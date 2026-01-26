Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Milan Libiger
  15:51
Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.
Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025)
Podchod u zastávky Zahradnická ve Zlíně nepůsobí hezky a čeká jej rekonstrukce....
Podchod u zastávky Zahradnická ve Zlíně nepůsobí hezky a čeká jej rekonstrukce....
10 fotografií

V případě podchodu u náměstí Práce půjde jen o dílčí úpravy. Město chce zmodernizovat obchody v jeho útrobách a všechny je už od jejich majitelů získalo. Nejdříve však musí vyřešit to, že do podchodu zatéká. Ve druhé polovině loňského roku si udělalo průzkum, aby našlo příčinu a následně i řešení problému.

Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče

„Zásadní věc je, že nejsou porušeny nosníky, které jsou v dobrém stavu. Zatékání však může způsobovat jejich postupnou degradaci,“ nastínil radní pro dopravu Václav Kovář. „Proto je třeba podchod nějakým způsobem zabezpečit.“

Oprava podchodu na zlínském náměstí Práce pokračuje, město spustí eskalátor

Podle Kováře není zatékání příliš intenzivní, nicméně k němu dochází kvůli špatné izolaci. Zatékání se objevilo už nedlouho poté, co podchod prošel před více než deseti lety nákladnou rekonstrukcí.

Město chce obchody upravit tak, aby vypadaly vlídněji. A celkově zlepšit celý vnitřní prostor podchodu, který je dnes šedivý. „Musíme ale nejdříve vymyslet technické řešení kvůli zatékání,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města.

Stále přichází v úvahu i varianta, že se bude muset provést oprava z horní části. To by znamenalo omezit provoz na dvou hlavních silničních průtazích Zlínem, po nichž denně projedou desítky tisíc vozidel. Cesty navíc patří státu, který na nich před pár lety vyměnil povrch.

„Pak by se to rozhodně provádělo po etapách, nemohla by se zastavit doprava v obou směrech,“ poznamenal Kovář.

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Podchod na náměstí Práce ve Zlíně prochází rekonstrukcí. (13. říjen 2025)
Podchod u zastávky Zahradnická ve Zlíně nepůsobí hezky a čeká jej rekonstrukce. (březen 2025)
10 fotografií

Radnice plánuje opravu i zanedbaného podchodu mezi čtvrtí Letná a průmyslovým areálem, kde býval hlavní vstup do podniku ZPS. Není tak frekventovaný, nicméně je důležitý, protože tam není přechod pro chodce.

Zajímavá bude samotná rekonstrukce. Do stávajícího podchodu bude vestavěn podchod nový s probouráním „střechy“ stávajícího. Upraví se schodiště, rampy i zastávkové zálivy. Postaví se nové zastávkové přístřešky, ovšem už bez provozoven, o než není zájem.

Ve Zlíně opraví chátrající podchod pod hlavní třídou. Vestaví do něho nový

Město chce na úpravách prostoru spolupracovat s majitelem přilehlé tovární budovy číslo 91. Bez pozemků soukromého vlastníka nedokáže podchod upravit bezbariérově. Pokud najde vhodné řešení, mohlo by stavět do dvou let.

Práce by znamenaly omezení provozu na hlavní silnici. Opravy by se dělaly po polovinách a město by je chtělo skloubit s výstavbou Prštenské příčky.

14. ledna 2026
