Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Petr Fojtík
  17:21
Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně v zimní bundě v barvách Policie ČR. Jak zjistili opravdoví strážci zákona, nebyl to jejich kolega, ale bezdomovec.
Fotogalerie3

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie ČR. Hlídka mu ji zabavila. (únor 2026) | foto: Policie Zlínského kraje

„Možná by z něj byl dobrý policista. Bohužel začal od konce – od bundy,“ glosovala s nadsázkou jeho počínání policejní mluví Šárka Trnková.

Hlídkující policisté si muže všimli v centru Zlína nedaleko Univerzity Tomáše Bati a přestože měl dotyčný na sobě policejní bundu, při bližším pohledu se jim jako jejich kolega rozhodně nejevil. A také jím skutečně nebyl.

Chytré obleky začaly sloužit hasičům, přivolají pomoc a měří teplotu

Zimní bundu prý zakoupil od jiné osoby za 500 korun. Od které, to nebyl „falešný“ policista schopen vypovědět. Jisté je, že bunda měla všechny náležitosti včetně vyšitého oficiálního znaku Police ČR. Pokud by muž insignii odpáral, nebo přelepil, strážníci by mu péřovku nechali, aby se v ní mohl dál zahřívat. Komu oblečení předtím patřilo, se zjistit nedá.

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie ČR. Hlídka mu ji zabavila. (únor 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Bunda mu byla odebrána, přestupek oznámen a za podobné uniformní nadšení může hrozit pokuta až 50 tisíc korun,“ přiblížila Trnková maximální výši postihu, která ale bezdomovci nehrozí.

„Pokud i vy chcete nosit policejní uniformu, existuje jednodušší a hlavně legální cesta. Přidejte se k nám,“ uzavřela popis kuriózní události policejní mluvčí.

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

Trenér fotbalistek Slovácka natáčel svěřenkyně v šatnách, dostal podmínku

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal server...

Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici

Řidička osobního auta nepřežila pondělní srážku s nákladním vozem na nájezdu na...

Tragickou dohru má nehoda, která se stala v pondělí večer na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku. Řidička osobního auta, která tam dostala smyk a střetla se s nákladním vozem, po převozu do nemocnice...

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

3. února 2026  16:01

Kam jít na střední? Značný vliv na rozhodování školáků má i názor kamarádů

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Až do pátku 20. února mohou deváťáci podávat přihlášky na střední školy. Jde o důležité rozhodnutí, které výrazně ovlivní jejich profesní dráhu. Podle odborníků přitom školáci i jejich rodiče...

3. února 2026  12:50

Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici

Řidička osobního auta nepřežila pondělní srážku s nákladním vozem na nájezdu na...

Tragickou dohru má nehoda, která se stala v pondělí večer na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku. Řidička osobního auta, která tam dostala smyk a střetla se s nákladním vozem, po převozu do nemocnice...

2. února 2026  20:46,  aktualizováno  3. 2. 9:27

Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo žádost o stavební povolení na dostavbu dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku. Od konce roku 2024 je otevřená jenom její část do Holešova, protože soud na...

3. února 2026  8:57

Zlín upravuje další semafory, nyní na křižovatkách u polikliniky a sokolovny

Na křižovatce u Kolektivního domu ve Zlíně se tvoří fronty. Březnická ulice,...

Do druhé fáze rozsáhlého projektu modernizace světelné signalizace na křižovatkách ve městě se dostala zlínská radnice. Projekt se rozjel loni v létě a skončí do konce letošního roku. Práce pokračují...

2. února 2026  15:47

Chci z vazby do léčebny, jsem nemocný, žádal soud obžalovaný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Krajský soud pokračoval v projednávání případu požáru baru ve Zlíně z loňského ledna. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi, který podle obžaloby hodil zapálený kanystr s benzinem na barmana, hrozí za...

2. února 2026  12:07

Infarkt? Nikdo nechápal proč. Bago už si kopnu, do soubojů nesmím, líčí Železník

Video analytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník.

Je to pět měsíců, co bojoval přímo na stadionu o svůj život. Před domácím zápasem s Libercem prodělal videoanalytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník těžký infarkt srdce. A v neděli právě v městě...

2. února 2026  11:40

Zlínský kraj patří k nejbelším v péči o umírající, stará se o ně sedm hospiců

Ilustrační foto.

Sestry a lékaři z mobilních i kamenných hospiců ve Zlínském kraji podle údajů z roku 2023 doprovodili v posledních měsících života 791 umírajících. Ve Zlínském kraji sice zemřelo v domácím prostředí...

2. února 2026  8:45

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

1. února 2026  18:30

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

