechybí
Když ještě na konci minulého století začínal doma ve Zlíně trénovat, spolu s kolegou Zdeňkem Venerou dali v hokejové extralize šanci kompletní juniorské pětici. Jedním z jejích členů byl současný...
Do každé role se znovu narodím, říká herečka Holcmanová. Thálie jí unikla
Markétě Holcmanové Thálie unikla, může se ale těšit z ceny Aplaus pro nejoblíbenější herečku zlínského divadla. Byl to trochu šok. Z klidného rodinného prostředí rovnýma nohama zpět do kvasu...
Zlínské zastupitelstvo se příští týden nesejde, kvůli stížnosti na volby
Ustavující zasedání nového zlínského zastupitelstva se mělo konat příští čtvrtek, tedy 5. listopadu. Nakonec se ale uskuteční později. Důvodem je stížnost na výsledky voleb, jíž se zabývá brněnský...
Nová porodnice ve Zlíně? Kvůli dražším nabídkám může kraj zakázku zrušit
Po osmi měsících od zveřejnění je uzavřena zakázka na největší investici Zlínského kraje i Baťovy nemocnice za posledních 15 let – výstavbu nové porodnice. Vedení nemocnice nechce soutěž komentovat,...
Vedení Holešova požaduje zneplatnění voleb. Neunesou porážku, říká vítěz
Nástup nového vedení Holešova na Kroměřížsku v čele s bývalým starostou Rudolfem Seifertem se komplikuje. Dosavadní starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU–ČSL) a Václav Hlobil...
Zlín podepsal s firmou PSG smlouvy na opravu kina a nové podzemní parkoviště
Město Zlín podepsalo dvě klíčové smlouvy s firmou PSG, jedna se týká rekonstrukce Velkého kina a druhá nového podzemního parkoviště. Stavební práce by mohly začít do konce letošního roku.
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Díky pavilonu Barborka kroměřížské sociální služby odlehčí péči více rodinám
Sociální služby města Kroměříže (SSKM) rozšířily svou nabídku. V rekonstruovaném pavilonu K v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka vzniklo zázemí pro odlehčovací pobytovou službu...
Čtyři muži a čtyři firmy čelí obžalobě za nelegální dovoz odpadu z Německa
Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále podala obžalobu na čtyři muže a čtyři firmy v kauze nelegálního dovozu stovek tun odpadu z Německa. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina...